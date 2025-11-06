Totul despre programul Rabla din noiembrie. 4.000 de oameni s-au înscris în aplicație pentru a-și lua mașini noi cu motor termic

Administrația Fondului pentru Mediu a redistribuit bugetul alocat sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla auto în vederea suplimentării fondurilor pentru persoanele fizice care doresc să-și achiziționeze autovehicule noi cu motoare termice și hibride.

Joi dimineață aproape 4.000 de oameni s-au înscris în aplicația informatică pentru a-și lua mașini noi cu motor termic, potrivit AFM. Între orele 10 și 11 aproximativ 3.800 de oameni au depus dosare de finanțare pentru a-și cumpăra prin Rabla mașini noi pe benzină sau GPL. La electrice numărul a fost mult mai mic.

La final de octombrie, AFM anunțase că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025. Suplimentarea s-a făcut prin diminuarea fondurilor alocate autovehiculelor electrice, după ce numărul celor înscriși pentru astfel de vehicule a fost foarte mic.

„În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, a informat recent AFM.

Solicitanții – persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 06 noiembrie, ora 10:00 până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

„Dorim să oferim o nouă șansă celor care nu au reușit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum și sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat pașii procedurali conform ghidului de finanțare, vor fi puse la dispoziție pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulți români să poată beneficia de sprijin pentru achiziția unei mașini noi, mai puțin poluante.” a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;

pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid; 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Condiții pentru înscriere

Pentru detalii despre orice element al programului Rabla, consultați ghidul de finanțare - publicat de Ministerul Mediului.

Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în programul Rabla 2025 sunt următoarele:

a) are domiciliul/reşedinţa în România;

b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat

şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a

cedentului;

e) se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat

În ghidul privind Rabla 2025 se arată că prin „autovehicul uzat” se înțelege orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. autovehicolul este înmatriculat în România sau, după caz, este înregistrat conform procedurilor specifice instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

2. conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie);

3. are la data înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul primei înmatriculări în România. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

Acte necesare pentru încrierea în programul Rabla 2025

Pentru înscrierea în program este nevoie de următoarele acte:

a) cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată fără a fi semnată;

b) actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

c) document suplimentar care să ateste domiciliul solicitantului, în situaţia în care acesta are carte de identitate electronică. Acest document poate fi, după caz: un certificat de atestare a domiciliului, emis de direcţia de evidenţă a persoanelor, un act notarial sau contractual, cum ar fi un contract de utilităţi, un extras de carte funciară ori un contract de închiriere;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Unde și cum se face înscrierea în noiembrie 2025

Primul pas în înscrierea în programul Rabla 2025 este încărcarea în aplicație a documentelor menționate mai sus.

Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerinţa de înscriere a documentelor solicitate, după parcurgerea tuturor paşilor din aplicaţie şi după exprimarea acordului privind acceptarea declaraţiilor implicite şi a termenilor şi condiţiilor de utilizare a aplicaţiei.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate până la concurenţa bugetului alocat sesiunii de înscriere.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat;

b) cartea de identitate a autovehiculului uzat;

c) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

d) declaraţia cedentului, întocmită conform anexei nr. 4, în situaţia în care există cedent;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele cedentului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, nu mai vechi de 30 de zile la momentul încărcării acestuia în aplicaţie, în situaţia în care există cedent;

f) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;

g) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant sau de cedent, după caz.

Cum se va derula programul

În termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare menționat anterior, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Se consideră că a renunţat la finanţare solicitantul care nu selectează un producător validat în interiorul acestui termen.

La expirarea termenului de 10 zile, în situaţia în care producătorul selectat nu preia înscrierea solicitantului, acesta are dreptul să reia procedura de maximum 3 ori.

În termen de maximum 20 de zile de la data selectării, producătorul validat analizează documentele încărcate de solicitant în aplicaţie. În măsura în care din documentele încărcate în aplicaţie nu se poate stabili cu certitudine eligibilitatea solicitantului şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ghid cu privire la autovehiculul uzat în raport cu momentul înscrierii în program, producătorul validat are posibilitatea de a solicita clarificări prin intermediul aplicaţiei, pentru:

a) completarea paginilor lipsă ale documentelor încărcate;

b) transmiterea documentelor emise online, astfel cum au fost comunicate solicitantului de autorităţile/instituţiile emitente;

c) transmiterea unor documente suplimentare care să clarifice eligibilitatea solicitantului, altele decât cele prevăzute la art. 17.

Producătorul validat transmite solicitantului cererea de clarificare prin intermediul aplicaţiei, în interiorul termenului de 20 de zile de la data selectării.

În urma analizei efectuate de producătorul validat, solicitanţii se evidenţiază în aplicaţie cu statusul „solicitant propus spre aprobare“ sau „solicitant propus spre respingere“.

AFM generează prin intermediul aplicaţiei listele cuprinzând proiectele solicitanţilor. Comitetul director al AFM aprobă lista cuprinzând proiectele solicitanţilor respinşi şi avizează lista proiectelor selectate pentru a fi finanţate. Comitetul de avizare al AFM aprobă lista proiectelor selectate pentru a fi finanţate.

AFM publică pe pagina de internet listele. Solicitantul poate depune contestaţie împotriva deciziei comitetului director/hotărârii comitetului de

avizare.

Distrugerea şi casarea

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“ beneficiarul are următoare le obligații: să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat; să încarce în aplicaţie certificatul de distrugere şi certificatul de radiere şi să introducă data radierii. Producătorul validat verifică documentele şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul ghid, modifică statusul solicitantului în „distrugere şi radiere validată“.

Nerespectarea termenului de 60 de zile se consideră renunţare la finanţare şi conduce la pierderea dreptului de a obţine finanţare în cadrul programului.

Durata de implementare este de maximum 90 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“.