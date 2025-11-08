A murit James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului, laureat al Premiului Nobel. A fost lăsat fără distincții din cauza unor afirmații scandaloase

Cercetătorul James Watson, laureat al premiului Nobel, colaborator la descoperirea structurii de dublu helix a ADN-ului şi unul dintre părinţii proiectului genomului uman, a murit la vârsta de 97 de ani.

Decesul său a fost confirmat de un purtător de cuvânt al Laboratorului Cold Spring Harbor, unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, care a menționat că renumitul biolog molecular a murit în urma unei scurte boli, potrivit CNN.

James Watson, a cărui misiune era să descopere cum arată molecula vieții, a câștigat Premiul Nobel în 1962.

Watson, alături de Francis Crick și Maurice Wilkins, este cunoscut mai ales pentru descoperirea structurii dublu-helix a ADN-ului, în 1953.

„Dorința de a descoperi adevărul este moștenirea mea”

Ulterior, a devenit primul director al proiectului revoluționar Human Genome Project și primul laureat în viață care a vândut un Premiu Nobel, o parte din sumă fiind destinată strângerii de fonduri pentru cercetarea științifică.

„Cred că încă de la început am vrut să fac ceva important cu viața mea. Încă vreau să mă gândesc la știință și la nimic altceva. Dorința de a descoperi adevărul este moștenirea mea. Uneori, adevărul nu poate fi găsit și este complicat, dar ceea ce ai întotdeauna este că, dacă poți începe cu adevărul, este de ajutor”, mărturisea Watson, pentru CNN, în 2013.

James Watson a rămas fără distincţii în urma unor afirmaţii considerate reprobabile, referitoare la rasă şi etnie

Cold Spring Harbor Laboratory - CSHL, instituţia din New York în cadrul căreia James Watson, a lucrat timp de aproape patru decenii, anunța, în urmă cu cinci ani, că i-a retras omului de ştiinţă trei titluri, profesor emerit, profesor emerit „Oliver R. Grace” şi administrator onorific, ca măsură la afirmaţiile făcute de acesta în mass-media.

Geneticianul a demisionat din instituţie în 2007, după ce a declarat pentru un ziar britanic că oamenii de origine africană au o inteligenţă mai redusă, relata atunci Aferpres.

Într-un nou documentar, difuzat de PBS, intitulat „American Masters: Decoding Watson'“, întrebat care este opinia sa asupra rasei la un deceniu după ce a a părăsit laboratorul newyorkez, cercetătorul a spus că nu se dezice de opiniile anterioare, citând diferenţe în rezultatele testelor IQ pentru a argumenta inferioritatea persoanelor de culoare.

Deşi Watson şi-a exprimat, de asemenea, speranţa ca toată lumea ar trebui să fie egală, a adăugat că „cei care au avut de-a face cu angajaţi de culoare au ajuns la concluzia că acest lucru nu este adevărat'“.

„Declaraţiile lui Watson sunt reprobabile, fără fundament ştiinţific şi nu reprezintă, în niciun caz, opiniile CSHL, ale administratorilor acestuia, angajaţilor sau studenţilor. Laboratorul condamnă folosirea eronată a ştiinţei pentru a justifica prejudecăţile“, preciza, atunci, laboratorul.