Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
Vânzări record la eMAG. Primele 12 ore de Black Friday au depășit întreaga zi de anul trecut. Peste 3 milioane de produse comandate

Publicat:

În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii eMAG au cumpărat peste 3,14 milioane de produse, în valoare totală de peste 896 milioane de lei, depășind întreaga zi de Black Friday de anul trecut, anunţă compania.

Peste 3 milioane de produse comandate în primele 12 ore de Black Friday FOTO: eMAG
Peste 3 milioane de produse comandate în primele 12 ore de Black Friday FOTO: eMAG

Între produsele comandate se numără 22 de automobile, 3.413 bilete de avion, 728.000 produse cosmetice, 718.000 articole alimentare, petshop şi curăţenie, 358.000 jucării şi articole pentru copii, 123.000 laptopuri, 165.000 electrocasnice mici, 90.000 electrocasnice mari și 156.000 telefoane și tablete.

„Interesul arătat până la această oră confirmă că Black Friday rămâne unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului. Clienţii s-au pregătit din timp şi au folosit în număr foarte mare serviciile pe care le-am dezvoltat pentru a le îmbunătăţi experienţa de shopping online, precum Genius sau MyWallet cu plata în rate fără dobândă. Pentru noi este o ediţie care marchează şi un pas important spre obiectivul nostru de a-i oferi fiecărui client acces rapid la o linie de credit direct în checkout, pentru mai multă flexibilitate şi control asupra bugetului”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

Soluţiile de finanţare în rate fără dobândă au fost folosite pentru 33% dintre comenzi, depășind procentul ediţiei precedente.

Primele comenzi au fost deja livrate la easybox, prima dintre ele fiind ridicată în doar 8 minute de la încărcare. eMAG estimează că toate comenzile vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

Top categorii comandate în primele 12 ore:

  • 728.000 produse cosmetice, suplimente şi înfrumuseţare
  • 718.000 băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie
  • 358.000 jucării şi articole pentru copii
  • 123.000 laptopuri, IT, birotică, papetărie şi cărţi
  • 95.000 TV, audio-video şi gaming
  • 156.000 telefoane, tablete, wearables şi căşti
  • 165.000 electrocasnice mici
  • 90.000 electrocasnice mari
  • 104.000 articole fashion şi sport
  • 167.000 articole de mobilă şi casă

Produse speciale vândute în primele 12 ore:

  • 7.408 experienţe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well şi Beach, Please!
  • 1.350 nopţi de cazare în pachete turistice
  • 5.330 g de aur şi monede
  • Peste 4,5 tone de carne de porc
  • 22 automobile
  • 3.413 bilete de avion
  • 16.002 pachete de sănătate

Fondată în 2001, eMAG este un jucător important în comerţul online, prezent în România, Ungaria şi Bulgaria.

