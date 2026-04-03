Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Bolizi de lux, aur și imobile la preț redus - Ce scoate ANAF la licitație

Platforma de licitații a ANAF scoate la vânzare unele dintre cele mai valoroase și diverse bunuri disponibile pe piață, de la maşini de lux şi utilitare, la aur și bijuterii până la imobile și terenuri de milioane de lei. Dincolo de ideea de „chilipiruri”, realitatea este că pe această platformă apar frecvent active de mare valoare, unele comparabile cu investiții serioase din piața liberă.

Lamborghini Urus de culoare albastră
Lamborghini Urus fabricat în 2021, scos la vânzare cu 1,6 milioane de lei.

Printre cele mai valoroase și spectaculoase se numără mașinile de lux și premium, unde apar modele precum Lamborghini Urus fabricat în 2021, evaluat la 1.167.218 lei, un Ferrari din 2006, cu un preț de pornire de aproximativ 706.500 lei, sau un BMW 525d XDrive din 2016, de circa 98.000 lei. Astfel de vehicule provin, de regulă, din confiscări sau executări silite și pot reprezenta oportunități rare pentru cumpărători.

BMW scos la licitaţie
BMW scos la licitaţie.

O altă categorie importantă este cea a camioanelor și ansamblurilor industriale, bunuri care își păstrează constant valoarea datorită utilității lor în transport și logistică. De exemplu, un Mercedes-Benz Actros cu semiremorcă poate avea un preț de pornire de aproximativ 358.000 lei, iar un autocar Setra ajunge la circa 298.500 lei. Acestea sunt investiții relevante mai ales pentru companii sau operatori din domeniul transporturilor.

Ferrari scos la licitaţie
Ferrari scos la vânzare pe site-ul ANAF.

Pentru cei interesați de antreprenoriat, există și opțiuni de afaceri „la cheie”, precum un furgon complet echipat pentru fast-food, evaluat la aproximativ 355.000 lei. Practic, cumpărătorul nu achiziționează doar un vehicul, ci o activitate deja pregătită pentru operare, ceea ce reduce semnificativ costurile inițiale de pornire.

În zona vehiculelor utilitare pentru transport persoane, apar și variante mai accesibile, cum ar fi un microbuz Ford Transit cu 18 locuri, cu un preț de pornire de aproximativ 65.800 lei. Acestea sunt utile pentru firme de transport, instituții sau activități din turism și pot reprezenta o soluție eficientă din punct de vedere cost-beneficiu.

Aur, perle și ceasuri de lux

În zona metalelor prețioase și a bijuteriilor, diferențele de preț sunt spectaculoase. De exemplu, un lot mare de bijuterii din aur și ceasuri de lux – incluzând branduri precum Rolex, Cartier sau Breitling, alături de inele, brățări și lănțișoare – are un preț de pornire de peste 1 milion de lei. La un nivel mult mai ridicat, există și loturi excepționale, cum este unul care include aproape 20 de kilograme de aur și mii de perle, evaluat la peste 10 milioane de lei, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai valoroase oferte disponibile. În același timp, apar frecvent și piese individuale de lux, precum ceasuri din aur sau platină: modele precum Audemars Piguet Royal Oak pornesc de la aproximativ 104.000 lei, iar Rolex Daytona sau Patek Philippe pot fi achiziționate de la circa 84.000 lei.

ANAF Brașov a vândut 35 de vagoane ale CFR Marfă
Ceasuri și bijuterii scoase la licitație
Ceasuri și bijuterii de vânzare pe site-ul ANAF.

Apartamente, construcții și terenuri

Pe segmentul imobiliar, valorile sunt la fel de ridicate și variate. În București, apartamentele scoase la licitație pot depăși 1,4–1,6 milioane de lei, în funcție de zonă și suprafață, în timp ce terenurile intravilane mari ajung la aproape 4 milioane de lei. Există însă și alternative mai accesibile, cum ar fi case cu teren în orașe precum Sibiu, cu prețuri de pornire în jur de 865.000 lei, sau proprietăți industriale – terenuri cu construcții sau ateliere – de aproximativ 460.000 lei. La polul opus, apar și oportunități mai mici, precum terenuri intravilane de aproximativ 1.000 mp în zona Voluntari, cu prețuri de pornire de peste 500.000 lei, sau chiar proprietăți mai modeste, în alte județe, de la circa 60.000 lei.

Apartamente de vânzare pe site-ul ANAF.
Apartamente de vânzare pe site-ul ANAF.

Aceste exemple arată clar că platforma ANAF nu este doar un loc pentru achiziții ocazionale, ci o piață în care se tranzacționează active importante, de la bunuri de lux până la investiții imobiliare consistente. De la ceasuri și bijuterii de zeci de mii de lei, până la loturi de aur de milioane sau terenuri în zone urbane valoroase, oferta acoperă o plajă largă de interese.

În esență, cele mai valoroase bunuri scoase la licitație rămân loturile mari de aur și pietre prețioase, care pot depăși cu ușurință pragul de 10 milioane de lei, și terenurile intravilane din marile orașe, unde prețurile ajung la câteva milioane. Însă adevărata particularitate a acestor licitații este dinamica prețurilor: pornind de sub valoarea de piață și scăzând dacă nu există ofertanți, ele pot transforma unele dintre aceste bunuri în oportunități reale pentru cumpărători atenți.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!