Uber va livra mâncare în România și alte șase state europene. Uber Eats a fost închis în plină pandemie

Uber va livra mâncare în România și alte șase state europene, în cadrul unei ample operațiuni de extindere a serviciilor sale, încercând să țină pasul cu grupurile tehnologice care îşi intensifică eforturile pe această piață, evaluată la miliarde de euro.

Compania cu sediul în SUA va lansa servicii pe pieţe precum Republica Cehă, Grecia şi România, ca parte a unei mişcări care speră să genereze un miliard de dolari în valoarea brută a comenzilor prin platformă în următorii trei ani, potrivit articolului.

Este momentul să „ridicăm ştacheta, să schimbăm lucrurile şi să oferim o valoare mai bună în întreaga categorie”, a declarat pentru FT Susan Anderson, director global al departamentului de livrări la Uber, scrie Reuters.

Potrivit articolului, extinderea este avută în vedere şi pe pieţele din Austria, Danemarca, Finlanda şi Norvegia.

Uber nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

La începutul acestei săptămâni, Uber a acceptat să achiziţioneze divizia de livrări a companiei turce Getir de la acţionarul majoritar Mubadala, din Emiratele Arabe Unite, pentru a-şi extinde prezenţa în Turcia.

În România, Uber a livrat mâncare începând cu data de 17 mai 2018, în Bucureşti, când a lansat Uber Eats. Serviciul a fost închis la 4 iunie 2020, în plină pandemie de COVID-19.

Surse din piaţă au declarat atunci pentru „Adevărul” că decizia a fost luată în urma unei analize a rezultatelor de business pe piaţa de livrare a măncării, decizia aplicându-se doar Uber Eats, nu şi serviciilor de ridesharing Uber.

Uber Eats era o aplicaţie separată de livrare de mâncare care folosea aceeaşi tehnologie Uber care le permitea utilizatorilor să călătorească prin oraşe. Cu ajutorul aplicaţei, locuitorii din Bucureşti puteau comanda mâncare şapte zile pe săptămână, de la peste 100 de restaurante din capitală.

Uber Eats colabora atunci cu parteneri cu biciclete, scutere şi maşini, pentru a livra într-un timp mediu de sub 40 de minute la lansare, cu posibilitatea de a urmări în timp real comanda în aplicaţie de la solicitare, până la expediere.