Start în forță la Rabla auto: bugetul aproape terminat în 4 ore

Bugetul Rabla auto pentru persoane fizice a fost epuizat în proporție de 80% în primele patru ore de la lansare, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziția de autovehicule mai puțin poluante, a informat joi AFM.

Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 19 secunde.

În acest moment, persoanele fizice mai pot accesa aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziția de autovehicule electrice și peste 9,1 milioane de lei pentru autovehicule cu motorizare termică, în cadrul sesiunii de finanțare deschise până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

„Programul Rabla Auto 2025 se desfășoară în condiții optime, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele fizice interesate. Bugetul suplimentar asigură continuitatea programului și oferă posibilitatea achiziționării de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin acordarea ecotichetelor disponibile. Îi încurajăm pe toți cei care doresc să aplice să profite de această oportunitate, cât timp atât sesiunea pentru motoarele termice și hibride, cât și cea pentru electrice, rămân deschise”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut.

Sesiunea reluată joi, 06 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat și sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii.