Reforma pensiilor prin PNRR: formula de calcul, creşterea vârstei de pensionare, modificarea pensiei anticipate vs pensii speciale şi pensii ocupaţionale

„Legea va conţine o nouă formulă de indexare care să asigure sustenabilitate fiscală, continuarea vieţii active, opţional, în acord cu evoluţia speranţei de viaţă. În acelaşi timp se va realiza o digitizare a dosarelor de pensie şi recalculare pensiilor, proces care se va încheia până în trimestrul 4 din 2022”, se arată în documentul citat.

Obiectivul general al reformei sistemului de pensii este realizarea unui nou cadru legislativ care să corecteze inechităţile din sistemul de pensii, să răspundă la Recomandările Specifice de Ţară (RST) 2019 şi 2020, să asigure sustenabilitatea şi predictibilitatea sistemului şi să respecte principiul contributivităţii în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie.

Reforma presupune adoptarea unei noi legi a sistemului public de pensii simultan cu înlocuirea Legii 127/2019, inclusiv eliminând stabilirea unei perioade fixe de contributivitate de 25 de ani.

Parte din prevederile legii 127/2019 vor fi analizate în vederea preluării în noua legislaţie a aspectelor pozitive care nu afectează sustenabilitatea sistemului de pensii publice pe termen lung.

Prin noul act normativ se doreşte introducerea unei noi formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivitătii.

Se încearcă în acest fel corectarea unei mari părţi din inechităţile sistemului public de pensii prin eliminarea indicelui de corecţie şi a stagiului complet de cotizare diferit.

Acest aspect poate fi realizat prin noua formulă de calcul a pensiei, formulă care are ca principiu de calcul produsul dintre numărul total de puncte cu valoarea unui indicator de pensie, un mecanism de indexare standard şi sustenabil financiar (în locul creşterilor ad-hoc), care ar asigura predictibilitatea pe termen mediu şi lung a cheltuielilor cu plata pensiilor, eliminând în acest fel toate cheltuielile aferente reprezentării intereselor statului.

Conform prevederilor noii legislaţii, se vor evalua toate dosarele de pensii aflate în plată, în vederea recalculării acestora. Nivelul mediu al pensiilor va creşte pe seama creşterii cu precădere a pensiilor mici, menţinând ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB, astfel încât indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu şi lung să nu indice un risc ridicat.

Recalcularea pensiilor este o necesitate dată de inechităţile din sistem, care au făcut ca mulţi pensionari să se adreseze instanţelor pentru că la muncă / contribuţie similare au pensii diferite – peste 25.000 de procese în ultimii cinci ani au dus la costuri pentru stat de aprox 42 milioane lei. În prezent se află pe rol aprox. 22.000 de dosare.

Se estimează că, în cazul de neintervenţie, în următorii ani vor fi declanşate aprox. 50.000 de litigii. Această problemă e în curs de agravare şi poate fi rezolvată doar printr-o acţiune curajoasă şi asumată de recalculare a tuturor dosarelor, pentru a rezolva cauza problemei.

Creşterea pensiilor mici (şi nu numai) prin valorificarea veniturilor brute realizate până la data de 01.04.2001 pentru care s-au calculat contribuţii de asigurări sociale în vederea atingerii obiectivului asumat de a putea plăti o pensie decentă celor cărora aceste venituri nu le-au fost luate în calcul la momentul stabilirii cuantumului pensiei.

Sunt preconizate o serie de masuri pentru stimularea rămânerii in activitate, fiind in dezbatere publică un proiect de act normativ ce vizează creşterea vârstei standard de pensionare, facultative, la 70 de ani, se urmăreşte in acest fel şi egalizarea vârstei standard de pensionare intre genuri.