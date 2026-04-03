Bolizi de lux, aur și imobile la preț redus - Ce scoate ANAF la licitație

Platforma de licitații a ANAF scoate la vânzare unele dintre cele mai valoroase și diverse bunuri disponibile pe piață, de la maşini de lux şi utilitare, la aur și bijuterii până la imobile și terenuri de milioane de lei. Dincolo de ideea de „chilipiruri”, realitatea este că pe această platformă apar frecvent active de mare valoare, unele comparabile cu investiții serioase din piața liberă.

Printre cele mai valoroase și spectaculoase se numără mașinile de lux și premium, unde apar modele precum Lamborghini Urus fabricat în 2021, evaluat la 1.167.218 lei, un Ferrari din 2006, cu un preț de pornire de aproximativ 706.500 lei, sau un BMW 525d XDrive din 2016, de circa 98.000 lei. Astfel de vehicule provin, de regulă, din confiscări sau executări silite și pot reprezenta oportunități rare pentru cumpărători.

O altă categorie importantă este cea a camioanelor și ansamblurilor industriale, bunuri care își păstrează constant valoarea datorită utilității lor în transport și logistică. De exemplu, un Mercedes-Benz Actros cu semiremorcă poate avea un preț de pornire de aproximativ 358.000 lei, iar un autocar Setra ajunge la circa 298.500 lei. Acestea sunt investiții relevante mai ales pentru companii sau operatori din domeniul transporturilor.

Pentru cei interesați de antreprenoriat, există și opțiuni de afaceri „la cheie”, precum un furgon complet echipat pentru fast-food, evaluat la aproximativ 355.000 lei. Practic, cumpărătorul nu achiziționează doar un vehicul, ci o activitate deja pregătită pentru operare, ceea ce reduce semnificativ costurile inițiale de pornire.

În zona vehiculelor utilitare pentru transport persoane, apar și variante mai accesibile, cum ar fi un microbuz Ford Transit cu 18 locuri, cu un preț de pornire de aproximativ 65.800 lei. Acestea sunt utile pentru firme de transport, instituții sau activități din turism și pot reprezenta o soluție eficientă din punct de vedere cost-beneficiu.

Aur, perle și ceasuri de lux

În zona metalelor prețioase și a bijuteriilor, diferențele de preț sunt spectaculoase. De exemplu, un lot mare de bijuterii din aur și ceasuri de lux – incluzând branduri precum Rolex, Cartier sau Breitling, alături de inele, brățări și lănțișoare – are un preț de pornire de peste 1 milion de lei. La un nivel mult mai ridicat, există și loturi excepționale, cum este unul care include aproape 20 de kilograme de aur și mii de perle, evaluat la peste 10 milioane de lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai valoroase oferte disponibile. În același timp, apar frecvent și piese individuale de lux, precum ceasuri din aur sau platină: modele precum Audemars Piguet Royal Oak pornesc de la aproximativ 104.000 lei, iar Rolex Daytona sau Patek Philippe pot fi achiziționate de la circa 84.000 lei.

ANAF Brașov a vândut 35 de vagoane ale CFR Marfă

Apartamente, construcții și terenuri

Pe segmentul imobiliar, valorile sunt la fel de ridicate și variate. În București, apartamentele scoase la licitație pot depăși 1,4–1,6 milioane de lei, în funcție de zonă și suprafață, în timp ce terenurile intravilane mari ajung la aproape 4 milioane de lei. Există însă și alternative mai accesibile, cum ar fi case cu teren în orașe precum Sibiu, cu prețuri de pornire în jur de 865.000 lei, sau proprietăți industriale – terenuri cu construcții sau ateliere – de aproximativ 460.000 lei. La polul opus, apar și oportunități mai mici, precum terenuri intravilane de aproximativ 1.000 mp în zona Voluntari, cu prețuri de pornire de peste 500.000 lei, sau chiar proprietăți mai modeste, în alte județe, de la circa 60.000 lei.

Aceste exemple arată clar că platforma ANAF nu este doar un loc pentru achiziții ocazionale, ci o piață în care se tranzacționează active importante, de la bunuri de lux până la investiții imobiliare consistente. De la ceasuri și bijuterii de zeci de mii de lei, până la loturi de aur de milioane sau terenuri în zone urbane valoroase, oferta acoperă o plajă largă de interese.

În esență, cele mai valoroase bunuri scoase la licitație rămân loturile mari de aur și pietre prețioase, care pot depăși cu ușurință pragul de 10 milioane de lei, și terenurile intravilane din marile orașe, unde prețurile ajung la câteva milioane. Însă adevărata particularitate a acestor licitații este dinamica prețurilor: pornind de sub valoarea de piață și scăzând dacă nu există ofertanți, ele pot transforma unele dintre aceste bunuri în oportunități reale pentru cumpărători atenți.