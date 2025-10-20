PPC myRewards - primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România care aduce beneficii reale clienților

Când plătești o factură la energie, ar fi bine ca ea să-ți aducă și ceva înapoi. Pornind de la această idee, PPC Energie lansează PPC myRewards — primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România, conceput să transforme fiecare interacțiune cu compania într-o experiență utilă și valoroasă.

Programul aduce discount-uri şi beneficii la zeci de parteneri din categorii diverse și este complet integrat în ecosistemul digital al aplicației myPPC.

Ce aduce nou PPC myRewards

PPC myRewards este un instrument gândit pentru viaţa reală a clienţilor. Prin intermediul secţiunii dedicate din aplicaţia mobilă myPPC (disponibilă şi în varianta web), utilizatorii pot activa oferte pe care le pot folosi ulterior în magazinele online ale partenerilor. Lansarea include, într-o primă etapă, oferte de la peste 20 de comercianți ( din categoriile electrocasnice & tehnologie, beauty, fashion, cadouri, casă și grădină, cultură & timp liber, dezvoltare personală, sănătate, travel), iar lista este actualizată constant cu noi parteneri și promoții.

Cum se activează ofertele, pas cu pas

Activarea este gândită pentru comoditate: deschizi aplicația myPPC, accesezi secțiunea PPC myRewards, alegi oferta dorită și primești un voucher alfanumeric imediat. Voucherul poate fi folosit în magazinul online al partenerului pentru a beneficia de discount-uri sau de oferte speciale, unele fiind disponibile exclusiv prin PPC myRewards.

În prima etapă, clienții au acces la oferte de la branduri precum: Samsung, Hilio, Cărturești, LC Waikiki, Agrii, Tuju, Fashion Boutique, Watchshop, Gunnar, DCR Adventures, Nuria, Educație financiară pentru copii, Youka Beauty, Bottega Verde, Join Up!, Cum mancam, DY Nutrition, Telerenta, Daily Flowers, Complice, 18 Gym, Finday; iar lista va fi completată constant pe măsură ce se va extinde rețeaua de parteneri. Pentru cei care vor să reducă consumul sau care sunt interesați de produse eficiente energetic, platforma myEnergy Coach rămâne un instrument util, disponibil gratuit pentru clienții rezidențiali. Între timp, rețeaua națională de magazine PPC Energie rămâne locul unde clienții pot primi asistență față-în-față.

În paralel, PPC Energie și-a extins portofoliul de produse electrocasnice, care cuprindea anterior aparate de aer condiționat și centrale termice, cu electrocasnice de mari dimensiuni, eficiente energetic cum ar fi mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase, frigidere, combine frigorifice și aparate pentru gătit. Produsele pot fi achiziționate în tranșe egale incluse pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse, direct de pe www.ppcenergy.ro sau prin intermediul celor aproximativ 80 de magazine fizice din rețeaua PPC Energie.

Digital first: myPPC și myEnergy Coach — mai mult decât o aplicație de plată

Peste jumătate dintre cei aproximativ 3 milioane de clienți ai PPC Energie utilizează aplicația myPPC pentru a transmite indexul, a plăti facturile, a verifica soldul de plată și a accesa alte funcționalități precum contractarea de noi servicii sau contactarea furnizorului. Prin PPC myRewards, aplicația devine și locul în care se activează ofertele partenerilor. În plus, PPC oferă gratuit clienților rezidențiali platforma myEnergy Coach, primul instrument digital al unui furnizor de energie din România care oferă recomandări personalizate pentru eficientizarea consumului și reducerea risipei de energie. Astfel, fiecare interacțiune digitală devine prilej de economisire sau de confort suplimentar.

Cine este PPC Energie

PPC Energie este un furnizor major de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată.