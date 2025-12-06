Statul vrea control total la CN Aeroporturi București. Decizia va fi luată în ianuarie

Statul vrea să dețină integral CN Aeroporturi București, la care are în prezent doar 80% dintre acțiuni, operațiunea de răscumpărare urmând să fie aprobată în ședința Adunării Generale a Acționarilor din 8-9 ianuarie 2026.

În informarea trimisă Bursei de Valori București vineri seara, Fondul Proprietatea anunță că i-a fost remisă de către CNAB convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor pentru data de 8/9 ianuarie, pe a cărei ordine de zi figurează „răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea” la CNAB.

„Franklin Templeton International Services S.A R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”) dorește să informeze acționarii că, în data de 5 decembrie 2025, Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. („CNAB”), a comunicat Fondului convocatorul aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAB convocată pentru data de 08/09.01.2026, ora 14:00, având pe ordinea de zi, printre altele:

Aprobare propuneri din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SĂ la Compania Națională Aeroporturi București SĂ (nr. CĂ/619/19.11.2025)

Potrivit Notei nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. la Compania Națională Aeroporturi București SĂ nr. 1249/17.11.2025, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAB:

1. Mandatarea conducerii executive a CNAB pentru a iniția demersurile prealabile tranzacției de cumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. la Compania Națională Aeroporturi București S.A.

2. Aprobarea demarării unei proceduri de achiziție a serviciilor de consultanță financiară și asistență juridică pentru structurarea tranzacției, evaluarea participației, asistență la negociere, finalizarea documentelor juridice pentru realizarea tranzacției menționată la pct. 1”, se arată în informarea publicată pe site-ul BVB.

Fondul Proprietatea precizează că nu a fost consultat de către CNAB cu privire la o potențiala tranzacție a pachetului de acțiuni deținute de Fond la CNAB.

Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a confirmat intenția de achiziție a acțiunilor deținute de Fondul Proprietatea la CNAB că Aeroporturi Bucureşti, precizând că răscumpărarea va fi făcută cu fondurile companiei, care este una dintre cele mai performante aflate în coordonarea Ministerului, prin prisma rezultatelor financiare, iar decizia de a achiziţiona acţiunile Fondului Proprietatea (20%) este una strategică, având în vedere importanţa companiei de stat în arhitectura de transport a statului român.