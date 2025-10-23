Articol publicitar

Ștefan Niță, cofondator BOON: „Am creat de la zero detergentul pe care ne-am fi dorit să-l găsim pe piața din România”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De câte ori ți s-a întâmplat să dai banii pe detergenți care promit multe și rezolvă prea puține? Ștefan Niță nu doar că s-a săturat, dar a luat problema în propriile mâini, în momentul în care și-a văzut copila cum se scarpină până la sânge de la dermatita cauzată de detergentul de rufe. 

Stefan Nita detergent BOON landscape jpeg

Alături de un antreprenor cu fler, Sorin Aurelian, și o expertă în ecommerce, Raluca Neculache, a creat BOON, un detergent concentrat, 100% românesc, care luptă eficient cu petele, dar este, în același timp, blând cu pielea sensibilă. Află în rândurile de mai jos cum o idee nebunească a devenit detergentul despre care vorbește toată lumea.

1.       Cum a apărut BOON?

BOON a apărut pentru că noi înșine am avut nevoie de un detergent care să fie eficient în lupta cu petele, dar blând cu pielea sensibilă a copiilor noștri. L-am căutat pe piața din România, am testat zeci de variante, însă, din păcate, niciuna nu ne rezolva ambele probleme. Așa că noi, cei trei asociați: Raluca, specialistă în customer experience, Sorin, antreprenor cu experiență și cu mine, pasionat de chimie, am creat propria formulă de detergent. Timp de câțiva ani am cercetat, testat și îmbunătățit de nenumărate ori. Am cerut feedback de la apropiați, apoi de la cercul mai larg de cunoștințe. Înainte de a lansa, am folosit noi, personal, BOON timp de câteva luni. Când în sfârșit am fost noi mulțumiți de calitatea produsului, în septembrie anul acesta, am lansat.

BOON Bloom 3l jpeg

2.       Pentru cineva care nu a încercat niciodată BOON - care ar fi diferența pe care ar simți-o imediat în comparație cu detergentul pe care îl folosește acum?

Vă putem spune din experiența prietenilor și a cunoștințelor. Câteva dintre lucrurile pe care ni le-au spus ei le-am tot auzit. În primul rând sunt uimiți de performanță și nu le vine să creadă că, un detergent 100% românesc, poate spăla la fel de bine – sau poate uneori mai bine – decât un brand internațional, cu tradiție. Apoi sunt încântați de persistența parfumului din BOON Breeze și BOON Bloom, care durează chiar și mai multe zile de când au fost spălate. Apoi părinții, mai ales, sau cei cu pielea sensibilă, apreciază BOON Clear pentru că este blând cu pielea sensibilă, nu provoacă iritații, se poate folosi în siguranță chiar și pe hăinuțele bebelușilor. Iar în al treilea rând, când află că 30 de ml sunt suficienți pentru a spăla o mașină cu capacitatea de 5 kg, la început sunt sceptici, apoi sunt uimiți că, într-adevăr, nu e nevoie de mai mult BOON pentru o spălare eficientă.

3.       Piața din România este cunoscută pentru consumatori foarte sensibili la preț. Cum poziționați BOON într-un segment care să fie accesibil, dar să nu fie perceput ca „ieftin”?

Traversăm o perioadă de incertitudine economică nu doar în România, ci în întreaga lume. Oamenii sunt mai atenți la cât cheltuie și pe ce. Ultimul lucru pe care ni l-am fi dorit ar fi fost să scoatem un detergent bun, 100% românesc, dar care să fie la un preț ridicat, astfel ca românii să nu și-l permită. Având în vedere calitatea ingredientelor folosite în BOON – doar ingrediente din Uniunea Europeană – și performanța ridicată, puteam cu siguranță să poziționăm BOON ca un detergent scump. Însă noi am vrut ca fiecare român să aibă acces la un detergent performant, cu parfum persistent și care să coste mai puțin decât brandurile internaționale consacrate cu care ne batem la capitolul performanță.

Credem că percepția de „ieftin” sau „premium” se creează în două moduri: 1. Calitatea produsului și 2. Prin branding. Noi credem că le-am rezolvat pe amândouă.

BOON Breeze 3l jpeg

4.       Ce feedback ați primit de la primii utilizatori BOON și care a fost cea mai surprinzătoare reacție pe care ați primit-o?

Feedback-ul a fost în proporție de 100% pozitiv. La început, oamenii ne priveau cu scepticism: cum adică ați făcut VOI un detergent? Chiar și cei care-mi știau pasiunea pentru chimie, chiar și cei care erau la curent cu experiența în antreprenoriat a celor doi colegi ai mei, Raluca și Sorin, tot ridicau din sprânceană. Apoi, când îl testau, șocul era cu atât mai mare, cu cât vedeau pe pielea lor, ca să zic așa, că, într-adevăr, am creat un detergent foarte bun, dar, în același timp, blând cu pielea. Cea mai surprinzătoare reacție a fost din partea unei cliente care a reușit să salveze șosetele fetiței care tocmai se întorsese dintr-o excursie la munte. Erau pline de noroi, la început s-a gândit să le arunce. Erau, totuși, vreo 7-10 perechi, așa că a zis să încerce cu BOON. Le-a ținut peste noapte în apă călduță cu BOON, apoi le-a spălat la program normal. Nu pot să vă zic cât de încântată a fost când a văzut că au ieșit ca noi. A postat pe Facebook, ne-a lăsat și review pe site. Noi ne-am bucurat enorm. Una e să știi că ai creat un produs bun, alta e să-l și vezi în acțiune și să vezi impactul direct în viața oamenilor.

BOON Clear 3l jpeg

5.       Vorbind despre viitor - cum vedeți evoluția preferințelor românilor când vine vorba de îngrijirea rufelor în următorii 5 ani?

Credem că românii vor continua să caute calitatea la un preț avantajos. În același timp credem că oferta se va diversifica și mai mult, însă BOON își propune să devină și mai BOON, așa că sigur ne vom plasa printre preferințele românilor și peste 5 ani.

6.       Care sunt planurile BOON pentru perioada următoare? Vă gândiți la extinderea gamei de produse sau la intrarea pe alte piețe?

Abia am lansat în România. Nouă ne place să facem lucrurile temeinic. Vrem să consolidăm piața de aici, să ne creăm o bază solidă de clienți mulțumiți care să ne recomande mai departe, apoi, da, ne putem gândi și la extinderea gamei de produse, și la intrarea pe alte piețe. România este prioritară. Satisfacția clientului român este prioritară.

7.       De unde se poate cumpăra BOON?

Momentan, puteți cumpăra BOON din trei surse. De pe site-ul nostru, de pe eMAG și de pe Trendyol.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 23 octombrie. Temperaturi blânde, cu ploi și răcire spre weekend
gandul.ro
image
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
mediafax.ro
image
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
'Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?'. Demersurile legale
playtech.ro
image
Italienii, stupefiați de situația lui Andrea Mandorlini! Ce au scris după ce a fost demis și a 3-a oară de CFR Cluj
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Ce s-ar întâmpla cu românii care vor să fugă din țară în cazul unui război
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci