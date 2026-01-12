Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc: O treime din venituri se duc pe taxe și impozite

Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică, potrivit căruia puterea de cumpărare a fost puternic afectată încă din vara anului trecut, după liberalizarea pieței de energie electrică și creșterea cotelor de TVA.

Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, de 9420 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% atât pe o gospodărie, cât și pe o persoană, faţă de trimestrul II 2025. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 14,1%, iar cele pe o persoană cu 14,9%, a informat luni INS.

În ce privește cheltuielile totale medii lunare ale populației, acestea au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, de 8.079 lei pe o gospodărie (3.250 lei pe o persoană) și au reprezentat 85,8% din veniturile totale, în creștere cu 36 lei pe o gospodărie față de trimestrul II 2025. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,2%, iar cele pe o persoană au crescut cu 16,0%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul III 2025, de .8885 lei lunar pe o gospodărie (3574 lei pe o persoană) în scădere cu 0,5% faţă de trimestrul II 2025, iar veniturile în natură de 535 lei lunar pe o gospodărie (215 lei pe o persoană), în scădere cu 6,8% faţă de trimestrul II 2025. Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.443 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă de trimestrul II 2025 cu 0,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.892 lei lunar pe o gospodărie (20,1% în trimestrul III 2025, respectiv, 19,4% în trimestrul II 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 535 lei lunar pe o gospodărie (5,7% în trimestrul III 2025, respectiv, 6,0% în trimestrul II 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% atât în trimestrul III 2025 cât și în trimestrul II 2025) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (4,5% în trimestrul III 2025, respectiv, 4,8% în trimestrul II 2025).

Salarii de 1,4 ori mai mari la oraș decât la sat

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul III 2025 a fost de 10693 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4534 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul III 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 73,8%, mai mare cu 14,0 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 20,6%, mai mare cu 0,8 puncte procentuale față de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 9,1% în mediul rural, de 2,6 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul III 2025, de 7659 lei pe o gospodărie (3081 lei pe o persoană), mai mari cu 1,0% față de trimestrul II 2025. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul III 2025, a fost, în medie, de 420 lei lunar pe o gospodărie (169 lei pe o persoană), în scădere cu 9,2% față de trimestrul II 2025.

O treime din venituri se duc pe taxe și impozite

În trimestrul III 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4898 lei lunar pe o gospodărie (60,6%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2696 lei pe o gospodărie (33,4%).

Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul III 2025 de 126 lei pe o gospodărie (1,5%). Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9109 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3862 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,4%, cu 7,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 9,3%, de 3,6 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1553 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (31,7%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 735 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,0% și de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 371 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,6% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Cheltuielile pentru transport (340 lei pe o gospodărie) și cele pentru sănătate (337 lei pe o gospodărie) au deținut fiecare o pondere de 6,9% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat la cheltuielile pentru educație de numai 13 lei pe o gospodărie (0,3% din cheltuielile totale de consum medii lunare).