Cheltuielile de vacanță în Grecia au înregistrat creșteri record. Cât costă o escapadă în paradisul elen VIDEO

Cheltuielile de vacanță în Grecia au atins noi recorduri în 2024, în timp ce preferințele turiștilor europeni pentru această destinație sunt în creștere. Unii turiști români au cheltuit peste 2500 de euro pentru o vacanță la început de sezon în Halkidiki.

Grecia a urcat pe locul patru în topul destinațiilor europene și a înregistrat o creștere record a cheltuielilor turistice în 2024. Concret, acestea s-au majorat cu 25%. Poate și din cauza faptului că prețurile au crescut. Recent, bloggeri celebri din domeniul călătoriilor au detaliat cât i-a costat o vacanță de familie în Grecia, la început de sezon.

Asta în timp ce, 75% dintre cetățenii europeni și-au exprimat dorința de a vizita Grecia în următoarele luni, o creștere de șase puncte procentuale față de anul trecut, informează publicația Kathimerini, citată de TvrInfo.

În primul semestru din 2024, cheltuielile de călătorie au crescut cu 25% în Grecia și Spania, cu 20% în Italia și cu 16% în Franța, conform unui raport recent al European Travel Commission (ETC).

În general, 36% dintre europeni planifică cel puțin o călătorie în următoarele luni, o creștere de 6% față de anul trecut. De asemenea, 33% vor să facă o a doua călătorie, iar 24% planifică trei sau mai multe călătorii.

Cererea pentru destinațiile mediteraneene rămâne ridicată, 45% dintre turiștii europeni preferând zonele însorite. Spania și Italia rămân principalele alegeri ale turiștilor europeni, fiecare fiind preferată de 8% dintre respondenți, urmate de Franța (7%) și Grecia (6%).

În următoarele șase luni, turiștii europeni sunt interesați de vacanțe de „soare și mare” (19%), „cultură și patrimoniu” (17%), „natură și excursii” (14%) și „city breaks” (13%).

„Am cheltuit prea mult în Halkidiki”

Recent, Aventurescu, un cuplu de bloggeri de călătorie cunoscuți pentru articolele în care recomandă idei de vacanțe la preț redus, au detaliat cât i-a costat o vacanță în Halkidiki, una dintre destinațiile din Grecia, preferate de români.

„Grecia s-a scumpit, nu e nici un secret și am descoperit pe pielea noastră asta luna trecută, în Halkidiki. În vlogul de azi am vorbit despre bugetul nostru de vacanță, cât am cheltuit pe cazare, mâncare și transport.”, este descrierea videoclipului de pe Youtube.

Cuplul de vloggeri, format din Alina și Florin, a închiriat un apartament pe brațul Kasandra al peninsulei Halkidiki, pentru care a plătit 1400 de euro pentru 7 nopți, la începutul lunii iunie. Apartamentul putea găzdui patru persoane și era poziționat foarte aproape de plajă, au menționat ei.

Pentru benzină, costuri legate transport ei au cheltuit 250 de euro. În acești bani intră drumul dus-întors din România și drumurile către plajele de pe peninsulă. Halkidiki atrage foarte mulți turiști români din cauza proximității, dar și a peisajelor și a plajelor cu apă turcoaz și nisip fin, umbrite de pini.

Micul dejun i-a costat în jur de 150 de euro pentru cele 7 nopți. De altfel, pentru mesele din timpul zilei, familia formată din cei doi părinți și doi copii mici a cheltuit în medie 100 de euro pe zi, pentru prânz și cină.

În total, bugetul celor doi a fost 2600 de euro, pe 8 zile în Halkidiki, la început de sezon.

„E cam mult,nu? Wow, mi se pare cam mult, nu, dacă tragem linie?”, spune bloggerița Alina.

„E destul de mult 2600 de euro”, adaugă Florin.

Totuși, „merită să vii la început de sezon”, pentru că e mai puțin aglomerat, iar prețurile la mâncare sunt puțin mai mici.

În schimb, anul trecut, în Thasos bloggerii au cheltuit în jur de 425 de euro pentru cazare, iar bugetul total pentru cinci zile a fost de 1225 de euro pentru o vacanță de 5 zile în Thasos, în extrasezon.

„Eu am rămas blocată, 2600 de euro o vacanță în Grecia”, a spus Alina.

Dar „se poate și mai ieftin”, atrag aceștia atenția.

„Gyros la 2.5 euro, cafea la 1.5 euro, bere la draft 2 euro, șezlong 12 euro toată ziua. Prea bine ca sa fie adevarat? Prețurile sunt de azi, verificate de subsemnații în Hanioti, Halkidiki”, scriau pe Facebook, la începutul lunii bloggerii.

Costurile au fost mari și pentru că au fost însoțiți de cei doi copii, au subliniat Alina și Florin. Pe Facebook, clipul a strâns peste 100 de mii de vizualizări, iar pe Youtube peste 8 mii.

„Exagerezi cu prețul”

Postarea a atras și numeroase comentarii, în care românii detaliază cât au plătit pentru o vacanță în Grecia, dar și care au fost costurile de cazare în diverse destinații populare.

„Mult prea mult, personal nu aș cheltui atât de mulți bani pe o destinație ca Grecia”, a scris cineva.

„Salut, exagerezi cu prețul! Eu dau 1700 lei (340 euro) în august 8 nopți la 50 m de mare. Deci undeva la 40 Euro pe noapte 2 adulți+2 copii. Am avut rezervare în Creta la 100 euro pe zi allinclusive, pentru toți 4, tot în august. Acum depinde când faci rezervarea și ce dorești!”, a scris altcineva.

Mulți internauți au dat detalii despre câți bani au cheltuit pentru un sejur în Grecia. O familie formată din părinți și un copil de 2 ani, a avut un buget de 1500 de eruo pentru 6 nopți în Creta. Alții au spus că au cheltuit undeva între 1200 și 1400 de euro.

„Confirm prețurile. Crește multicel prețul când: te duci în full sezon, vrei apartament cu 2 camere pentru familie, cazare pe plajă. Cine zice că a plătit mai puțin, vorbește de alți ani și minim una dintre chestiile de mai sus nu se confirmă. Mergem anul asta cred a 6-a oară în diferite zone ale Greciei, pentru apa de acolo, nu pentru cât e de ieftin. Prețurile au crescut, ca peste tot de altfel.”, a comentat altcineva.

„Din experiența noastră din ultimii 10 ani, la capitolul prețuri putem compara cu lejeritate o vacanță în Grecia cu un sejur în Thailanda. Nu e nici o exagerare.”, au răspuns bloggerii.

La fel ca peste tot, prețurile au crescut și în țara în care anul trecut au ajuns aproape 1,5 milioane de români.

„În ultimii ani, am văzut că aici în Grecia, tavernele au scumpit prețurile cu 5-10-15%. Asta înseamnă că de produs s-au adăugat 50 de cenți, un euro. Dacă acum 4 ani o bere era 2,5 euro, acum o găsim în majoritatea tavernelor la 5 euro. Cei care vor să cheltuiască mai puţin în vacanţe, sunt sfătuiţi să meargă la restaurantele unde mănâncă localnicii sau să apeleze la varianta de a cumpăra mâncare din supermarket", spune Dan Adrian Drăgan, reprezentantul Forum Grecia, la început de sezon.

Potrivit site-ului Unde și Când, care îi ajută pe turiști să-și stabilească bugetul pentru o anumită destinație, costul vieții în Grecia, în medie, în 2024, este cu 54% mai mare decât cel din România.