search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții

0
0
Publicat:

Un articolul declarat neconstituțional de către CCR, în Legea care reglementează modul în care beneficiarii pensiilor private își vor putea retrage banii, va duce proiectul înapoi în Parlament, pentru a fi corectat. Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune că singura șansă a inițiativei este reformularea sau renunțarea la acest articol. 

FOTO Inquam / Octav Ganea
FOTO Inquam / Octav Ganea

Inițiativa care reglementează modul de retragere al banilor acumulați la fondurile de pensii private a picat testul constituționalității, judecătorii CCR considerând că un articol încalcă Constituția, „instituind o discriminare” în contextul excepției pentru pacienții oncologici, singurii care, potrivit proiectului, și-ar putea retrage sumele integral. 

„Merge înapoi în Parlament, integral. Parlamentarii sunt obligați să se pună de acord cu decizia Constituțională. Trebuie să găsească o soluție în care să se satisfacă și pretențiile Curții Constituționale și să trimită din nou legea spre promulgare. (...) De regulă, din experiență vă spun, când declaram un text neconstituțional, Parlamentul nu se mai ocupa, obosea să pună de acord cu decizia și renunța la el. Ori renunța la toată legea, dacă era afectată toată legea. Dacă nu, renunța la textul respectiv. Deci textul care a fost declarat neconstituțional, ăla nu va mai fi”, explică fostul președinte CCR .

„O să dea în judecată fondul de pensii”

Discuțiile privind proiectul inițiat de Guvern și redactat de ASF s-au concentrat, încă de la început, pe modul în care este reglementată retragerea banilor după 17 ani de la termenul inițial. În spațiul public a atras atenția modificarea majoră care nu mai permite beneficiarilor să își retragă integral sumele acumulate, ceea ce a generat întrebări legate de constituționalitatea prevederii și de posibilele consecințe negative. 

Argumentul Curții care arată că „nu este nesocotit principiul neretroactivității”, pentru că „nu afectează validitatea contractelor anterioare, ci reglementează o etapă ulterioară, și anume plata pensiei” este „discutabil”, punctează fostul președinte al CCR. 

La momentul semnării contractelor, beneficiarii au fost asigurați că vor putea retrage integral sumele acumulate, ceea ce acum ridică riscul apariției unor procese împotriva administratorilor fondurilor de pensii private. „Oamenii vor ajunge în instanță ca să își recupereze banii. Vor da în judecată fondul de pensii”, avertizează fostul președinte al CCR.

Pentru o reformulare sau o decizie cu privire la eliminarea articolului, parlamentarii trebuie să aștepte însă motivarea CCR, care va indica exact motivele admiterii sesizării de neconstituționalitate.  

Ce prevede proiectul 

Potrivit legii, beneficiarii pensiilor private pot încasa maximum 30% din banii acumulați la pilonul II într-o singură tranșă, iar restul în plăți lunare timp de opt ani. O excepție majoră vizează pacienții oncologici, care pot retrage integral banii. 

Într-un comunicat de presă, CCR arată că „nu este nesocotit principiul neretroactivității”, pentru că „nu afectează validitatea contractelor anterioare, ci reglementează o etapă ulterioară, și anume plata pensiei”. Totuși, excepția care le permite pacienților oncologici să retragă toți banii într-o singură tranșă „încalcă principiul egalității în drepturi”, instituind o discriminare „care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii”. 

Citește și: Ce spune un fost șef al CCR despre încercarea Guvernului de a limita cumulul pensiei cu salariul: „Nu are nicio legătură una cu alta”

Prevederea este la articolul 55, alineatul 2, fiind introdusă în Senat, prima cameră sesizată, de senatoarele PNL Nicoleta Pauliuc și Gabriela Horga: „(1) Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

(2) Prin excepție de la alin. (1), bolnavul cu afecțiuni oncologice în condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările şi completările ulterioare, poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică”, arată forma proiectului adoptat de Parlament.

Ce spun inițiatorii

„Articolul 55, alin.(2) a fost cel mai dezbătut din cadrul comisiilor Senatului. Am inițiat acest amendament, împreună cu doamna Pauliuc, pornind de la o realitate – speranța mică de viață a bolnavilor oncologici. Nu și-a dorit nimeni să existe vreo formă de discriminare pozitivă, așa cum nimeni nu își dorește să fie în situația unui bolnav de cancer”, subliniază Gabriela Horga, unul dintre inițiatorii amendamentului, pentru „Adevărul”. 

Senatoarea explică în contextul deciziei CCR că o prevedere similară este deja în Codul fiscal, iar amendamentul formulat respectă și cerințele OCDE. „PNL a mai introdus în Codul fiscal prevederi, aflate în vigoare, pentru bolnavii de cancer – respectiv scutirea de impozit a indemnizațiilor pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice sau scutirea de CASS a bolnavilor de cancer, iar măsura nu a fost considerată discriminatorie, ci corectă, cunoscându-se drama pe care o trăiesc bolnavii de cancer și familiile lor.

Am elaborat amendamentul ținând cont și de recomandările OCDE, organizația permițând exceptarea de la regula generală, doar pentru cazuri excepționale, în ceea ce privește plata integrală a sumelor. Condiția OECD e simplă – excepția să nu devină regula”.

Citește și: De ce a declarat CCR neconstituțională legea privind plata pensiilor private. Excepția care „încalcă principiul egalității în drepturi”
„Ne vom consulta cu specialiștii în drept constituțional, dar și cu reprezentanții sectorului medical, în scopul identificării celei mai bune soluții” - Gabriela Horga, co-inițiator al amendamentului

Inițial, amendamentul ar fi trebuit să curpindă bolnavii cu o speranță de viață mai mică de un an, însă legea ar fi riscat să fie mai neclară. „Amendamentul inițial propus de mine și de doamna Pauliuc cuprindea, pe lângă bolnavii de cancer, și bolnavii cu o speranță de viață mai mică de 12 luni. O variantă similară există în Regatul Unit al Marii Britanii. Din păcate, specialiștii în politici de sănătate ne-au spus că nu pot defini cu precizie bolnavul în stadiul terminal al bolii. Alți colegi senatori au propus variante precum „pacient cu comorbidități” sau care includeau un spectru mare de boli, care făceau ca excepția să devină regula. S-a renunțat, astfel, la a defini și alte categorii de bolnavi cu speranță mică de viață și au rămas în textul legii doar bolnavii oncologici”.

Deciziile CCR sunt definitive și general obligatorii, astfel că parlamentarii vor relua proiectul. „Așteptăm motivarea CCR, pentru a putea începe corectarea Legii în Parlament. În condițiile în care doar art.55 alin.(2) a fost declarat neconstituțional, ne vom consulta cu specialiștii în drept constituțional, dar și cu reprezentanții sectorului medical, în scopul identificării celei mai bune soluții”, mai explică senatoarea Gabriela Horga, explicând că legea va fi reluată în procedură de urgență.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
digi24.ro
image
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro
gandul.ro
image
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
mediafax.ro
image
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro
fanatik.ro
image
Daniel Băluță, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește și costul vieții de zi cu zi va scădea”
libertatea.ro
image
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Explozie într-un bloc din Buftea: 5 victime. Există risc de prăbuşire
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cât ulei horticol se pune la 10 litri de apă. Ghid complet pentru tratamentele de iarnă la pomi
playtech.ro
image
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Momentul în care plafonul dintre parter și etajul 1 se prăbușește, în urma deflagrației de la blocul din Buftea. Ce se întâmplă cu victimele
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu. Cine sunt românii care primesc o leafă în plus în decembrie 2025
romaniatv.net
image
500 de lei pentru elevi. Se încarcă toate cardurile educaționale
mediaflux.ro
image
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Diana, William, Harry, GettyImages jpg
Regretul ascuns pe care l-a avut Prințesa Diana înainte de moartea sa! Secretul despre fiii săi, dezvăluit după 26 de ani
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
S-a făcut lumină în cazul dispariției misterioase a femeii cu care William ar fi avut o aventură. Cine a cerut să fie "eliminată"?

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol