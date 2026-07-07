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Valul concedierilor din IT continuă: Microsoft renunță la 4.800 de angajați și restructurează Xbox. Industria tech își mută banii spre AI

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Microsoft a anunțat reducerea a aproximativ 4.800 de locuri de muncă, echivalentul a 2,1% din forța sa globală de muncă, într-o nouă etapă de restructurare a companiei. Cele mai afectate sunt diviziile comerciale și Xbox, unde compania pregătește una dintre cele mai mari schimbări din istoria brandului de gaming.

Un birou în care lucrează mai mulţi itişti
Microsoft renunță la 4.800 de angajați. Foto arhivă

Concedierile vin într-un moment în care marile companii tehnologice își redirecționează investițiile către inteligența artificială și infrastructura necesară dezvoltării acesteia.

Microsoft a anunțat eliminarea a aproximativ 4.800 de posturi la nivel global, într-o reorganizare care afectează în special divizia comercială și segmentul de gaming Xbox. Numărul reprezintă aproximativ 2,1% din totalul angajaților companiei, potrivit Reuters.

Decizia vine după mai multe runde de ajustări interne prin care compania încearcă să își concentreze resursele pe zonele considerate strategice.

Amy Coleman, directorul de resurse umane al Microsoft, a explicat într-un mesaj transmis angajaților că modul în care se dezvoltă și se utilizează tehnologia se schimbă rapid, iar compania trebuie să își ajusteze structura pentru noile priorități. 

Microsoft a precizat că rolurile eliminate nu sunt înlocuite direct de inteligența artificială, însă compania recunoaște că AI schimbă modul în care este realizată munca și felul în care sunt organizate echipele.

Xbox intră într-o perioadă de transformare majoră

Cea mai mare parte a restructurării vizează divizia Xbox. Aproximativ 3.200 de locuri de muncă din zona de gaming ar urma să fie eliminate pe parcursul următorului an fiscal, iar compania pregătește o reorganizare amplă a portofoliului de studiouri, potrivit Euronews și AP News.

Printre schimbări se numără desprinderea unor studiouri achiziționate anterior de Microsoft. Compania intenționează să renunțe la controlul direct asupra unor echipe precum Compulsion Games și Double Fine Productions, în timp ce alte studiouri intră într-un proces de evaluare. 

Reorganizarea vine după achiziția de 69 de miliarde de dolari a Activision Blizzard, una dintre cele mai mari tranzacții din industria jocurilor video, prin care Microsoft a încercat să își consolideze poziția pe piața de gaming.

În ciuda investițiilor masive, Xbox s-a confruntat cu o competiție puternică din partea rivalilor Sony și Nintendo, iar modelul bazat pe console și abonamente a avut dificultăți în a genera creșterea anticipată.

Industria tech intră într-o nouă etapă: mai puțini oameni, mai multe investiții în AI

Concedierile de la Microsoft fac parte dintr-un fenomen mai larg care afectează industria tehnologică.

După perioada de expansiune accelerată din timpul pandemiei, când marile companii au angajat masiv pentru a răspunde cererii crescute de servicii digitale, sectorul tech trece printr-o etapă de eficientizare.

În prezent, companiile încearcă să reducă structurile considerate prea mari și să direcționeze capital către inteligență artificială, centre de date, cipuri și servicii cloud.

Microsoft este unul dintre cei mai mari investitori în AI, prin parteneriatul cu OpenAI și dezvoltarea serviciilor bazate pe Copilot și Azure AI. Presiunea investitorilor este tot mai mare pentru ca aceste investiții să genereze rezultate comerciale concrete.

AI nu elimină direct joburile, dar schimbă piața muncii din IT

Dezbaterile privind concedierile din industria tehnologică sunt tot mai mult legate de inteligența artificială.

Companiile evită însă să prezinte reducerile de personal ca fiind o simplă consecință a automatizării. În cazul Microsoft, mesajul oficial este că restructurarea are legătură cu schimbarea priorităților de business, nu cu înlocuirea directă a angajaților prin AI. 

Totuși, direcția este clară: companiile tehnologice investesc tot mai mult în instrumente care pot automatiza sarcini repetitive și cresc productivitatea echipelor existente.

Pentru angajații din IT, schimbarea poate însemna o piață mai competitivă, în care competențele legate de inteligență artificială, cloud, securitate cibernetică și infrastructură devin tot mai importante.

Concedierile de la Microsoft vin după mai mulți ani în care giganții tehnologici au crescut rapid.

Acum, companiile încearcă să găsească un echilibru între două obiective: reducerea costurilor pe termen scurt și finanțarea următorului val tehnologic.

Inteligența artificială a devenit noul centru de greutate al industriei, iar marile companii sunt dispuse să sacrifice unele proiecte sau echipe pentru a finanța infrastructura necesară acestei competiții.

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