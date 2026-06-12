Turiștii străini au cheltuit peste 5 miliarde de euro în România în 2025. Americanii au lăsat cei mai mulți bani la noi

Cheltuielile turiștilor străini în România au depășit 5 miliarde de euro în 2025, potrivit datelor Eurostat. Nivelul este de aproape 2,8 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de aproximativ 12% în ultimul deceniu, cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.

În 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior, de aproape 4%, însă evoluția pe termen lung rămâne una de creștere accelerată. Tendința pozitivă a continuat și la începutul lui 2026, când cheltuielile vizitatorilor străini au crescut cu peste 8% în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2025.

Americanii, germanii și britanicii domină structura cheltuielilor

Turiștii din SUA, Germania, Marea Britanie și Italia au avut cea mai mare contribuție la cheltuielile vizitatorilor străini în România. Împreună, aceștia au cheltuit aproape 2 miliarde de euro, adică aproximativ 40% din total.

Pentru prima dată în 2025, turiștii americani au fost cei mai mari cheltuitori în România, cu 554 de milioane de euro, ușor peste turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro, și cei britanici, cu 518 milioane de euro. Turiștii italieni s-au apropiat de același nivel, cu 463 de milioane de euro.

Ce fac turiștii străini în România

„Turismul de agrement internațional a fost mult timp un segment secundar pentru operatorii hotelieri și investitorii din România, piața fiind susținută în principal de turiștii locali și, în cazul Bucureștiului, de călătoriile de business. Această realitate începe însă să se schimbe rapid. România este percepută tot mai mult ca o destinație accesibilă, mai puțin aglomerată și diferită de traseele turistice consacrate din Europa. Datele reflecta în același timp și un reviriment al turismului de business, dar motorul creșterii din ultima perioadă vine dinspre zona de agrement”, explică Raluca Buciuc, director în cadrul Colliers.

Potrivit unei analize pe piață, turiștii americani vin în special pentru city-break-uri extinse și circuite turistice europene, România fiind integrată tot mai des în itinerarii mai largi care includ Europa Centrală și de Est. Bucureștiul rămâne principalul punct de intrare, dar crește interesul pentru Transilvania, Brașov și zonele istorice.

Turiștii germani și britanici au un profil mixt, cu o combinație între turism de business și city-break-uri, în special în București și Cluj-Napoca. Italia rămâne o piață mai orientată spre turism de agrement, cu sejururi mai scurte, dar recurente, în marile orașe și zonele culturale.

Evoluția pe piețe și comparația cu regiunea

Comparativ cu alte piețe din Europa Centrală și de Est, România a crescut mult mai rapid în ultimul deceniu, dar rămâne o piață mai mică.

Între 2016 și 2025, cheltuielile turiștilor străini au avansat în Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia cu ritmuri medii anuale de aproximativ 3%–5%, sub creșterea înregistrată de România.

Singurul oraș din țară cu mai mulți turiști străini decât cei români. Sibiul, locul unde turiștii vin, fac o poză și pleacă

Totuși, România depășește doar ușor Bulgaria la valoarea absolută, în timp ce Ungaria și Cehia atrag anual aproximativ 8–9 miliarde de euro din turismul internațional, iar Polonia ajunge la aproape 14 miliarde de euro.

Structura cheltuielilor pe naționalități arată că profilul turiștilor străini care vin în România începe să se schimbe.

Contribuția tot mai mare a turiștilor americani este importantă nu doar prin valoarea cheltuielilor, ci și prin faptul că arată extinderea României pe piețe extra-europene.

În același timp, turiștii japonezi au avut una dintre cele mai puternice evoluții din ultimul deceniu, cheltuielile acestora fiind de 13 ori mai mari decât în 2016, chiar dacă pornesc de la o bază mai redusă decât principalele piețe sursă.

Turismul de business și agrement în România

Datele din piață arată că turismul de agrement internațional începe să câștige teren în România, în paralel cu turismul de business, care a dominat mult timp piața, în special în București.

România este percepută tot mai mult ca o destinație accesibilă, mai puțin aglomerată și diferită de rutele turistice consacrate din Europa de Vest, ceea ce influențează structura vizitelor și a cheltuielilor.

Dezvoltarea hotelieră și intrarea brandurilor internaționale

Această creștere a turismului internațional vine într-un moment în care piața hotelieră locală începe o nouă etapă de dezvoltare. România ar putea adăuga peste 5.000 de camere de hotel până la finalul deceniului, dacă proiectele anunțate vor fi livrate conform planurilor. Extinderea ar însemna o creștere de aproximativ 5% a stocului total existent, cu un impact mai vizibil în segmentul superior al pieței, în zona de 4 și 5 stele.

România are în prezent aproximativ 42.000 de camere în hoteluri de 4 și 5 stele, iar proiectele anunțate indică un interes tot mai mare pentru segmentul upscale și pentru turiști cu bugete mai ridicate. O parte importantă dintre noile dezvoltări vor aduce pe piața locală branduri sau lanțuri hoteliere aflate la prima prezență în România, precum The Hoxton, Hyatt, Kempinski, Hotel Indigo, AC Hotels by Marriott, The Crest Collection sau The Julius.

„Interesul lanțurilor hoteliere internaționale pentru România este tot mai vizibil, iar multe dintre proiectele anunțate sunt în segmentul superior al pieței. Acest lucru arată că România începe să fie privită diferit: nu doar ca o piață emergentă cu tarife reduse, ci ca o destinație care poate atrage turiști cu bugete mai mari, interesați de experiențe de leisure, city-break-uri sau călătorii tematice. În același timp, dezvoltarea pieței depinde de capacitatea investitorilor și operatorilor de a livra proiectele anunțate și de o promovare mai coerentă a României pe piețele internaționale”, a declarat Raluca Buciuc.