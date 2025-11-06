smartpeenergie right smartpeenergie right
PPC Energie vine pe 7 noiembrie cu „Bright Friday” campania cu super prețuri la energie și reduceri la produse și servicii pentru casă

Publicat:

Vineri, 7 noiembrie, PPC Energie lansează o nouă ediție de Bright Friday, o campanie specială care aduce oferte foarte avantajoase la energie electrică, împreună cu reduceri la electrocasnice, soluții pentru casă și servicii cu valoare adăugată.

Energia intră în jocul reducerilor cu Bright Friday

Concret, Bright Friday vine cu oferte speciale nu doar la produsele de energie electrică PPC Energie Verde și PPC Relaxat, ci și la gama extinsă de produse pentru casă, electrocasnice și servicii de asistență & service.

În zona produselor pentru casă reducerile acoperă aparate de aer condiționat și centrale termice eficiente energetic, cu discount-uri începând de la 180 lei până la 2700 de lei, cu livrare și instalare incluse.

Gama recent extinsă de electrocasnice, precum frigidere, congelatoare orizontale, mașini de spălat vase, plite, hote, cuptoare electrice, mașini de spălat haine sau uscătoare de rufe beneficiază și ea de discount-uri care pot ajunge până la 684 de lei.

Cel mai mare avantaj este că produsele pentru casă și aparatele electrocasnice pot fi achiziționate în până la 36 de tranșe incluse direct pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse. În plus, la cererea clientului, aparatul electrocasnic vechi poate fi preluat gratuit.

Serviciile de asistență, mentenanță, verificări periodice și reparații de urgență vor beneficia și ele de reduceri de până la 144 lei în perioada promoției.

Livrarea produselor se face oriunde în țară, iar plata se poate realiza integral sau în cel mult 36 de tranșe egale, fără avans sau dobândă, direct prin intermediul facturii de energie.

Toate ofertele Bright Friday vor fi disponibile începând cu 07 noiembrie pe www.ppcenergy.ro sau în rețeaua de magazine partenere PPC din întreaga țară, deschise special și în ziua de sâmbătă din perioada campaniei.

PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor integrat, aduce simultan extra-reduceri clienților

Pe lângă prețurile atractive din această perioadă, clienții PPC Energie au acces la oferte speciale și discount-uri la comercianți prin PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România. Programul oferă clienților beneficii la peste 20 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală, unele dintre acestea fiind disponibile exclusiv prin PPC myRewards.

Mai mult, pentru un consum inteligent, clienții rezidențiali PPC Energie beneficiază gratuit de PPC myEnergy Coach – singura platforma digitală oferită de un furnizor de energie din România care oferă informații personalizate pentru eficientizarea consumului de energie dintr-o locuință.

Cine este PPC Energie

PPC Energie este un furnizor integrat de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată.

