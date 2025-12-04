Remunerații de 27.000 de lei pentru administratorii CN Aeroporturi București. Reducerea la 11.200 propusă de FP a fost respinsă

Administratorii CN Aeroporturi București vor primi o indemnizație lunară de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net), după ce Ministerul Transporturilor a respins propunerea Fondului Proprietatea de diminuare a acesteia la 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net).

„Suntem profund dezamăgiți de rezultatul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Refuzul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a susține oricare dintre propunerile Fondului demonstrează o lipsă de angajament față de respectarea standardelor de guvernanță corporativă la CNAB. Aceste decizii nu numai că împiedică capacitatea companiei de a-și atinge întregul potențial, dar și întârzie investițiile în infrastructură mult necesare pentru România, inclusiv o mult așteptată listare a CNAB la Bursa de Valori din București”, a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.

Propunerile Fondului Proprietatea, care vizează facilitarea listării CNAB la Bursa de Valori din București și îmbunătățirea guvernanței corporative, au inclus:

• Reluarea procesului de selecție pentru auditorul financiar: Fondul a pledat pentru reluarea procesului de selecție pentru numirea unui auditor financiar cu expertiză recunoscută în tranzacțiile de pe piața de capital. Acest pas este esențial pentru o listare cu succes, iar neîndeplinirea acestui obiectiv va duce probabil la întârzieri semnificative și la creșterea costurilor pentru o potențială listare a CNAB.

• Transparență în procesul decizional intern: Fondul s-a opus modificărilor aduse Actului Constitutiv al CNAB care ar reduce termenul de convocare la doar 48 de ore pentru ședințele consiliului de administrație și ar permite membrilor majoritari ai consiliului de administrație să decidă asupra punctelor suplimentare de pe ordinea de zi fără aprobarea prealabilă a tuturor membrilor consiliului de administrație. Aceste modificări subminează funcția de supraveghere a consiliului de administrație, și se pare că modelul negativ se repetă și în alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor. Fondul este, de asemenea, îngrijorat de inițiative similare din alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, unde Fondul este acționar minoritar, cum ar fi Aeroportul Timișoara.

• Remunerație echitabilă pentru conducerea CNAB: Fondul Proprietatea a propus stabilirea remunerației lunare brute fixe pentru administratori la 19.885 lei brut/lună/membru, reflectând reperele industriei și dimensiunea companiei. Această propunere a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, iar remunerația aprobată de 46.560 lei brut/lună/membru rămâne profund disproporționată în comparație cu alte consilii de administrație de aeroporturi din România.

Impactul asupra listării CNAB

Respingerea acestor propuneri, în special eșecul reluării procesului de selecție a auditorilor financiari, va îngreuna listarea CNAB la Bursa de Valori București și va transmite un mesaj negativ atât investitorilor români, cât și celor internaționali, cu privire la angajamentul României față de guvernanța corporativă și dezvoltarea prin intermediul pieței locale de capital.

„Fondul Proprietatea își menține angajamentul de a pleda pentru transparență, responsabilitate și practici corecte în cadrul CNAB și solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să își reconsidere poziția în interesul succesului pe termen lung al companiei și al dezvoltării infrastructurii aeroportuare a României”, a informat joi FP.

Amintim că, în urmă cu o săptămână, FP anunța că „a votat împotriva majorării indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie la 69.840 lei brut/lună/membru, aprobată în 26.05.2025, şi va vota împotriva propunerii de reducere a acestei remuneraţii la 46.560 lei, înaintată de Consiliul de Administraţie pentru încadrarea în media de 2 remuneraţii medii brute conform clasificării CAEN a companiei".