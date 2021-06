Criză de personal calificat în HoReCa. Angajaţii români, atraşi de ofertele din străinătate

Potrivit directorului general Ana Hotels, Simona Constantinescu, există o migraţie masivă de personal calificat de cetăţenie română care îşi caută de lucru şi pleacă din ţară, salariul fiind un factor determinant.

„Ne confruntăm cu probleme în momentul acesta legate de personal - pentru că aşa cum noi am repornit turismul - au repornit şi hotelurile, restaurantele închise complet în acest an şi trei luni, plus vasele de croazieră, care au reînceput angajarea şi, atunci, avem o migraţie de personal calificat de cetăţenie română care îşi caută de lucru şi pleacă.

În schimb, personalul pe care noi deja începusem să îl aducem din Asia vine mai greu şi pentru că acolo este un alt val - şi atunci este o oarecare reticenţă, dar vine. Am vorbit ieri cu nişte parteneri care au venit cu avionul şi mi-au spus că avionul de Dubai era 30% cu contingent de muncitori asiatici. Deci, am zis că fac recrutare în aeroport. O să-mi mut un departament de resurse umane în aeroport", a menţionat Simona Constantinescu, potrivit Agerpres

Conform acesteia, salariul este un factor determinant, dar şi digitalizarea a fost un factor care a ajutat – „faptul că pot comunica digital cu membrii familiei, înainte poate nu făceau acest lucru, dar din cauza pandemiei au stat la distanţă. În plus, încep să plece pentru perioade de un an sau doi, să câştige mai bine", a adăugat directorul general al Ana Hotels.

Sursa citată menţionează că este observat şi un val de reveniri în rândul tinerilor absolvenţi de facultăţi care pe perioada pandemiei au suferit oarecum, pentru că au stat izolaţi în cămine şi au resimţit impactul lipsei de interacţiune, cu colegii".

„Şi-au dat seama că nu se regăsesc în mediul social de acolo şi au început să revină. Dar, sigur, nu vin neapărat în Horeca, unde salariul este mic faţă de alte industrii. Avem şi noi oameni care au decis să plece în industrii care au funcţionat în această perioadă - retail, farma - foarte mulţi.

Este de înţeles: fiecare pune în balanţă beneficiul unei munci prestate versus venit şi siguranţa familiei. În special la familiile uniparentale am văzut această nesiguranţă şi dorinţă de a avea un job sigur, în timp ce în Horeca ba era în şomaj tehnic, ba era în kurzarbeit, ba venea la serviciu, deci această flexibilitate a venit la pachet şi cu nesiguranţă", a explicat Simona Constantinescu.