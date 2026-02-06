search
Vineri, 6 Februarie 2026
Frații Pavăl renunță la investițiile în parcurile industrial-logistice: teren de 40 ha vândut către belgienii de la WDP pentru 15 milioane de euro

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au decis să se retragă din sectorul industrial și logistic al pieței imobiliare, nemulțumiți de randamentele scăzute, de aproximativ 7,5%, pe care le oferă această nișă. 

Frații Pavăl, patronii Dedeman FOTO Facebook
Frații Pavăl, patronii Dedeman FOTO Facebook

Decizia survine după ce Pavăl Holding a vândut recent către dezvoltatorul imobiliar belgian WDP un teren de peste 40 de hectare în Ștefăneștii de Jos, la prețul de 15 milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro.

Inițial, proprietarii Dedeman intenționau să construiască aici un parc logistic, investiție care ar fi continuat dezvoltarea sectorului industrial al grupului. Tranzacția reprezintă una dintre cele mai mari vânzări de terenuri pentru construcții în 2025, raportată la suprafață.

Potrivit sursei citate, frații Pavăl achiziționaseră terenul în urmă cu câțiva ani de la compania spaniolă Martinsa Fadesa, aflată în faliment, la un preț estimat de circa 12 milioane de euro, informație dezvăluită anterior în exclusivitate de Profit.ro.

Terenul vândut se află în apropierea parcului WDP Ștefănești, cel mai mare proiect logistic al dezvoltatorului belgian, cu o suprafață ce depășește 400.000 de metri pătrați.

Anterior, frații Pavăl au colaborat cu antreprenorul Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, pentru dezvoltarea și vânzarea de parcuri industrial-logistice lângă orașele mari din România.

În cadrul parteneriatului, cei doi au dezvoltat parcul logistic Eli Park din Chitila, pe care l-au vândut ulterior cu 26,7 milioane de euro companiei sud-africane Fortress, marcând astfel intrarea directă a acesteia pe piața imobiliară românească.

După retragerea fraților Pavăl, Ionuț Dumitrescu a semnat un nou parteneriat cu Sacha Dragic, fondatorul SuperBet, și își continuă planurile de extindere la nivel național.

În prezent, singurul proiect rămas în portofoliul Pavăl Holding pe segmentul industrial-logistic este InCity Logistic din Bacău, construit în 2025 și închiriat transportatorilor Delamode și Pall-Ex.

Dedeman rămâne cea mai mare companie antreprenorială din România, iar Grupul Pavăl, care cuprinde majoritatea afacerilor celor doi frați, a anunțat pentru 2024 un profit net estimat la 1,6 miliarde de lei.

