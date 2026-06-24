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Surpriza începutului de vacanță: Kiddo Fest de la BT vine cu 10% cashback și un concurs cu premii atractive

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În toată luna iunie, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania (BT), vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.

Aceștia trebuie doar să le facă celor mici ”BT Pay Kiddo” și vor primi garantat 10% cashback – în limita a 50 de lei, cu singura condiție ca, în luna iunie 2026, copilul să cheltuiască minim 300 de lei. Suma cashback-ului e în limita a 50 de lei.

În plus, toate conturile care se califică pentru cashback vor intra în tragerea la sorți finală, unde pot fi câștigate 3 kit-uri surpriză marca ”BT Pay Kiddo”.

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Începutul vacanței de vară vine cu premii grozave pentru copiii ai căror părinți le-au făcut conturi BT Pay Kiddo.

Toți copiii care vor cheltui în cel puțin 300 de lei până la finalul lunii iunie vor primi, sub formă de cashback, 10% din suma cheltuită, în limita a 50 de lei

În plus, aceștia vor intra în tragerea la sorți la o tombolă la care pot fi câștigate 3 kit-uri surpriză marca ”BT Pay Kiddo”.

Sunt eligibile orice tipuri de cheltuieli. Copiii pot plăti în magazine fizice sau online cu cardul sau cu telefonul (cu Android), își văd istoricul tranzacțiilor și pot să ceară bani de buzunar părinților care le-au făcut contul ”BT Pay Kiddo”.

Mai mult, dacă au peste 14 ani, pot, în plus, să își blocheze cardul, să își emită un card virtual în lei sau în euro și să își distribuie IBAN-ul.

Accesul copiilor la bani poate fi controlat ușor de către părinți. Astfel, aceștia pot să fixeze limitele pentru cardurile copiilor și pot să vadă oricând soldul și istoricul tranzacțiilor făcute de cei mici. În plus, părinții pot să blocheze sau să deblocheze cardul celor mici, în caz de orice.

În plus, subconturile ”Kiddo” pot fi oricând blocate sau deblocate de către părinți sau reprezentanții legali.

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