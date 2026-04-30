search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un apartament de lux și un ceas elvețian, cele mai valoroase bunuri vândute la licitație de ANAF

0
0
Publicat:

Un apartament de lux și un ceas elvețian sunt cele mai valoroase bunuri vândute la licitațiile online organizate de ANAF, pentru care s-au plătit taxe de participare de aproape 180.000 de lei.

Lamborghini albastru
Mașinile de lux sunt cele mai căutate pe platforma elicitații a ANAF. Foto ANAF

Primele 3 bunuri de mare valoare au atras interes direct prin plata taxei de participare, dintre care două au generat și depunerea de oferte, confirmând funcționarea activă a mecanismului de licitație și implicarea reală a participanților, a informat joi ANAF.

Unul dintre cele mai urmărite active a fost imobilul situat în București, Sector 2, pe Bulevardul Dacia nr. 72 (apartament cu 3 camere și dependințe). Apartamentul a avut un preț de evaluare și pornire de 1.660.736 lei, este scutit de TVA, iar taxa de participare a fost de 166.073,60 lei. Pentru acest imobil a fost înregistrată o ofertă la nivelul prețului de pornire, ceea ce confirmă interesul pentru activele imobiliare scoase la vânzare prin platformă.

image png

Un al doilea bun cu participare activă a fost un ceas elvețian de lux, realizat din platină, pentru care prețul de pornire și evaluare este de 84.700 lei (TVA inclus), iar taxa de participare s-a ridicat la 8.470 lei. Și în acest caz a fost depusă o ofertă la nivelul prețului de pornire, demonstrând interesul pentru bunuri de valoare ridicată comercializate transparent prin sistemul ANAF.

Al treilea bun aflat în procedură este un teren agricol extravilan arabil de 1.700 mp, pentru care a fost achitată taxa de participare, însă până la acest moment nu a fost înregistrată o ofertă.

Bunurile auto de lux şi cele imobiliare generează cel mai ridicat interes 

În paralel, analiza interesului public arată că unele dintre cele mai accesate licitații sunt cele pentru bunuri auto de lux şi imobiliare — apartamente în ansambluri rezidențiale și autoturisme precum BMW X3 / X6, Volkswagen Touareg, Audi Q7 sau Ferrari F131 — ceea ce reflectă un interes crescut pentru achiziționarea, în cadrul procedurilor de licitație, a unor bunuri care au aparținut unor persoane publice cunoscute, în condiții de deplină transparență și acces public.

Platforma de licitații online ANAF funcționează pe baza principiilor de transparență, acces egal și digitalizare completă a procesului de valorificare a bunurilor, permițând oricărui utilizator interesat să consulte informațiile publice, să participe la licitații și să urmărească evoluția acestora în timp real.

Rezultatele din prima lună confirmă o transformare semnificativă a modului de valorificare a bunurilor sechestrate, cu accent pe eficiență administrativă, vizibilitate publică și acces nediscriminatoriu la informație și participare.

Aproape 5 milioane de vizite online 

După prima lună de la lansarea platformei de licitații online eLicitatiiANAF de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, rezultatele înregistrate confirmă un interes public ridicat pentru un mecanism modern, transparent și accesibil oricărui cetățean pentru achiziționarea bunurilor sechestrate.

Astfel, până la data de 29 aprilie 2026, ora 16.00, platforma a înregistrat 4.783.929 de vizitatori, dintre care 705.896 de utilizatori unici, cu un total de 48.522.470 de accesări, reflectând o utilizare intensă și constantă a sistemului.

În aceeași perioadă, au fost publicate în total 1.300 de licitații, dintre care 86 s-au aflat în faza de licitare efectivă.

Platforma permite consultarea publică a bunurilor disponibile inclusiv fără deținerea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), însă participarea la procedurile de licitație este condiționată de deschiderea unui cont în SPV, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Bunurile tranzacționate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului.

O parte dintre cele mai interesante bunuri scoase la licitație pot fi văzute AICI

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

