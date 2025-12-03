O nouă șosea de mare viteză este „cu un pas mai aproape de realizare”. Ce mari orașe din România va lega

Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este „cu un pas mai aproape de realizare”, spune Consiliul Judeţean Satu Mare, care anunță emiterea avizului favorabil pentru studiul de fezabilitate al investiţiei.

„Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare. Documentul, semnat de ministrul Cseke Attila, reprezintă ultima etapă înainte ca indicatorii tehnico-economici ai proiectului să fie supuşi aprobării într-o viitoare şedinţă de Guvern”, se arată pe pagina de Facebook a CJ Satu Mare.

„Conexiune rapidă și moderne între Satu Mare și Baia Mare”

Potrivit autorității județene, această nouă etapă aduce tot mai aproape realizarea unei conexiuni rapide și moderne între cele două municipii.

Noul drum expres va avea o lungime de 59,17 km, 2 benzi pe sens, 7 noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri. Valoarea totală a investiției este de 5,93 miliarde lei.

„Viteza de proiectare este de 100–120 km/h”

Pe 29 octombrie consilierii județeni sătmăreni au Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și Devizul general pentru realizarea Drumului Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare (sectorul Satu Mare – Baia Mare).

„Scopul principal al proiectului este conectarea celor doi mari poli de dezvoltare ai Regiunii de Nord-Vest – Satu Mare și Baia Mare – și asigurarea unei legături rapide și sigure între județe, facilitând totodată accesul localităților din zonă la principalele coridoare de transport naționale și europene.(...) Viteza de proiectare este de 100–120 km/h”, anunța, atunci, CJ Satu Mare

Potrivit Consiliului Județean, investiția va aduce beneficii majore pentru comunitate: reducerea traficului și a numărului de accidente, scăderea poluării și a emisiilor nocive, creșterea atractivității pentru investiții și noi locuri de muncă, precum și reducerea timpilor de călătorie și a costurilor de transport:

„Valoarea totală a investiției este de 5,93 miliarde lei, iar durata de execuție a proiectului este de 42 de luni. Finanţarea este preconizată a se realiza din fonduri externe nerambursabile (Programul Transport 2021 – 2027) şi de la Bugetul de stat prin Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.