Se anunţă scumpiri şi reduceri de personal. Criza din Orientul Mijlociu loveşte din plin firmele din România

Un sondaj recent arată că firmele româneşti resimt deja efectele indirecte ale crizei din Orientul Mijlociu. Creșterea costurilor, în special la combustibil, determină companiile să majoreze prețurile și să ia în calcul ajustări de personal.

Criza generată de războiul din Orientul Mijlociu începe să se simtă tot mai acut în economia României. Un sondaj realizat de IMM România între 9 și 19 martie 2026, la care au răspuns 1.436 de antreprenori, arată că firmele resimt deja impactul indirect al tensiunilor internaționale, în special prin creșterea accelerată a costurilor.

Datele sondajului sunt elocvente: aproape 76% dintre antreprenori se așteaptă la creșteri semnificative ale costurilor operaționale, ceea ce înseamnă, raportat la eșantion, peste 1.080 de firme care se pregătesc pentru cheltuieli mai mari în perioada imediat următoare.

Această presiune financiară se traduce și în planul prețurilor, aproape 50% dintre firme (aproximativ 700 de companii) anticipând că vor fi nevoite să majoreze prețurile produselor și serviciilor, ceea ce ar putea declanșa un val de scumpiri în lanț în economie.

Presiune dublă: costuri mai mari, venituri mai mici

Principalul motor al acestor tensiuni este combustibilul, care influențează direct costurile de transport și, implicit, prețurile finale. Sondajul arată că 62,7% dintre firme indică scumpirea benzinei și motorinei drept cea mai mare problemă.

În ultimele săptămâni, prețul carburantului a crescut cu aproximativ 1,5 lei/litru, iar acest lucru poate duce la o majorare de 15-25% a costurilor de transport, în funcție de domeniul de activitate.

Având în vedere că transportul reprezintă o componentă majoră a prețului final pentru aproape orice produs, efectele se propagă rapid la nivelul întregii economii.

Aproximativ două treimi dintre antreprenori estimează o scădere a puterii de cumpărare, ceea ce înseamnă mai puțini clienți și vânzări mai mici, astfel că presiunea asupra firmelor este dublă: costurile cresc, în timp ce veniturile le sunt amenințate.

În acest context, peste 25% dintre firme iau deja în calcul reducerea investițiilor, semnalând o posibilă încetinire a ritmului economic și o adaptare forțată la noile condiții.

Impactul asupra pieței muncii este şi el unul extrem de puternic: angajările sunt puse pe pauză, iar unele companii analizează chiar reduceri de personal pentru a face față creșterii costurilor.

Această situație pune antreprenorii într-o poziție dificilă, determinându-i să solicite intervenții rapide din partea autorităților. Peste 71% dintre respondenți cer reducerea accizei la combustibil, iar aproape jumătate solicită scheme de compensare pentru transportatori și agricultură. Alte măsuri propuse includ credite garantate de stat și plafonarea prețurilor la energie, însă economiștii avertizează că o intervenție greșită, cum ar fi plafonarea abruptă, ar putea genera penurii, așa cum se observă deja în unele state europene.

În concluzie, sondajul arată că, deși conflictul este la mii de kilometri distanță, efectele lui ajung rapid în buzunarul firmelor și al consumatorilor români.

Creșterea costurilor depășește ritmul de ajustare a veniturilor, iar următoarele luni vor fi decisive pentru stabilitatea mediului de afaceri și pentru modul în care firmele se vor adapta la noile provocări şi vor supravieţui.