Sprijinul oferit de România Republicii Moldova după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Explicațiile experților

România a furnizat energie Republicii Moldova pentru a depăși efectele negative ale atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, experții consultați de „Adevărul” explicând cum a fost afectată țara noastră.

Moldelectrica a anunțat sâmbătă seara că a cerut ajutorul României pentru a depăși efectele atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, care i-a afectat un grup energetic important.

„Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.

Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și va preveni eventuale suprasarcini”, a anunțat Moldelectrica.

Silviu Gresoi: România poate trimite rapid energie pe liniile de interconectare

Întrebat ce efecte a avut asupra României acest eveniment, expertul în energie Silviu Gresoi, a declarat pentru „Adevărul” că „operatorii cer ajutor înainte ca lucrurile să se apropie de punctul critic” și că „nu există motive de îngrijorare”.

„Când vorbim de suprasarcină, ne referim la situația în care liniile de transport duc mai mult curent decât pot gestiona în siguranță. În astfel de momente, instalațiile încep să lucreze la limită: tensiunea poate scădea, apar dezechilibre în sistem, iar protecțiile automate pot scoate linii din funcțiune pentru a evita avariile. Totul se întâmplă foarte repede. De aceea, operatorii cer ajutor înainte ca lucrurile să se apropie de punctul critic.

România are capacitatea de a trimite rapid energie pe liniile de interconectare, astfel încât să reducă sarcina care apasă pe rețeaua Moldovei. Practic, o parte din fluxul de energie este preluat de sistemul românesc, iar asta stabilizează imediat zona aflată sub presiune. Este un mecanism standard de cooperare între sistemele energetice, iar România îl poate activa fără probleme datorită rezervelor și flexibilității pe care le are.

Nu există motive de îngrijorare pentru consumatorii din România. Cantitățile de energie trimise Moldovei sunt relativ mici în raport cu producția și consumul nostru, iar dispeceratul românesc gestionează astfel de transferuri zi de zi. Sistemul energetic național este stabil, diversificat și bine dimensionat, astfel încât aceste intervenții nu se simt nici în preț, nici în siguranța alimentării. Pentru România, este o operațiune punctuală, care nu pune presiune pe piața internă”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Chisăliță: Livrările nu depșesc cotele contractuale

Întrebat dacă aceste probleme ne pot afecta și pe noi, expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) a spus că este posibil să crească livrările de energie din România către Republica Moldova.

„Dar livrările nu depășesc cotele contractuale. N-ar trebui să fie o problemă pentru România”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

El a explicat că problema majoră pe care o are acum R. Moldova este legată de consumul foarte mare la orele de vârf. „De-asta au făcut apel la populație să consume energia electrică în mod rațional. Trebuie să scadă consumul la orele de vârf”, a explicat expertul pentru „Adevărul”.

Operatorii de Transport şi de Sistem, Transelectrica şi Moldelectrica, au semnat contracte ce permit alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de energie electrică pe linia de interconexiune între România şi Republica Moldova.

În 16 martie 2022 s-a realizat sincronizarea sistemelor electroenergetice din Ucraina şi Republica Moldova cu sistemul electroenergetic european.