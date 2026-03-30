Autostrada Unirii A8 prinde viteză. Încă 64 de km intră în etapa de proiectare: 60 de poduri și 16 tuneluri pe cel mai greu lot din A8

Noi progrese la Autostrada Unirii A8, după ce încă 64 de kilometri au intrat, de astăzi, în etapa de proiectare. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a vorbit despre importanța acestui pas pentru realizarea legăturii rutiere dintre Transilvania și Moldova.

Începând cu 30 martie 2026, asocierea condusă de constructorul român UMB a demarat proiectarea pentru două dintre cele mai dificile tronsoane ale autostrăzii: lotul 1C Sărățeni–Joseni și lotul 2B Grințieș–Pipirig, a informat ministrul.

Contractele, semnate anul trecut și derulate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), au o durată totală de 54 de luni, dintre care 14 luni pentru proiectare și 40 de luni pentru execuția lucrărilor.

Întreg segmentul montan dintre Sărățeni și Pipirig, în lungime de 116 kilometri, se află acum în faza de proiectare.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri, traversează județele Mureș și Harghita și va include peste 30 de pasaje, trei tuneluri și două structuri speciale pentru traversarea animalelor.

În ceea ce privește lotul 2B Grințieș–Pipirig, considerat cel mai dificil tronson al autostrăzii, acesta va fi construit în județul Neamț și va cuprinde 60 de poduri și pasaje, dar și 16 tuneluri. De asemenea, proiectul prevede realizarea unui nod rutier în zona Tulgheș, pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău–Grințieș, precum și o descărcare provizorie spre est, pentru legătura cu lotul 2C Pipirig–Vânători Neamț.

„Reconfirmăm, astfel, angajamentul și determinarea pentru dezvoltarea infrastructurii moderne, care să asigure conectivitatea între regiunile istorice ale României, atragerea de noi investiții și mai multă siguranță în trafic”, a conchis Ciprian Șerban.