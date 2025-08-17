Video Imagini de groază surprinse într-un parc din China: o femeie a fost atacată de un tigru după ce a ieșit din mașină

Un incident șocant a avut loc la Badaling Wildlife World, un parc de safari din Beijing, China, unde o femeie a fost trasă afară din mașină și atacată de un tigru, după ce a crezut că au părăsit incinta parcului.

Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, femeia, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a coborât dintr-o mașină argintie înainte ca animalul să se năpustească asupra ei. În doar câteva secunde, a fost trasă de către tigrul puternic. Soțul ei a sărit din mașină și a încercat să o salveze, iar o femeie mai în vârstă, aflată pe bancheta din spate, a coborât și ea și a alergat după ea.

Un vehicul 4x4, aparent parte din turul de safari, a ajuns în apropiere și a încercat să intervină.

Potrivit rapoartelor media locale de la momentul incidentului din 2016, tânăra crezuse că au ieșit deja din incintă și a părăsit mașina, în care se aflau trei adulți și un copil. La scurt timp, a fost atacată și trasă de către animalul sălbatic. Când femeia mai în vârstă a încercat să intervină, a fost atacată de un al doilea tigru și a murit pe loc.

Tânăra a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, în timp ce mama sa a decedat la fața locului. Inițial, se crezuse că membrii familiei se certau în mașină, ceea ce i-ar fi determinat să coboare, însă rudele au negat această variantă, explicând că familia pur și simplu crezuse că a părăsit parcul, potrivit Daily Mail. Bărbatul a încercat, de asemenea, să își salveze membrii familiei, în timp ce copilul a rămas în mașină.

Parcul, care se întinde pe 6.000 de acri și permite vizitatorilor să conducă singuri sau să participe la tururi organizate, avertizează clar să nu se părăsească vehiculele în niciun moment. Personalul parcului a intervenit pentru a salva familia, însă pentru mamă nu s-a mai putut face nimic, în timp ce fiica primește în continuare tratament pentru rănile suferite.

Alte incidente cu tigri în China

Incidentul nu este singular. Anul trecut, un fermier din provincia Heilongjiang a scăpat la limită de atacul unui tigru sălbatic, surprins de camere de supraveghere. Două persoane fuseseră deja atacate de tigri siberieni scăpați din captivitate, autoritățile declanșând stare de urgență și căutând animalele cu camere infraroșii și drone.

Într-un videoclip de un minut, bărbatul pensionar a fost surprins ieșind din casă dimineața devreme, apropiindu-se de poarta mare de fier, când tigrul a trecut amenințător pe lângă el. Într-un act de curaj, acesta a închis poarta, iar tigru s-a năpustit asupra ei, zdruncinând-o.

„Am crezut că poarta de metal mă va proteja de atacul tigrului”, a declarat bărbatul pentru presa locală. „Nu m-am speriat până când nu a sărit asupra porții”.

Bărbatul a fugit spre casă, oprindu-se doar când a ajuns în siguranță la ușa principală, iar tigru și-a pierdut interesul. „Am deja 74 de ani”, a mai adăugat el. „Nu aș fi putut să fug niciodată de un tigru”.