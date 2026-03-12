Video Cum arată șantierul pe Secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1. 1.500 de muncitori lucrează la proiect

Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a transmis joi, 12 martie, că progresul a ajuns la 12% pe Secţiunea Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Piteşti.

„Mobilizare foarte bună pe Secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depășit pragul de 12%.

Asocierea de constructori italieni și români (Webuild-Tancrad) acționează cu 1.500 de muncitori și operatori, susținuți de peste 300 de utilaje grele”, a transmis Cristian Pistol.

În acest moment, adaugă directorul CNAIR, activitatea se desfășoară simultan în mai multe zone ale acestei secțiuni montane, în lungime de 37,4 km.

Se lucrează la 15 dintre cele 54 de structuri prevăzute pe traseu, se pregătește platforma necesară lansării TBM-ului (utilajul gigant pentru forat tuneluri), care va începe execuția Tunelului Poiana, în zona Portalului Sibiu, iar în paralel se lucrează și la ecoductul din zona localității Racovița.

„Avansează inclusiv execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca și a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe șantier, în zonele localităților Racovița și Cepari.

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport.

Secțiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secțiuni importante care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac), până la finalul anului 2029”, a precizat acesta.

Marți, directorul CNAIR anunța că tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, ar putea fi dat în circulație cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul prevăzut în contract, respectiv în toamna acestui an

„Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 (Tigveni–Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de 90%. La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează instalațiile electrice și mecanice, iar la 10 dintre cele 12 poduri au fost montate deja parapetele”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.