Duminică, 17 August 2025
Adevărul
10 măsuri care l-ar putea readuce pe Putin la masa negocierilor

Război în Ucraina
Publicat:

Fostul comandat al trupelor aliate din Europa, amiralul american în retragere James Stavridis, propune într-un articol pentru Bloomberg, un set de zece măsuri concrete, pe care Statele Unite, în cooperare cu aliații europeni, ar putea să le adopte în efortul de a constrânge Moscova să revină la masa negocierilor.

Vladmir Putin, la conferința de presă după summitul din Alaska FOTO Profimedia
Lista, structurată în funcție de gradul de severitate, pornește de la pași tactici și ajunge la posibile decizii strategice de amploare:

1. Extinderea flotei de avioane F-16 livrate Ucrainei până la 100 de unități

Aceasta ar permite triplarea numărului de piloți instruiți și ar spori semnificativ capacitatea Ucrainei în operațiuni aeriene, lovituri de precizie și război electronic.

2. Majorarea de patru ori a livrărilor de rachete cu rază lungă de acțiune

Atât sistemele americane HIMARS, cât și cele europene, ar trebui livrate într-un ritm accelerat, cu finanțare și logistică susținute de Uniunea Europeană.

3. Furnizarea de date de recunoaștere de înaltă precizie

Informații detaliate privind logistica militară rusă ar permite Ucrainei să lovească punctele critice ale lanțului de aprovizionare. Coordonarea ar trebui să revină unor structuri specializate din cadrul armatei SUA.

4. Colaborare transatlantică în domeniul dronelor

Accentul se va pune pe sisteme navale — aeriene, de suprafață și subacvatice — care pot viza Flota rusă din Marea Neagră.

5. Confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în Occident

Aceste fonduri ar urma să alimenteze un trust internațional care să sprijine, pe termen nedefinit, apărarea Ucrainei. Gestiunea s-ar realiza printr-o structură comună americano-europeană.

6. Aplicarea de sancțiuni secundare asupra comerțului global cu petrol și gaze rusești

Măsura ar viza inclusiv țări precum China, cu acțiuni de interdicție și confiscare a flotei comerciale implicate în exporturi energetice rusești.

7. Acordarea de garanții de securitate Ucrainei, similare celor ale NATO

Chiar și în absența unei aderări formale, Ucraina ar beneficia de colaborare extinsă cu centrele de excelență ale NATO în domeniile cibernetic, aerian și naval.

8. Desfășurarea unei misiuni europene de instruire militară în Ucraina

Aproximativ 5.000 de experți ar putea oferi sprijin tehnic și strategic, concentrându-se pe domenii-cheie precum cibernetica, dronele militare, logistica și războiul naval.

9. Instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei

Aceasta ar fi coordonată de comandamentul NATO și ar implica participarea a cel puțin 100 de aeronave aliate, inclusiv unități de avertizare timpurie (AWACS), operate din baze precum Ramstein, Germania.

10. Aderarea formală a Ucrainei la NATO

Considerată cea mai drastică măsură, aceasta ar reprezenta o linie roșie pentru Kremlin. Deși dificil de realizat procedural, o astfel de decizie ar transmite un mesaj ferm privind unitatea Occidentului.

Stavridis sugerează că aceste opțiuni pot fi anunțate mai întâi ca avertisment, pentru a crea presiune diplomatică, și implementate gradual, dacă Moscova continuă să respingă negocierile. El admite însă că o eventuală înțelegere de pace ar putea include, inevitabil, concesii teritoriale din partea Ucrainei.

