Cum să-ți protejezi autoturismul cu folie de aluminiu: un truc simplu împotriva hoților de mașini fără cheie

Hoții folosesc tot mai des dispozitive radio pentru a păcăli sistemele „keyless” și a fura mașinile fără ca proprietarii să observe. Un truc simplu, cu folie de aluminiu, poate împiedica aceste atacuri și vă poate proteja vehiculul.

Sistemele keyless sunt tehnologii care permit proprietarilor de mașini să deblocheze și să pornească vehiculul fără a folosi fizic cheia tradițională. Sistemele sunt menite să facă viața șoferilor mai ușoară, însă exact această tehnologie a devenit unul dintre cele mai mari riscuri de securitate pentru mașini. Criminalii folosesc dispozitive radio care pot prelungi semnalul cheilor inteligente, permițându-le să deblocheze și să pornească mașina fără ca proprietarul să fie lângă ea. Această metodă este mai frecventă noaptea și în parcările subterane.

O cheie inteligentă (numită și „keyless go” sau „passive keyless entry”) emite permanent un semnal radio RFID, recunoscut de mașină. Atunci când cheia se află în apropiere, mașina poate fi deblocată și pornită fără ca șoferul să scoată cheia din buzunar.

Hoții interceptează acest semnal permanent. Folosind un dispozitiv numit „relay device”, ei pot extinde semnalul astfel încât mașina „crede” că proprietarul se află lângă ea. Rezultatul: ușile se deschid și motorul pornește, iar mașina este furată.

Cum poate ajuta folia de aluminiu

Folia de aluminiu blochează semnalele electromagnetice. Învelind cheia inteligentă în mai multe straturi de folie, se creează o mică „cască Faraday” care împiedică undele RFID să fie interceptate, relatează publicația PCWorld.

Astfel, dacă cheia este depozitată corespunzător în folie de aluminiu sau într-un recipient metalic, mașina rămâne închisă, chiar dacă hoții se află în apropiere cu dispozitivele lor.

Cum să folosești corect folia de aluminiu

Pentru ca trucul să funcționeze, folia trebuie să fie strânsă și fără cute. Două-trei straturi sunt de obicei suficiente. Procedura recomandată este:

Înfășurați complet cheia în mai multe straturi de folie de aluminiu. Testați! Dacă mașina nu se mai deschide, protecția funcționează. Alternativ, cheia poate fi pusă într-o cutiuță metalică acoperită cu folie de aluminiu.

Soluții mai sigure și recomandări suplimentare

Folia de aluminiu este un truc simplu și eficient pe termen scurt. Pentru parcări aglomerate sau pentru cei care lasă mașina pe stradă noaptea sau călătoresc des, este indicat să folosiți soluții mai durabile, precum plicuri Faraday care blochează semnalul RFID. Acestea sunt accesibile, durabile și vin în diferite dimensiuni pentru a se potrivi cheilor inteligente. Pe Amazon, prețurile variază între 7 și 15 dolari, în funcție de mărime și brand.

Specialiștii în securitate recomandă să nu lăsați cheile inteligente lângă uși sau ferestre, deoarece semnalul poate fi interceptat mai ușor. De asemenea, verificați dacă funcția pasivă „keyless” poate fi dezactivată prin meniul mașinii sau combinații de taste oferite de producător.

Alte sfaturi utile: