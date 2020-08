Bugetarii cărora aproape li se dublează salariul, dacă au copii nevoiţi să stea acasă pentru că s-a închis şcoala VIDEO

„O nouă măsură adoptată în şedinţa de ieri a Guvernului se referă la începerea anului şcolar. Noua măsură se adresează părinţilor care sunt nevoiţi să rămână acasă cu copii până în 12 ani.

E o măsură similară celei din perioada stării de urgenţă.

Doar un singur părinte poate rămâne acasă dacă clasa/şcoala este închisă. Aceştia vor primi 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Fac excepţie salariaţii din domeniile Apărare, ordine publică, sănătate şi penitenciare, considerate strategice. Aceşti angajaţi nu vor putea rămâne acasă.

Dacă amândoi părinţii lucrează vor primi o majorare de 75% din salariu. Angajatorul plăteşte şi decontează la AJOFM în termen de 15 zile”, a declarat ministrul.

VIDEO (de la minutul 20)

Plata pentru programul flexibil de muncă

Guvernul a decis să reglementeze o măsură de sprijinire a unui program flexibil de lucru acolo unde se justifică/ Salariatul va avea un salariu de 87,5 la sută muncind doar 50% din timpul de lucru

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri, că Guvernul a decis în şedinţa de joi seara să reglementeze o măsură de sprijinire a unui timp flexibil de lucru acolo unde această măsură se justifică, iar în urma acestei hotărâri salariatul va avea un salariu de 87,5 la sută muncind doar 50% din timpul efectiv de lucru.

“Înţelegând faptul că în condiţii de scădere a comenzilor şi activitatea este redusă şi ca atare şi încărcarea pe care o au angajaţii este diminuată, Guvernul a decis să reglementeze o măsură de sprijinire a unui timp flexibil de lucru acolo unde se justifică. Este vorba despre angajatori care împreună cu angajaţii lor vor putea decide în perioada următoare până la sfârşitul acestui an când se aplică această măsură, condiţiile în care se reduce timpul de lucru pentru angajaţii lor, pe fondul scăderii comenzilor, iar pentru a beneficia de sprijinul oferit de guvern trebuie să parcurgă câteva etapele care o să mă refer în continuare. Decizia de a reglementa ceea ce se numeşte timp flexibil de lucru în spaţiul public s-a mai vorbit despre Kurzarbeit”, a afirmat Violeta Alexandru.

Ea a menţionat că această măsură a fost luată în urma unor consultări cu sindicatele şi patronatele.

“Măsura pe care o voi descrie în continuare este o măsură pe care am consultat-o intens cu sindicatele şi patronatele, au fost mai multe runde de consultări cu acestea, este reglementare cu totul nouă pentru România, nu este singura cu caracter de noutate pe care am fost în situaţia de a o cuprinde într-un text normativ şi am vrut să luăm acestei decizii împreună cu angajaţii şi angajatorii pentru că ei sunt cei directă afectaţi, impactaţi de aceste decizii ale Guvernului şi pentru că este o perioadă excepţională în care nu ai în spate un istoric sau o experienţă pe care sa te poţi baza şi ca atare cu atât mai importantă consultarea cu cei afectaţi”, a afirmat Violeta Alexandru.

Ea a explicat în ce va consta reducerea programului de lucru pentru angajat.

“Angajatul poate va lucra un timp redus de lucru şi va primi 75% din diferenţa dintre salariul pe care îl avea înaintea perioadei de criză şi salariul care rezultă din reducerea timpului de lucru. O să dau un exemplu. Reducerea timpului de lucru, aşa cum am reglementat, se poate face la maxim 50% , dacă se decide reducerea cu 50% a timpului de lucru înseamnă că salariatul va avea un salariu de 87,5 la sută muncind doar 50% din timpul efectiv de lucru. Cel puţin 10% din salariaţii unei unităţi economice trebuie să fie în această situaţie pentru că angajatorul să poată solicita fondurile aferente acestei măsuri, cifra de afaceri din luna anterioară sau din cea dinaintea ultimei luni trebuie să fi scăzut cu 10% faţă de luna similară din anul anterior”, a explicat ministrul Muncii, care a precizat că datele privind schimbarea timpului de lucru trebuie înregistrate REVISAL.

Violeta Alexandru a precizat că măsura se aplică până la sfârşitul acestui an şi se poate aplica şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente.

“Măsura se aplică până la sfârşitul acestui an. Pot primi sprijin şi persoanele care desfăşoară activităţi independente, este vorba despre maxim 41,5 la sută din câştigul salarial mediu brut, aceasta este suma maximă pe care o vor primi cei care desfăşoară activităţi în regim independent”, a mai afirmat Violeta Alexandru.

Ea a spus că va fi acordat un sprijin şi pentru angajatorii care lucrează cu sezonieri.

“În şedinţa de guvern de aseară, am decis în echipa guvernamentală acordarea unui sprijin pentru angajatorii care lucrează cu persoane cu contracte de individuale de muncă pe durată determinată. E vorba de sezonieri. Acestora le acordăm sprijin în perioada lunilor următoare, pe o durată de trei luni, dar lunile nu trebuie să fie consecutive pot fi la alegerea celor două părţi, doar să se încadreze în termenul maxim de 31 decembrie 2020. Şi aici acordăm 41,5 la sută din salariul lor brut, dar nu mai mult de 41,5% din salariu mediu brut. Se aplică tuturor domeniilor,, condiţia este ca respectivul contract să fie pe o durată de maxim trei luni”, a explicat ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a declarat că o măsură similară a fost decisă şi pentru angajatorii care lucrează cu zilieri.

“Guvernul condus de Ludovic Orban a venit şi cu măsuri de sprijin pentru angajatorii care lucrează în regim de zilieri cu o serie de persoane. Aici acoperim 35% din remuneraţia aferentă fiecărei zi de muncă, tot pentru o perioadă de trei luni, la alegere, lunile nu trebuie să fie consecutive, să se încadreze în perioada menţionată, de astăzi până la 31 decembrie”, a mai afirmat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.