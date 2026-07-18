Investiție de 303 milioane de lei în conducta de gaze Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea. Când va fi finalizată

Lucrările la conducta de transport gaze naturale Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea au fost verificate de conducerea Transgaz. Investiția, în valoare de aproximativ 303 milioane de lei, este destinată integrării zonei Horezu–Râmnicu Vâlcea în Sistemul Național de Transport al gazelor naturale și alimentării unor localități din județele Gorj și Vâlcea unde în prezent nu există infrastructură de transport gaze.

Directorul general al SNTGN Transgaz, Ion Sterian, a efectuat vineri, 17 iulie 2026, o vizită de lucru pe șantierul conductei de transport gaze naturale Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea.

Vizita a avut loc în cadrul acțiunilor de monitorizare a investițiilor derulate de companie, după verificarea lucrărilor la proiectele Ghercești–Jitaru și Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa.

Conducerea Transgaz a inspectat punctul de conectare cu conducta BRUA, kilometrul 0+000, punctele de lucru pentru sudură ale constructorilor IRIGC și CIS GAZ, depozitele de material tubular din Crasna, precum și organizările de șantier din Baia de Fier și Horezu.

Au fost verificate, de asemenea, lucrările din zona Polovragi și Băbeni.

Conducta are o lungime de 92,1 kilometri

Proiectul Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea a fost declarat obiectiv de importanță națională în domeniul gazelor naturale prin Hotărârea Guvernului nr. 1.590 din 28 decembrie 2022.

Conducta va avea o lungime de 92,1 kilometri, un diametru nominal de 500 de milimetri și o presiune de operare de 50 de bari.

Capacitatea maximă de transport este estimată la 250.000 de metri cubi standard pe oră.

Traseul conductei se desfășoară pe teritoriul județelor Gorj și Vâlcea, pe raza a 22 de unități administrativ-teritoriale.

În județul Gorj, conducta va traversa localitățile Bumbești-Jiu, Mușetești, Alimpești, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Crasna, Novaci și Polovragi.

În județul Vâlcea, traseul include localitățile Bărbătești, Costești, Frâncești, Horezu, Măldărești, Mihăești, Păușești, Pietrari, Slătioara, Stoenești, Tomșani, Vaideeni și Băbeni.

Pentru realizarea lucrărilor, conducta va intersecta șase drumuri naționale, 13 drumuri județene, 31 de drumuri comunale, 25 de cursuri de apă și trei căi ferate.

Peste 85.000 de gospodării și 323 de instituții publice ar putea fi alimentate

Potrivit Transgaz, necesitatea realizării conductei a fost determinată de faptul că în zona de nord-est a județului Gorj și în zona de nord-vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale.

Transgaz accelerează lucrările la conducta strategică Ghercești-Jitaru. Proiectul va consolida alimentarea cu gaze în Oltenia și sudul României

În aceste zone, pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei sunt utilizate în principal lemne de foc, cărbuni și gaze petroliere lichefiate.

Prin realizarea proiectului, Transgaz estimează că poate fi asigurată alimentarea cu gaze naturale pentru aproximativ 85.545 de gospodării și 323 de instituții publice, inclusiv unități de învățământ, unități medicale, lăcașuri de cult și cămine culturale.

În județul Gorj sunt vizate aproximativ 32.752 de gospodării și 120 de instituții publice, iar în județul Vâlcea aproximativ 52.793 de gospodării și 203 instituții publice.

Investiție de 303 milioane de lei, cu finanțare din Fondul pentru Mediu

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 303 milioane de lei, echivalentul a circa 58 de milioane de euro.

Proiectul a obținut o finanțare nerambursabilă de aproximativ 101,71 milioane de lei prin Fondul pentru Mediu.

Diferența de finanțare va fi asigurată printr-un mix financiar care include și surse proprii ale Transgaz.

Conducta va fi conectată la BRUA și la magistrala Schitu Golești–Govora–Drăgășani

Prin interconectarea conductei Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea cu conducta BRUA și cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești–Govora–Drăgășani, Transgaz estimează că poate fi asigurată o suplimentare a debitului cu aproximativ 30.000 de metri cubi pe oră pentru alimentarea cu gaze naturale a societăților comerciale din zona platformei Oltchim.

Potrivit companiei, realizarea proiectului contribuie la echilibrarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și la reducerea riscului de apariție a unor dezechilibre în perioade cu temperaturi extreme sau în cazul unor perturbări ale furnizării de gaze naturale la nivel național.

Proiectul este estimat să fie finalizat în 2027

Transgaz precizează că realizarea conductei va permite alimentarea cu gaze naturale a zonei traversate de conductă, diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj și Vâlcea și reducerea utilizării combustibililor solizi.

Compania menționează, de asemenea, că proiectul poate contribui la dezvoltarea turismului și la creșterea investițiilor private în domeniul turismului și industriei în localitățile traversate.

Termenul estimat pentru finalizarea investiției este sfârșitul anului 2027.