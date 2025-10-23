Ștefan Niță, cofondator BOON: „Am creat de la zero detergentul pe care ne-am fi dorit să-l găsim pe piața din România”

De câte ori ți s-a întâmplat să dai banii pe detergenți care promit multe și rezolvă prea puține? Ștefan Niță nu doar că s-a săturat, dar a luat problema în propriile mâini, în momentul în care și-a văzut copila cum se scarpină până la sânge de la dermatita cauzată de detergentul de rufe.

Alături de un antreprenor cu fler, Sorin Aurelian, și o expertă în ecommerce, Raluca Neculache, a creat BOON, un detergent concentrat, 100% românesc, care luptă eficient cu petele, dar este, în același timp, blând cu pielea sensibilă. Află în rândurile de mai jos cum o idee nebunească a devenit detergentul despre care vorbește toată lumea.

1. Cum a apărut BOON?

BOON a apărut pentru că noi înșine am avut nevoie de un detergent care să fie eficient în lupta cu petele, dar blând cu pielea sensibilă a copiilor noștri. L-am căutat pe piața din România, am testat zeci de variante, însă, din păcate, niciuna nu ne rezolva ambele probleme. Așa că noi, cei trei asociați: Raluca, specialistă în customer experience, Sorin, antreprenor cu experiență și cu mine, pasionat de chimie, am creat propria formulă de detergent. Timp de câțiva ani am cercetat, testat și îmbunătățit de nenumărate ori. Am cerut feedback de la apropiați, apoi de la cercul mai larg de cunoștințe. Înainte de a lansa, am folosit noi, personal, BOON timp de câteva luni. Când în sfârșit am fost noi mulțumiți de calitatea produsului, în septembrie anul acesta, am lansat.

2. Pentru cineva care nu a încercat niciodată BOON - care ar fi diferența pe care ar simți-o imediat în comparație cu detergentul pe care îl folosește acum?

Vă putem spune din experiența prietenilor și a cunoștințelor. Câteva dintre lucrurile pe care ni le-au spus ei le-am tot auzit. În primul rând sunt uimiți de performanță și nu le vine să creadă că, un detergent 100% românesc, poate spăla la fel de bine – sau poate uneori mai bine – decât un brand internațional, cu tradiție. Apoi sunt încântați de persistența parfumului din BOON Breeze și BOON Bloom, care durează chiar și mai multe zile de când au fost spălate. Apoi părinții, mai ales, sau cei cu pielea sensibilă, apreciază BOON Clear pentru că este blând cu pielea sensibilă, nu provoacă iritații, se poate folosi în siguranță chiar și pe hăinuțele bebelușilor. Iar în al treilea rând, când află că 30 de ml sunt suficienți pentru a spăla o mașină cu capacitatea de 5 kg, la început sunt sceptici, apoi sunt uimiți că, într-adevăr, nu e nevoie de mai mult BOON pentru o spălare eficientă.

3. Piața din România este cunoscută pentru consumatori foarte sensibili la preț. Cum poziționați BOON într-un segment care să fie accesibil, dar să nu fie perceput ca „ieftin”?

Traversăm o perioadă de incertitudine economică nu doar în România, ci în întreaga lume. Oamenii sunt mai atenți la cât cheltuie și pe ce. Ultimul lucru pe care ni l-am fi dorit ar fi fost să scoatem un detergent bun, 100% românesc, dar care să fie la un preț ridicat, astfel ca românii să nu și-l permită. Având în vedere calitatea ingredientelor folosite în BOON – doar ingrediente din Uniunea Europeană – și performanța ridicată, puteam cu siguranță să poziționăm BOON ca un detergent scump. Însă noi am vrut ca fiecare român să aibă acces la un detergent performant, cu parfum persistent și care să coste mai puțin decât brandurile internaționale consacrate cu care ne batem la capitolul performanță.

Credem că percepția de „ieftin” sau „premium” se creează în două moduri: 1. Calitatea produsului și 2. Prin branding. Noi credem că le-am rezolvat pe amândouă.

4. Ce feedback ați primit de la primii utilizatori BOON și care a fost cea mai surprinzătoare reacție pe care ați primit-o?

Feedback-ul a fost în proporție de 100% pozitiv. La început, oamenii ne priveau cu scepticism: cum adică ați făcut VOI un detergent? Chiar și cei care-mi știau pasiunea pentru chimie, chiar și cei care erau la curent cu experiența în antreprenoriat a celor doi colegi ai mei, Raluca și Sorin, tot ridicau din sprânceană. Apoi, când îl testau, șocul era cu atât mai mare, cu cât vedeau pe pielea lor, ca să zic așa, că, într-adevăr, am creat un detergent foarte bun, dar, în același timp, blând cu pielea. Cea mai surprinzătoare reacție a fost din partea unei cliente care a reușit să salveze șosetele fetiței care tocmai se întorsese dintr-o excursie la munte. Erau pline de noroi, la început s-a gândit să le arunce. Erau, totuși, vreo 7-10 perechi, așa că a zis să încerce cu BOON. Le-a ținut peste noapte în apă călduță cu BOON, apoi le-a spălat la program normal. Nu pot să vă zic cât de încântată a fost când a văzut că au ieșit ca noi. A postat pe Facebook, ne-a lăsat și review pe site. Noi ne-am bucurat enorm. Una e să știi că ai creat un produs bun, alta e să-l și vezi în acțiune și să vezi impactul direct în viața oamenilor.

5. Vorbind despre viitor - cum vedeți evoluția preferințelor românilor când vine vorba de îngrijirea rufelor în următorii 5 ani?

Credem că românii vor continua să caute calitatea la un preț avantajos. În același timp credem că oferta se va diversifica și mai mult, însă BOON își propune să devină și mai BOON, așa că sigur ne vom plasa printre preferințele românilor și peste 5 ani.

6. Care sunt planurile BOON pentru perioada următoare? Vă gândiți la extinderea gamei de produse sau la intrarea pe alte piețe?

Abia am lansat în România. Nouă ne place să facem lucrurile temeinic. Vrem să consolidăm piața de aici, să ne creăm o bază solidă de clienți mulțumiți care să ne recomande mai departe, apoi, da, ne putem gândi și la extinderea gamei de produse, și la intrarea pe alte piețe. România este prioritară. Satisfacția clientului român este prioritară.

7. De unde se poate cumpăra BOON?

Momentan, puteți cumpăra BOON din trei surse. De pe site-ul nostru, de pe eMAG și de pe Trendyol.