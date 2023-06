Primark a deschis al doilea magazin din România

Retailerul internațional de modă Primark a deschis marți cel de-al doilea magazin din România, în urma unei investiții de 10 milioane de euro.

Cu o investiție de 10 milioane de euro și 250 de noi locuri de muncă create la nivel local, deschiderea marchează un reper important pentru extinderea Primark în regiune.

Inaugurarea face parte din planurile de creștere ambițioase ale Primark în Europa Centrală și de Est (ECE), unde brandul are deja magazine deschise în Polonia, Republica Cehă, Slovenia și Slovacia. În decembrie 2022 a intrat pe piața din România, deschizând primul său magazin în București, în ParkLake. Retailerul are în continuare planuri de investiții în ECE, cu două noi magazine în Polonia, care urmează să fie deschise în cursul acestui an, și primul magazin din Ungaria, în capitala Budapesta, care urmează să fie inaugurat în 2024. Astfel, în regiunea ECE Primark va ajunge la 13 magazine pe șase piețe. În prezent, Primark operează o rețea de peste 420 de magazine în 16 țări din Europa și SUA.

Magazinul Primark din AFI Cotroceni se întinde pe 3.200 de metri pătrați pe un singur etaj, aducând formula unică Primark, cu cele mai noi tendințe și articole esențiale la prețuri avantajoase, pentru tot mai mulți clienți români. Deschiderea are loc chiar înainte de sezonul vacanțelor de vară, iar vizitatorii vor găsi în magazin cele mai noi colecții, inclusiv costume de baie, costume de plajă și rochii, precum și multe alte produse din gama de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, articole pentru casă, beauty și accesorii.

50% din articole sunt din materiale reciclabile

Multe dintre liniile de îmbrăcăminte din magazinele Primark din București fac parte din marca tot mai extinsă Primark Cares a retailerului, reprezentativă pentru angajamentul companiei de a crea produse sustenabile pentru buzunarul fiecăruia. Deja 50% din hainele Primark sunt realizate din materiale reciclate sau din surse mai durabile, iar retailerul s-a angajat să dubleze această cifră până în 2030. În acest an, brandul a lansat, de asemenea, prima sa gamă de produse circulare, concepută folosind un nou standard de sustenabilitate bazat pe principiile stabilite de către Ellen MacArthur Foundation.

Săptămâna aceasta este importantă pentru expansiunea internațională a Primark, care deschide patru noi magazine în trei zile în Europa și SUA, precum și un magazin extins în Marea Britanie, reprezentând o investiție totală de peste 50 de milioane de euro și o suprafață suplimentară de 12.600 de metri pătrați de spațiu comercial. Joi, Primark va deschide noi magazine în Dundrum, Irlanda, primul său magazin din Lanzarote, Spania (al 58-lea pe piața spaniolă) și va inaugura, de asemenea, un nou magazin Primark în Green Acres, New York, al 18-lea magazin din SUA. Astfel, numărul total de magazine Primark la nivel global va ajunge la 425.

Maciej Podwojski, Director de vânzări al Primark, Europa Centrală și de Est, a declarat: „Primark AFI Cotroceni este un magazin mult-așteptat, deschis la doar șase luni de la intrarea pe piața din România. Sunt încântat că putem oferi gama noastră accesibilă și experiența unică în magazin și mai multor oameni din București. Din momentul în care ne-am alăturat acestei noi comunități din capitală, am avut parte de o primire incredibilă și vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor noștri care au muncit din greu pentru a se asigura că suntem pregătiți pentru inaugurarea de astăzi.”

Excelența Sa dl. Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în România prezent la inaugurare a comentat: „Sunt încântat să particip la deschiderea celui de-al doilea magazin Primark din București. Ne bucurăm că acest important brand de retail irlandez, care are o istorie interesantă de peste 50 de ani, continuă să se dezvolte acum și pe piața din România. Lansarea celui de-al doilea magazin atât de curând de la intrarea pe piață în decembrie este o dovadă a potențialului mare al pieței locale și a dinamicii relațiilor româno-irlandeze.”

Raluca Curelea, Vice Președintele Asociației de Afaceri România-Irlanda (RIBA), prezentă la eveniment a menționat: „Suntem bucuroși să fim alături de Primark la inaugurarea noului său magazin din AFI Cotroceni. Este o veste foarte bună pentru comunitatea de afaceri româno-irlandeză, pentru București și comunitatea locală, deoarece Primark este un brand emblematic și un magazin excepțional de popular, care atrage clienți din întreaga lume. Reacția clienților Primark la lansarea primului magazin, în decembrie anul trecut, a fost extrem de pozitivă și suntem siguri că românii vor fi încântați de structura și designul noului magazin, cât și de gama largă de produse din care pot alege.”

Sorin Scîntei, Director General AFI Cotroceni, a adăugat: „Deschiderea magazinului Primark din AFI Cotroceni este întâmpinată cu mare entuziasm de către clienții noștri și reprezintă un punct de atracție pentru fanii brandului. Suntem bucuroși că mixul nostru de chiriași este completat de un nou brand care oferă o experiență de cumpărături desăvârșită.”

70.000 de angajați în 16 țări

Primark este un retailer de modă internațional cu peste 70.000 de angajați în 16 țări din Europa și SUA. Înființat în Irlanda în 1969 sub marca Penneys, Primark își propune să ofere opțiuni accesibile pentru fiecare, de la articole de bază de calitate superioară la stiluri unicat pentru femei, bărbați și copii, la produse de frumusețe, articole pentru casă și accesorii. Din dorința de a crea experiențe retail extraordinare în magazine, Primark continuă să se extindă pe piețe noi și existente cu obiectivul de ajunge la un număr de 530 de magazine până la sfârșitul anului 2026, inclusiv în noua piață din Ungaria.