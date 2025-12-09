Recomandări pentru trimiterea coletelor, astfel încât să ajungă la timp de sărbători

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a transmis o serie de recomandări pentru trimiterea coletelor, astfel încât acestea să ajungă la timp în perioada sărbătorilor.

„În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor poștale şi al achizițiilor online crește semnificativ, ceea ce poate duce la întârzieri sau deteriorări ale trimiterilor.

Pentru a se asigura că surprizele ajung la timp și în stare perfectă, ANCOM vine în sprijinul expeditorilor şi destinatarilor cu un set de recomandări privind ambalarea, etichetarea şi termenele de livrare şi reamintește obligațiile legale ale furnizorilor de servicii poștale”, a transmis, marţi, ANCOM, într-un comunicat de presă.

Potrivit ANCOM, pentru o ambalare şi etichetare corecte, este necesar ca expeditorul să consulte condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poștale ale furnizorului de astfel de servicii, scrie News.ro.

„Anumiți furnizori pun la dispoziție ghiduri detaliate privind ambalarea bunurilor fragile sau care necesită manipulare specială (electronice, sticlă, produse cosmetice etc.). Este indicată, de exemplu, folosirea unor etichete sugestive, precum Fragil, pe care furnizorul este obligat să le recunoască şi să le respecte dacă acestea corespund normelor tehnice”, arată ANCOM.

Autoritatea reaminteşte că legislaţia din domeniul serviciilor poștale permite furnizorului să verifice dacă trimiterea este ambalată corespunzător şi, în caz contrar, să refuze colectarea. În acelaşi timp, furnizorul de servicii poştale este obligat să accepte trimiterea dacă ambalajul folosit de expeditor corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare.

De asemenea, ANCOM arată că „produsele alimentare necesită o atenţie sporită, existând reguli speciale de transport şi depozitare stabilite, de exemplu, de norme din domeniul sanitar-veterinar. În funcţie de natura bunurilor, există chiar interdicţia de a fi transportate.”

„De regulă, furnizorii nu acceptă livrarea unui colet care conține produse perisabile. În cazul expedierii unui produs neacceptat la transport, aceştia nu au răspunderea legală pentru eventuale deteriorări sau distrugeri”

Potrivit comunicatului, dacă expeditorul alege să trimită produse alimentare, este esenţial ca acestea să nu fie perisabile şi, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, să nu producă pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate de furnizorul de servicii poştale sau celorlalte bunuri expediate.

În perioada sărbătorilor, numărul mare de trimiteri poştale şi programul de lucru adaptat al curierilor pot afecta termenul de livrare. Astfel, pentru a evita neplăcerile, este recomandată transmiterea coletelor mai devreme decât în mod obişnuit.

ANCOM reamintește că furnizorii de servicii poștale au obligații clare privind livrarea, care trebuie făcută destinatarului sau persoanei autorizate, la adresă sau la un punct de contact, în funcție de tipul de serviciu.

Furnizorii sunt obligați să încerce livrarea cel puțin o dată și, de regulă, trebuie să informeze destinatarii (prin SMS/e-mail) despre sosirea trimiterii, mai ales în cazul livrării la automate. Dacă destinatarul nu este găsit sau nu ridică trimiterea, furnizorul are obligația de a o păstra la un punct de lucru și de a-l aviza pe destinatar despre modalitatea de preluare.

Orice nemulțumire legată de serviciul poștal trebuie reclamată în primul rând furnizorului. Pentru probleme legate de produsele comandate online (deteriorare, întârziere), utilizatorii trebuie să se adreseze magazinului online. ANCOM intervine doar pentru a analiza și sancționa conduita furnizorului din perspectiva legislației audiovizuale.