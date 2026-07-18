 Investiție de 303 milioane de lei în conducta de gaze Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea. Când va fi finalizată | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 18 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Investiție de 303 milioane de lei în conducta de gaze Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea. Când va fi finalizată

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lucrările la conducta de transport gaze naturale Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea au fost verificate de conducerea Transgaz. Investiția, în valoare de aproximativ 303 milioane de lei, este destinată integrării zonei Horezu–Râmnicu Vâlcea în Sistemul Național de Transport al gazelor naturale și alimentării unor localități din județele Gorj și Vâlcea unde în prezent nu există infrastructură de transport gaze.

Ion Sterian, șeful Transgaz, a efectuat o vizită pe șantier
Ion Sterian, șeful Transgaz, a efectuat o vizită pe șantier. Foto Transgaz

Directorul general al SNTGN Transgaz, Ion Sterian, a efectuat vineri, 17 iulie 2026, o vizită de lucru pe șantierul conductei de transport gaze naturale Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea.

Vizita a avut loc în cadrul acțiunilor de monitorizare a investițiilor derulate de companie, după verificarea lucrărilor la proiectele Ghercești–Jitaru și Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa.

Conducerea Transgaz a inspectat punctul de conectare cu conducta BRUA, kilometrul 0+000, punctele de lucru pentru sudură ale constructorilor IRIGC și CIS GAZ, depozitele de material tubular din Crasna, precum și organizările de șantier din Baia de Fier și Horezu.

Au fost verificate, de asemenea, lucrările din zona Polovragi și Băbeni.

Conducta are o lungime de 92,1 kilometri

Proiectul Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea a fost declarat obiectiv de importanță națională în domeniul gazelor naturale prin Hotărârea Guvernului nr. 1.590 din 28 decembrie 2022.

Conducta va avea o lungime de 92,1 kilometri, un diametru nominal de 500 de milimetri și o presiune de operare de 50 de bari.

Capacitatea maximă de transport este estimată la 250.000 de metri cubi standard pe oră.

Traseul conductei se desfășoară pe teritoriul județelor Gorj și Vâlcea, pe raza a 22 de unități administrativ-teritoriale.

În județul Gorj, conducta va traversa localitățile Bumbești-Jiu, Mușetești, Alimpești, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Crasna, Novaci și Polovragi.

În județul Vâlcea, traseul include localitățile Bărbătești, Costești, Frâncești, Horezu, Măldărești, Mihăești, Păușești, Pietrari, Slătioara, Stoenești, Tomșani, Vaideeni și Băbeni.

Pentru realizarea lucrărilor, conducta va intersecta șase drumuri naționale, 13 drumuri județene, 31 de drumuri comunale, 25 de cursuri de apă și trei căi ferate.

Peste 85.000 de gospodării și 323 de instituții publice ar putea fi alimentate

Potrivit Transgaz, necesitatea realizării conductei a fost determinată de faptul că în zona de nord-est a județului Gorj și în zona de nord-vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale.

Transgaz accelerează lucrările la conducta strategică Ghercești-Jitaru. Proiectul va consolida alimentarea cu gaze în Oltenia și sudul României

În aceste zone, pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei sunt utilizate în principal lemne de foc, cărbuni și gaze petroliere lichefiate.

Prin realizarea proiectului, Transgaz estimează că poate fi asigurată alimentarea cu gaze naturale pentru aproximativ 85.545 de gospodării și 323 de instituții publice, inclusiv unități de învățământ, unități medicale, lăcașuri de cult și cămine culturale.

În județul Gorj sunt vizate aproximativ 32.752 de gospodării și 120 de instituții publice, iar în județul Vâlcea aproximativ 52.793 de gospodării și 203 instituții publice.

Investiție de 303 milioane de lei, cu finanțare din Fondul pentru Mediu

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 303 milioane de lei, echivalentul a circa 58 de milioane de euro.

Proiectul a obținut o finanțare nerambursabilă de aproximativ 101,71 milioane de lei prin Fondul pentru Mediu.

Diferența de finanțare va fi asigurată printr-un mix financiar care include și surse proprii ale Transgaz.

Conducta va fi conectată la BRUA și la magistrala Schitu Golești–Govora–Drăgășani

Prin interconectarea conductei Tetila–Horezu–Râmnicu Vâlcea cu conducta BRUA și cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești–Govora–Drăgășani, Transgaz estimează că poate fi asigurată o suplimentare a debitului cu aproximativ 30.000 de metri cubi pe oră pentru alimentarea cu gaze naturale a societăților comerciale din zona platformei Oltchim.

Potrivit companiei, realizarea proiectului contribuie la echilibrarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și la reducerea riscului de apariție a unor dezechilibre în perioade cu temperaturi extreme sau în cazul unor perturbări ale furnizării de gaze naturale la nivel național.

Proiectul este estimat să fie finalizat în 2027

Transgaz precizează că realizarea conductei va permite alimentarea cu gaze naturale a zonei traversate de conductă, diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj și Vâlcea și reducerea utilizării combustibililor solizi.

Compania menționează, de asemenea, că proiectul poate contribui la dezvoltarea turismului și la creșterea investițiilor private în domeniul turismului și industriei în localitățile traversate.

Termenul estimat pentru finalizarea investiției este sfârșitul anului 2027.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
digi24.ro
image
DIICOT a ”dezacordat” Pianul. 17 membri ai clanului, trimiți în judecată pentru infracțiuni grave. Ce au făcut interlopii
stirileprotv.ro
image
Audiat din altă sală, cu fața ascunsă și vocea modificată. Cine este martorul care o poate ”îngropa” pe fiica lui Ioan Crișan în dosarul atacului cu bombă din Arad
gandul.ro
image
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
mediafax.ro
image
Cine sunt Victoria și Zoe, frumusețile care au făcut senzație la Cupa Mondială. Sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști
fanatik.ro
image
Cine este Loic Matrier, hackerul care a scos la vânzare datele Cadastrului din România. A găsit parole precum „passw0rd” sau „Pan4:mea”
libertatea.ro
image
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
digisport.ro
image
Țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Se află foarte aproape de România
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
O călătorie cu autobuzul în Brașov i-a costat pe 2 irlandezi 400 de lei. Greșeala făcută după urcare
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
cancan.ro
image
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
newsweek.ro
image
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
prosport.ro
image
De ce s-a desprins geamul unui avion Ryanair în timpul zborului. Cât de probabil este ca un astfel de incident să se repete
playtech.ro
image
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
fanatik.ro
image
Grecia a pierdut primul loc în topul celor mai căutate destinații de vacanță. Top 10 al celor mai apreciate insule din Europa
ziare.com
image
Rică Răducanu, externat: ”Mă doare peste tot!”. Ce i-au spus asistentele când a plecat
digisport.ro
image
Londra, Paris sau Roma? Care este cea mai bună capitală europeană pentru un city break în 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Nativii care ar putea obține o sumă mare de bani. Horoscopul weekendului
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
O turistă străină, impresionată de un loc de la noi din țară: „E ca un mini rai”
click.ro
image
Rareș Cojoc și Andreea Matei au făcut spectacol! Au devenit din nou campioni mondiali, iar momentul lor a cucerit internetul
click.ro
image
Cele două zodii care vor avea parte de o surpriză neașteptată între 18 și 25 iulie. Soarele va răsări, în sfârșit, și pe strada lor
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (fotografie de Melinda Sue Gordon / © Universal Studios)
Cine este Odiseu, eroul noului film epic al lui Christopher Nolan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A prezis viitorul altora, dar nu și pe al ei! Carmen Harra, obligată să plătească aproape 7 milioane de dolari
image
O turistă străină, impresionată de un loc de la noi din țară: „E ca un mini rai”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Dan Negru: „Inteligența artificială nu face altceva decât să copieze niște gândiri și cred că la un moment dat se va plafona‟

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în doar 17 secunde?