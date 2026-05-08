UE pune presiune pe companiile aeriene: pasagerii trebuie despăgubiți chiar și în plină criză a combustibilului

Comisia Europeană a publicat noi orientări pentru sectorul transporturilor și turismului din Uniunea Europeană, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor tot mai mari din aprovizionarea cu combustibil. Bruxelles-ul transmite clar că drepturile pasagerilor europeni rămân în vigoare, chiar dacă unele zboruri sau rute maritime sunt anulate din cauza crizei.

Executivul european subliniază că pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de rambursarea integrală a biletelor de avion, redirecționare către alte curse, asistență în aeroport, compensații financiare pentru anulările de ultim moment.

Când pot evita companiile aeriene plata despăgubirilor

Potrivit Comisiei Europene, operatorii aerieni pot fi exonerați de plata compensațiilor doar dacă demonstrează existența unor „circumstanțe extraordinare”, precum un deficit local grav de combustibil care face imposibilă operarea zborurilor.

În schimb, Bruxelles-ul precizează explicit că simpla creștere a prețului combustibilului nu poate fi invocată drept motiv pentru evitarea despăgubirilor către pasageri.

Mesajul vine într-un moment în care mai multe companii aeriene europene au avertizat asupra riscului de întârzieri, anulări și costuri operaționale în creștere pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al dificultăților logistice de aprovizionare.

Fără taxe suplimentare introduse retroactiv

Comisia Europeană atrage atenția și asupra modului în care companiile aeriene afișează prețurile biletelor.

Conform regulamentelor europene, operatorii sunt obligați să prezinte încă de la început prețul final al biletului, astfel încât pasagerii să nu fie surprinși ulterior de costuri ascunse.

Prin urmare, companiile nu pot introduce retroactiv suprataxe pentru combustibil după achiziționarea biletelor.

În cazul pachetelor turistice, organizatorii pot modifica prețurile doar în condiții foarte stricte și numai dacă această posibilitate este prevăzută clar în contractul semnat cu clientul.

Măsuri speciale pentru evitarea blocării zborurilor

Bruxelles-ul analizează și soluții temporare pentru menținerea rutelor aeriene afectate de lipsa combustibilului.

Astfel, anumite companii aeriene ar putea beneficia de derogări de la regulile ReFuelEU Aviation, care impun alimentarea aeronavelor cu minimum 90% din necesarul de combustibil în aeroporturile europene.

Scopul este evitarea situațiilor în care transportatorii sunt obligați să transporte cantități suplimentare de combustibil de la aeroportul de plecare, ceea ce ar putea duce la imposibilitatea operării următoarelor curse.

Flexibilitate și pentru sloturile aeroportuare

Comisia Europeană anunță și flexibilitate privind sloturile de aterizare și decolare.

În mod normal, companiile aeriene riscă să piardă sloturile dacă nu le utilizează într-un anumit procent. În actualul context, operatorii afectați de problemele de aprovizionare cu combustibil ar putea beneficia de excepții și nu vor fi penalizați pentru cursele anulate.

Avertisment și din partea Agenției Europene pentru Siguranța Aviației

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis, la rândul său, un buletin informativ privind utilizarea în siguranță a combustibilului de aviație Jet A în Europa, în condițiile în care presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare continuă să crească.

Oficialii europeni încearcă astfel să evite un nou val de haos în transporturile aeriene, într-o perioadă în care sezonul de vacanțe se apropie, iar cererea pentru călătorii este în creștere.

Companiile aeriene au anulat 13.000 de zboruri și au eliminat două milioane de locuri pentru luna mai, din cauza crizei combustibilului

Conform datelor de la firma de analiză a aviației Cirium, operatorii au redus deja aproape două milioane de locuri din programul de zbor al lunii mai în doar ultimele două săptămâni.

Datele Cirium au dezvăluit că numărul total de locuri disponibile pe parcursul lunii mai la toate companiile aeriene la nivel global a scăzut de la 132 de milioane la 130 de milioane în ultimele două săptămâni din aprilie.

Zborurile anulate ar putea afecta semnificativ călătoriile persoanelor și familiilor care au rezervat o călătorie în străinătate în timpul vacanței de la sfârșitul lunii mai, în Marea Britanie și în unele părți ale Europei continentale.

Printre operatorii aeriene europeni care anulează zboruri se numără Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways și KLM.

Cifra de două milioane nu include ceea ce s-ar putea întâmpla probabil în timpul vacanței de vară care va fi perturbată pentru aviația de pasageri.

Companiile aeriene au redus, de asemenea, milioane de locuri și au trecut la avioane mai mici, deoarece deficitul de combustibil pentru avioane – legat de conflictul din Iran – continuă să afecteze orarele, crescând riscul de perturbări pentru turiști.

Alături de Turkish Airlines, compania aeriană germană, Lufthansa, este una dintre cele mai afectate de deficitul de combustibil, reducând aproximativ 20.000 de rute pe distanțe scurte din programul său de vară.