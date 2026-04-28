Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”

Lucrările la noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș au ajuns la final, iar autoritățile estimează că spațiul modernizat ar putea fi pus în funcțiune până la sfârșitul lunii mai. Proiectul, considerat esențial pentru creșterea capacității de operare, marchează una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura aeriană a regiunii.

„Suntem tot mai aproape de deschiderea noului terminal al Aeroportului Internațional Maramureș. Lucrările sunt finalizate, iar în aceste zile se pun la punct ultimele detalii, inclusiv cele legate de securitate și operaționalizarea instituțiilor de control”, a explicat, pe Facebook, Ducu Hotima, administratorul public al Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş.

Administratorul public al CJ Maramureş a avansat și un termen:

„Estimăm că, la finalul lunii mai sau cel târziu în iunie, vom putea deschide oficial acest obiectiv important. Astfel, pasagerii care călătoresc spre și dinspre Maramureș vor beneficia de o poartă modernă, confortabilă și aliniată la cele mai înalte standarde internaționale, atât în ceea ce privește terminalul, cât și infrastructura aeroportuară”.

„Avem toate premisele să devenim o destinație europeană în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv prin dezvoltarea curselor charter”

Noul terminal este gândit să susțină creșterea traficului aerian și să atragă noi rute comerciale, atât interne, cât și externe. Autoritățile locale mizează pe faptul că investiția va impulsiona turismul și va facilita conexiunile economice ale județului.

„Practic, Maramureșul va avea un aeroport complet nou, pregătit să răspundă cerințelor actuale și viitoare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect, încă din 2016 până astăzi.

Este rezultatul unei munci susținute și al unei viziuni pe termen lung. De acum înainte, atenția noastră se îndreaptă spre valorificarea acestei investiții: creșterea numărului de destinații, dezvoltarea traficului de pasageri și, mai ales, atragerea turiștilor în Maramureș. Avem toate premisele să devenim o destinație europeană în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv prin dezvoltarea curselor charter care să aducă vizitatorii direct la noi acasă, în Maramureș”, a mai explicat Hotima.