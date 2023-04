Tarifele RCA vor fi plafonate pentru 6 luni

Preţul poliţelor RCA va fi plafonat, pentru următoarele şase luni, la nivelul celor din februarie 2023, urmând ca în această perioadă să fie elaborate modificări ale legislaţiei, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

„Un alt subiect foarte important şi aşteptat de toţi cetăţenii ţării, este vorba despre acea hotărâre de Guvern iniţiată de ASF, privind reglementarea pentru o perioadă de 6 luni a pieţei asigurărilor. Este o decizie pe care am amânat-o la ședința de Guvern de săptămâna trecută. Am luat această decizie pentru că am simțit nevoia să continuăm dialogul și să beneficiem de mai multe date și informații legate de modul în care această hotărâre va produce efecte și, totodată, am avut întâlniri și am condiționat această hotărâre de Guvern de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje. Este a treia societate care intră în faliment în piața asigurărilor.

Consider că este absolut inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu aceste dezechilibre produse de o companie sau alta, motiv pentru care, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), împreună cu celelalte instituții, Consiliul Concurenței și ceilalți actori din piața asigurărilor, trebuie să aibă un dialog cât se poate de onest, transparent și farte clar, despre modificările legislative care trebuie să fie realizate. Eu vă asigur că nu voi accepta ca în timpul celor 6 luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârșit.”, a transmis premierul în cadrul ședinței de Guvern de miercuri.

Reprezentantul ASF, Cristian Roşu, a transmis la rândul său: „După cum știți de săptămâna trecută, principalele elemente ale acestei hotărâri de Guvern se referă la modul de vânzare efectivă a ploițelor RCA pentru următoarele 6 luni. Aceste tarife calculate și ofertate în piață de către asiguratori vor fi cele de la sfârșitul lunii februarie 2023. De asemenea, se vor plafona și comisioanele de distribuție, mai pe scurt ale brockerilor, la nivelul de 8% din prima reta, iar toți asiguratorii vor calcula și vor oferta aceste tarife la nivelul de B0 însemnând baza de la care se pornește orice calcul care ulterior va fi bonusat în funcție de istoricul de daună și comportamentul acestora în anii anteriori.

Acest lucru, în urma dicuțiilor cu asociațiile de transportatori, se va aplica și BAAR-ului. BAAR-ul este Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. Chestiunea la care am convenit cu toții, de față cu domnul prim-ministrul, ne-am luat angajamentul și toată lumea a acceptat această formulă. Acestea sunt principalele elemente care vor sta la baza hotărârii de guvern cu aplicabilitate de 6 luni de zile.

(...) În următoarele luni, și nu vorbim de cele 6, probabil că la sfârșitul lunii aprilie, cu siguranță la începutul lunii mai, va fi prezentată spre dezbatere noua formă a legii RCA care va elimina toate disfuncționalitățile care au dus la multe sincope și multe elemente care au creeat și crizele la care asistăm astăzi. Această lege, în afară de faptul că va corecta ceea ce am identificat pe parcursul celor 6 ani în care vechea lege a funcționat, se va pune și în concordanță cu noile prevederi ale directivei RCA care este obligatorie pentru România să fie transpusă în legislația primară până la la începutul anului 2024”.

Proiectul privind tarifele RCA al MF

Ministerul Finanţelor a publicat, recent, un nou proiect de Hotărâre de Guvern pentru plafonarea preţurilor la RCA, propunând îngheţarea acestora la nivelul din 28 februarie 2023, pentru o perioadă de 6 luni.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, ţinând seama de situația de pe piaţa poliţelor RCA, ,,o soluţie temporară pentru remedierea stării de fapt o poate constitui îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referinţă de către A.S.F. în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări".

,,Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor inclusiv ca urmare a inflației și a luării în calcul a ultimului tarif de referință publicat de către ASF în luna martie 2023.”, arata Ministerul Finanțelor.