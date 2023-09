Un nou fond de investiții a primit aprobarea pentru 25 milioane euro prin PNRR

Managerul de fonduri de investiţii Mozaik Investments a primit aprobarea pentru 25 de milioane de euro prin iniţiativa de capital de risc din PNRR, administrată de Fondul European de Investiţii (FEI), informează, marţi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

Potrivit unui comunicat al MIPE, Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund sau REF) a aprobat finanţarea unui nou fond de investiţii care va primi o alocare prin PNRR. Gestionat de Fondul European de Investiţii, instrumentul de capital de risc al PNRR finanţează fonduri care investesc în întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie şi proiecte de infrastructură.

Mozaik va fi un fond axat pe finanţarea IMM-urilor din România şi Europa Centrală şi de Est, care va obţine participaţii minoritare semnificative şi va sprijini antreprenorii prin strategii de scalare rapidă a operaţiunilor, intrarea pe noi pieţe sau dezvoltarea de noi linii de produse, operaţiuni de fuziuni şi achiziţii, implementând guvernanţă corporativă şi susţinerea echipei de management.

Fondul va fi generalist şi îşi propune să investească în 7-9 companii cu precădere din sectoare precum retail şi distribuţie specializată, healthcare, producţia alimentară şi comerţul cu amănuntul, logistică, servicii financiare şi tehnologie.

Potrivit celor discutate în şedinţa de lucru din 25 iulie a Comitetului de Investiţii, Mozaik va primi investiţii din PNRR în valoare de până la 25 milioane de euro, finanţare care va fi susţinută şi prin contribuţiile investitorilor privaţi.

"Această aprobare reprezintă un pas important în implementarea iniţiativei de capital de risc din cadrul PNRR, sprijinind, în acelaşi timp, realizarea următorului jalon aferent din cadrul PNRR. Până acum, Comitetul de Investiţii a aprobat 6 investiţii in valoare de 125 milioane euro în 6 fonduri care vor investi în România în următorii 10 ani", se arată în comunicatul MIPE.

În decembrie 2021, Guvernul României şi Fondul European de Investiţii au semnat un contract pentru înfiinţarea Fondului de Fonduri de Capital de Risc pentru Redresare, investiţie finanţată printr-o contribuţie de 400 milioane euro din Componenta 9 a PNRR - "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare". Se anticipează că, până în 2026, aproximativ douăzeci de fonduri de investiţii vor obţine resurse pentru a investi în firme româneşti.

Apelul pentru selecţia intermediarilor financiari a fost lansat în august 2022 şi este în continuare deschis.

FEI sprijină IMM-urile să aibă acces la finanțare

Fondul European de Investiţii este o instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. Misiunea FEI este de a contribui la atingerea obiectivului Uniunii Europene de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii din Europa. FEI sprijină IMM-urile să acceseze finanţare, să crească, să inoveze, să se digitalizeze şi să fie competitive în economia "verde". FEI dezvoltă instrumente de capital de risc, garanţii şi instrumente de microfinanţare, utilizând atât resurse proprii, cât şi fonduri încredinţate (între alţii) de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau statele membre ale Uniunii Europene.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, aprobat în octombrie de Consiliul Europei, are un buget total de 29,2 miliarde euro. România va putea obţine din partea Uniunii Europene 14,2 miliarde euro sub formă de finanţări nerambursabile şi 14,9 miliarde euro sub forma de împrumuturi prin PNRR în cadrul Mecanismului pentru Redresare şi Rezilienţă. Această finanţare va sprijini implementarea măsurilor esenţiale în materie de investiţii şi reforme cuprinse în PNRR şi va contribui în mod crucial la ieşirea României mai puternică din criza actuală.

PNRR se bazează pe şase piloni, astfel încât să acopere nevoile României şi să urmărească concomitent priorităţile Uniunii Europene, respectiv: tranziţia verde, transformare digitală, creştere inteligentă, coeziune socială şi teritorială, sănătate şi rezilienţa şi politici pentru generaţia următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educaţia, sănătatea, renovarea clădirilor şi digitalizarea administraţiei publice.

Componenta 9 a PNRR, denumită "Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare", include o serie de reforme şi investiţii menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care şi "Investiţia 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat". Investiţia 2 include mai multe subcomponente sub formă de instrumente financiare, în valoare totală de 1,25 miliarde euro, inclusiv crearea Fondului de Fonduri de Capital de Risc pentru Redresare, cu o alocare de 400 milioane de euro.

Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă este instrumentul principal al iniţiativei NextGenerationEU (Următoarea Generaţie UE), care va furniza până la 800 de miliarde euro (în preţuri curente) pentru a sprijini investiţiile şi reformele în întreaga Uniune Europeană. PNRR face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza provocată de pandemia de COVID-19, menit să abordeze provocările europene comune prin adoptarea tranziţiei verzi şi a celei digitale, precum şi să consolideze rezilienţa economică şi socială şi coeziunea pieţei unice.