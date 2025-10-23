Peste 8.400 de dosare au fost aprobate în programul Rabla pentru persoane fizice

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat lista celor 8.486 de ecotichete aprobate, în valoare totală de 107.708.000 lei, pentru persoanele fizice înscrise în program.

„Chiar și într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului și al AFM de a investi consecvent în mediu și în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în fața provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăți într-o oportunitate prin care cetățenii devin parteneri direcți ai unei politici publice ce urmărește reducerea poluării și tranziția către un transport mai curat și mai responsabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

Amintim că pe 30 septembrie, în doar 13 minute, fondurile pentru mașinile cu motoare clasice au fost epuizate.

Bugetul total al programului a fost stabilit la 200 de milioane de lei, de peste trei ori mai mic decât cel anunțat la începutul anului. În plus, și valoarea voucherelor s-a redus considerabil:

* 18.500 lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

* 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

* 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid convențional;

* 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.

În perioada 2005 - 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice, ceea ce evidențiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor și modernizării parcului auto național, precizează Administraţia Fondului pentru Mediu.