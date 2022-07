Oferta de joburi a explodat în prima jumătate a anului. Care sunt domeniile cu cele mai mari creşteri salariale

„Anul 2022 a adus schimbări pozitive pe piaţa muncii. În primele şase luni, volumul joburilor publicate pe BestJobs s-a triplat faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020 şi a crescut cu 50% faţă de 2021, ajungând astfel la 230.000 de oportunităţi pentru cei 1,1 milioane de candidaţi. Ridicarea restricţiilor a impulsionat nevoia angajatorilor de a-şi mări echipele, iar creşterea inflaţiei a influenţat şi mărirea salariilor.

În plus, pornind de la noua directivă europeană cu privire la respectarea dreptului la un salariu egal în toate statele membre UE, transparentizarea salariilor în anunţurile de angajare se conturează ca o nouă tendinţă, potrivit raportului BestJobs pentru prima jumătate a anului.”, transmit reprezentanţii Bestjobs.

Cele mai mari creşteri salariale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut au fost înregistrate în Medicină (cu 14%), pe fondul creşterii numărului de oferte de angajare cu relocare în străinătate, în HoReCa şi Turism (cu 10%), pentru a atrage personal după instabilitatea generată de pandemie, şi în Construcţii şi Instalaţii (cu aproape 10%).

La polul opus, joburile în Management sunt şi cu 7,6% mai prost plătite, în Marketing, cu 3,3%, iar în Financiar/Contabilitate, cu 2,8%.

Unde s-au accelerat cel mai mult angajările

Faţă de prima jumătate a anului 2021, numărul ofertelor de joburi a crescut cel mai mult în judeţele Bucureşti şi Ilfov (cu 63%), Mureş (cu 61%), Sibiu (cu 60%), Prahova (cu 60%), Arad (59%) şi Timiş (58%).

Domeniile care au condus topul celor mai mari creşteri în ceea ce priveşte numărul de joburi sunt Construcţiile (cu 68%), Financiar/Contabilitate (cu 66%) şi IT (cu 63%). Nevoia de forţă de muncă specializată s-a simţit intens şi în

Medicină (cu o creştere de 51%), Inginerie (cu 50%) şi Vânzări (cu 47%).

Cel mai mult se caută candidaţi white collar, 57% dintre joburi fiind adresate acestei categorii. Alte 22% dintre oferte vizează candidaţii blue collar, iar 21% pe cei gold collar.

Prima jumătate a acestui an a însumat 1,1 milioane de candidaţi pe platforma BestJobs, cu 10% mai mulţi decât în 2021. Dintre aceştia, aproape jumătate au fost contactaţi pentru interviu.

În vederea obţinerii unui interviu, 21% dintre candidaţi spun că îşi actualizează periodic CV-ul, pentru a se asigura că acesta reflectă corect experienţa profesională, în timp ce 60% îşi aduc datele la zi doar când caută activ un loc nou de muncă.

Creşte activitatea în rândul tinerilor, care au înregistrat în acest semestru 16% dintre aplicări, comparativ cu 11% anul trecut. Cel mai activ segment de vârstă a fost cel de 35-44 de ani, cu 25% dintre aplicări, urmat de 25-34 de ani (cu 23%) şi 45-54 de ani (cu 22%). 14% dintre aplicări au fost efectuate de cei de peste 56 de ani.

Ridicarea restricţiilor din luna martie a readus în discuţie revenirea angajaţilor la birou, în timp ce 25% dintre candidaţi au spus în cadrul unui sondaj BestJobs că îşi caută un loc de muncă ce le oferă flexibilitate. După cei doi ani în care angajaţii au lucrat de oriunde, a fost nevoie de o soluţie care să acopere nevoile ambelor părţi. Astfel, a apărut modul de lucru hibrid, pe lângă cel remote, care a continuat să câştige teren.

Potrivit datelor din platformă, 14% din totalul aplicărilor sunt pentru joburi remote sau hibrid. Oferta de joburi care permit lucrul de oriunde (remote) a crescut cu 10% faţă de începutul anului, iar cele hibrid, cu 26%.

Previziunile pentru a doua jumătate a anului 2022

Potrivit specialiştilor, în perioada iulie-decembrie, joburile cu program hibrid, mix între birou şi munca de acasă, vor deveni cele mai „vânate” de către candidaţi.

Aşteptările BestJobs pentru următoarea jumătate de an mai includ creşterea interesului din partea candidaţilor pentru joburi cu jumătate de normă, din dorinţa de suplimentare a veniturilor, mai multă transparenţă în ceea ce priveşte oferta salarială, noi instrumente introduse în procesul recrutare şi de asemenea o atenţie sporită acordată abilităţilor digitale, nu doar în segmentul de activitate IT. În plus, reputaţia locului de muncă va fi din ce în ce mai mult analizată de candidaţi şi va influenţa decizia de angajare.