Joi, 6 Noiembrie 2025
Rabla 2025: Începe o nouă sesiune de finanțare pentru autovehicule noi, cu fonduri suplimentare pentru hibride și termice

Publicat:

Românii care doresc să achiziționeze un autovehicul nou prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Sesiunea va fi deschisă până pe 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

În contextul cererii ridicate pentru autovehiculele cu propulsie termică, hibride și motociclete electrice, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către aceste categorii, prin reducerea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului este:

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 lei – pentru un autovehicul hibrid;
  • 10.000 lei – pentru un autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Între 2005 și 2024, prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate 1.061.452 de autovehicule, iar românii au achiziționat 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice.

Programul Rabla continuă să susțină trecerea către mobilitatea electrică și să stimuleze modernizarea parcului auto național, adaptându-se la cererea actuală pentru vehicule hibride și termice.

