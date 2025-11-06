Rabla 2025: Începe o nouă sesiune de finanțare pentru autovehicule noi, cu fonduri suplimentare pentru hibride și termice

Românii care doresc să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Sesiunea va fi deschisă până pe 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

În contextul cererii ridicate pentru autovehiculele cu propulsie termică, hibride și motociclete electrice, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către aceste categorii, prin reducerea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului este:

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 lei – pentru un autovehicul hibrid;

10.000 lei – pentru un autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Între 2005 și 2024, prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate 1.061.452 de autovehicule, iar românii au achiziționat 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice.

Programul Rabla continuă să susțină trecerea către mobilitatea electrică și să stimuleze modernizarea parcului auto național, adaptându-se la cererea actuală pentru vehicule hibride și termice.