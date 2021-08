Autostrada Sebeş-Turda: Se aşterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2, finalizat în procent de 90%

„A10 Sebeş-Turda - se aşterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2. stadiul lucrărilor: 90%. Lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda este unul dintre proiectele prioritare pentru România. Pe cei 24,2 km ai tronsonului - de la Pârâul Iovului la Aiud - a început turnarea covorului final de asphalt”, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, Cătălin Drulă.

MInistrul anunţă că se mai lucrează la montarea de parapete, spaţiile de servicii şi sistemul de scurgere a apelor, iar la viaductul peste calea ferată de la Teiuş se execută ultimele umpluturi.

„Facem toate eforturile să ne asigurăm că antreprenorul îşi respectă graficele asumate, astfel încât anul acesta să circulăm pe întreaga autostradă Sebeş-Turda”, a mai scris Drulă.

Lucrările la Autostrada Sebeş - Turda (A 10) au început în 2014 şi ar fi trebuit finalizate în 2016, conform planurilor iniţiale. Cu o lungime de 70 de kilometri, A 10 face legătura între autostrăzile A1 şi A3. Din 2020 se circulă pe 45,7 kilometri din Autostrada Sebeş - Turda,.

Deschiderea lotului 2 al Autostrăzii A 10 Sebeş – Turda va permite circulaţia pe autostradă completă de la Sibiu la Turda şi Cluj Napoca. Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului 2 a fost semnat cu antreprenorul Aktor în 2014 iar lucrările costă 549 milioane lei, fonduri europene.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, a anunţat în luna iunie că anul acesta se va putea circula pe întreaga autostradă Sebeş-Turda, în condiţiile în care constructorul a dat asigurări că lotul 2 al autostrăzii va fi gata în toamnă.

„O altă oprire pe traseul şantierelor. Împreună cu Dan Barna, astăzi am fost şi pe autostrada Sebeş-Turda - lotul 2, unde m-am asigurat că anul acesta, aşa cum am anunţat, vom deschide tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia şi Aiud. Am obţinut promisiunea fermă a constructorului că în toamnă lotul va fi gata şi că pe întreaga A10 se va putea circula în acest an. În plus, antreprenorul a finalizat soluţia tehnică de remediere a alunecării de teren care a creat probleme la km 19 şi s-a apucat de implementarea ei.

Pe tronson se aştern zilnic circa 2.000 de tone de asfalt. Aşadar, sper să încheiem odată acest proiect mult întârziat, demarat în 2014 şi care ar fi trebuit să fie gata în 2016 (!) şi să putem circula în sfârşit pe autostrada care face legătura între două coridoare principale, A1 Sibiu-Deva-Timişoara-Arad şi A3 Mureş-Cluj-Oradea”, a transmis, în iunie, ministrul Transporturilor.