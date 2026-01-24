Apartamentele din București s-au scumpit cu 20%. Topul orașelor cu cele mai mari creșteri de preț

București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), a doua cea mai mare scumpire fiind înregistrată în Craiova.

Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe, potrivit prețurilor medii solicitate de proprietari în anunțurile publicate pe o cunoscută platformă imobiliară din România.

Astfel, Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu cumulat de 3.228 de euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare comparativ cu decembrie 2024.

Pe de altă parte, în decembrie 2025 cea mai mare creștere față de anul anterior s-a înregistrat în București, acolo unde prețurile solicitate s-au majorat cu 20,3%, la 2.262 euro/mp. Pe baza acestei creșteri, Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanța (2.036 euro/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%).

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creștere procentuală a prețului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar și în acest context rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară, cu un preț mediu cumulat de 1.851 euro/mp. Singurul mare oraș din România cu prețuri medii mai scăzute decât Oradea este Iași, acolo unde s-a înregistrat de altfel și cea mai redusă creștere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 euro/mp.

„În 2025 prețurile apartamentelor au continuat să crească față de anul precedent, însă într-un ritm diferit de la un oraș la altul, ceea ce a accentuat diferențele regionale din piața imobiliară. Pentru 2026 ne așteptăm la un context mai predictibil pe piața imobiliară. După perioadele de creșteri accelerate din anii anteriori, este foarte probabil ca ritmul de creștere să se tempereze. Aceasta nu implică scăderi de preț, ci mai degrabă evoluții mai lente și mai ușor de anticipat. Conform estimărilor instituțiilor financiare, 2026 ar putea aduce o scădere a dobânzilor și o temperare a inflației. Dacă acest scenariu se va confirma, accesul la finanțare ar putea deveni mai atractiv, stimulând cererea, în special în a doua jumătate a anului 2026”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia și OLX Imobiliare în România.

București: cea mai mare diferență între apartamentele noi și vechi

Capitala înregistrează de departe cea mai mare discrepanță de preț între apartamentele noi și vechi, iar aceasta s-a accentuat pe parcursul anului. Astfel, în decembrie 2024, apartamentele vechi erau cu 21% mai scumpe decât apartamentele noi, pentru ca în decembrie 2025 diferența de preț să crească la 24,8%.

Datele arată că această tendință s-a accelerat după august 2025, atunci când a fost eliminată cota redusă de TVA, iar cota standard de TVA s-a majorat de la 19% la 21%.

Astfel, în decembrie 2025, prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi din București a ajuns la 2.528 euro/mp, în creștere cu 22% comparativ cu decembrie 2024, în timp ce prețul mediu pentru locuințele noi a crescut într-un ritm mai puțin alert, cu 18%, la 2.025 euro/mp.

Una dintre explicațiile pentru care București are cea mai mare diferență între locuințele noi și vechi este că cele mai mari proiecte rezidențiale de locuințe noi se construiesc în zone amplasate mai degrabă spre periferia orașului, întrucât numărul de terenuri disponibile în zonele centrale este redus.

Pe parcursul anului, prețurile medii pentru apartamentele noi au înregistrat creșteri lunare în 9 dintre cele 12 luni ale anului, comparativ cu luna anterioară, în timp ce în cazul locuințelor vechi prețurile au crescut în 10 dintre cele 12 luni ale anului, raportat la luna anterioară.

Brașov rămâne al doilea cel mai scump oraș din România

Brașov este unul dintre cele numai trei orașe în care diferențele de preț între apartamentele vechi și noi sunt practic neglijabile, chiar dacă prețurile la locuințele vechi au crescut într-un ritm ușor mai alert (+9%) comparativ cu locuințele noi (+7%).

Astfel, în decembrie 2025, apartamentele vechi s-au vândut în medie cu 2.286 euro/mp, comparativ cu prețul mediu de 2.260 euro/mp solicitat de dezvoltatorii imobiliari pentru apartamentele noi. Practic, la finalul anului trecut, apartamentele vechi au fost cu 26 de euro/mp mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, ceea ce în procente înseamnă 1,2%.

În acest caz se remarcă o inversare a trendului de creștere pe parcursul anului, întrucât în decembrie 2024 apartamentele noi erau ușor mai scumpe (+0,6%) comparativ cu apartamentele vechi. Astfel de diferențe între prețurile apartamentelor noi și ale celor vechi sunt normale atunci când diferența de preț pe metru pătrat este foarte mică și nu influențează semnificativ piața.

Cluj-Napoca: cele mai mici diferențe între apartamentele noi și vechi

Orașul care are de departe cele mai mari prețuri la apartamente se remarcă și prin cea mai mică diferență între prețurile medii la locuințe vechi și noi.

Datele arată că, în decembrie 2025, apartamentele vechi din Cluj-Napoca costau 3.235 euro/mp, în creștere cu 10% comparativ cu decembrie 2024. În același timp, prețul mediu pentru apartamentele vechi a crescut cu 9%%, la 3.221 euro/mp. Cu alte cuvinte, diferența dintre prețul apartamentelor vechi și prețul apartamentelor noi a fost de numai 14 euro/mp.

La fel ca în Brașov, și în Cluj-Napoca se remarcă o ușoară inversare a situației pe parcursul anului. În decembrie 2024, apartamentele vechi erau cu 1,1% mai ieftine comparativ cu apartamentele noi, pentru ca în decembrie 2025 apartamentele vechi să fie cu 0,4% mai scumpe decât cele noi.

Constanța: cea mai redusă creștere procentuală pentru apartamentele noi

Constanța este un alt oraș în care diferențele de prețuri dintre apartamentele noi și cele vechi au fost minore, însă acest lucru a venit în contextul în care ritmul de creștere al prețurilor pentru apartamentele vechi a fost de aproximativ două ori mai mare comparativ cu creșterea prețurilor la apartamentele noi.

Astfel, prețurile pentru apartamentele vechi au crescut cu 8%, la 2.042 euro/mp, în timp ce apartamentele noi s-au majorat cu 4%, la 2.026 euro/mp. Prin urmare, piața imobiliară din Constanța a încheiat anul 2025 cu o diferență de numai 0,8% între apartamentele vechi și cele noi.

Nu în ultimul rând, dintre cele 9 orașe analizate, Constanța este orașul care a înregistrat cea mai redusă creștere procentuală a prețurilor pentru locuințele noi (4%), fiind urmat în acest clasament de cele mai scumpe orașe din România, Brașov (+7%) și Cluj-Napoca (+9%).

Craiova: a doua cea mai mare creștere de prețuri pentru apartamentele vechi

Craiova a devenit în 2025 al cincilea cel mai scump oraș al României pentru locuințe, pe fondul creșterilor de prețuri înregistrate atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi.

Prețurile la apartamentele noi din Craiova sunt mai mari (2.106 euro/mp) comparativ cu prețurile la locuințele vechi (2.019 euro/mp), în contextul în care acest lucru nu se întâmplă în cele mai scumpe 4 orașe din țară. Altfel spus, apartamentele noi din Craiova sunt cu 4,3% mai scumpe comparativ cu apartamentele vechi.

Această tendință nu reprezintă însă o noutate pentru piața imobiliară din Craiova, întrucât prețurile au crescut într-un ritm asemănător pe parcursul lui 2025, cu 18% în cazul apartamentelor noi și cu 19% în cazul apartamentelor vechi. Din acest punct de vedere, Craiova a raportat a doua cea mai mare creștere procentuală de prețuri pentru apartamentele vechi și a treia cea mai mare creștere procentuală de prețuri pentru apartamentele noi.

Iași: orașul cu cele mai accesibile locuințe noi

Iași se remarcă prin cele mai accesibile prețuri la apartamentele noi, întrucât dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 un preț mediu de 1.835 euro/mp. În schimb, proprietarii au solicitat în medie 1.976 euro/mp pentru apartamentele vechi.

Astfel, în decembrie 2025 apartamentele vechi din Iași au fost cu 7,7% mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, iar o diferență mai mare în favoarea apartamentelor noi se înregistrează doar în București (+24,8%).

Pe parcursul ultimului an, prețurile din Iași au crescut uniform, cu 12% în cazul apartamentelor vechi și cu 11% în cazul apartamentelor noi. Practic, prețurile din Iași au crescut într-un ritm mai alert comparativ cu orașe precum Brașov, Cluj-Napoca sau Constanța, dar într-un ritm mai lent comparativ cu București.

Oradea: cele mai accesibile locuințe vechi

În Oradea, proprietarii au solicitat 1.810 euro/mp pentru locuințele vechi, mai puțin decât în orice alt mare oraș al României, chiar dacă în decembrie 2025 prețurile erau cu 10,8% mai mari decât în perioada similară a anului 2024.

Între timp, prețurile la locuințele noi au crescut într-un ritm apropiat, cu 12%, până la 1.996 euro/mp. Totuși, chiar dacă ritmul de creștere este asemănător, merită remarcat că Oradea rămâne în continuare orașul cu o diferență semnificativă între prețurile la locuințele vechi și noi.

Astfel, apartamentele vechi din Oradea sunt cu 9,3% mai ieftine comparativ cu apartamentele noi, iar o astfel de diferență în favoarea apartamentelor vechi nu se înregistrează în niciunul dintre celelalte 8 orașe incluse în analiză, în condițiile în care Oradea se numără oricum printre orașele cu cele mai mici prețuri la apartamente dintre orașele analizate.

Sibiu: cea mai mică creștere pentru apartamentele vechi

Dacă ne raportăm la județele din care fac parte orașele incluse în această analiză, Sibiu este de departe cel în care se realizează cele mai puține tranzacții imobiliare, de aproximativ patru ori mai puține comparativ cu Brașov, Cluj sau Constanța.

În acest context, datele arată că Sibiu este orașul cu cea mai mică creștere procentuală a prețurilor la locuințe vechi (+7%), până la 1.899 euro/mp în decembrie 2025. În schimb, prețul apartamentelor noi a crescut într-un ritm de peste două ori mai mare, cu 14%, la 1.942 euro/mp.

Practic, în urma acestor evoluții de pe parcursul anului 2025, s-a produs rocada între cele două tipuri de apartamente: dacă în decembrie 2024 apartamentele vechi erau cu 4,8% mai scumpe decât apartamentele noi, în decembrie 2025 apartamentele vechi au devenit cu 2,2% mai accesibile comparativ cu apartamentele noi.

De altfel, datele lunare arată că apartamentele noi din Sibiu au devenit mai scumpe decât apartamentele vechi începând din august 2025, atunci când a fost eliminată cota redusă de TVA pentru apartamentele noi, iar cota standard a fost majorată de la 19% la 21%.

Timișoara: cea mai mare creștere a prețului pentru apartamente noi

Dintre orașele analizate, Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere de prețuri pentru apartamentele noi. În orașul din vestul României, dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 în medie 2.033 euro/mp, cu 21% mai mult comparativ cu decembrie 2024.

În schimb, pe segmentul locuințelor vechi, prețurile au crescut cu 8%, într-un ritm de peste două ori mai lent, la 1.882 euro/mp.

Inevitabil, această discrepanță de creștere a condus și la o accentuare a diferențelor de costuri între cele două tipuri de locuințe analizate. Practic, în decembrie 2024, locuințele vechi erau cu 3,6% mai scumpe decât locuințele noi, pentru ca în decembrie 2025 locuințele vechi să fie cu 7,4% mai ieftine comparativ cu locuințele noi.

În ansamblu, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri pe linie pentru prețurile solicitate în decembrie 2025 în cele mai mari 9 orașe ale țării pe parcursul anului trecut, iar acest lucru este valabil atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi. Totuși, creșterile au variat semnificativ de la un oraș la altul sau între apartamentele vechi și cele noi din același oraș, în funcție de cererea din partea cumpărătorilor, dar și în funcție de numărul de locuințe noi livrate și de zonele în care acestea au fost construite.