Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Se anunţă scumpiri şi reduceri de personal. Criza din Orientul Mijlociu loveşte din plin firmele din România

Un sondaj recent arată că firmele româneşti resimt deja efectele indirecte ale crizei din Orientul Mijlociu. Creșterea costurilor, în special la combustibil, determină companiile să majoreze prețurile și să ia în calcul ajustări de personal.

Dublă presiune pe antreprenorii români, pornind de la preţul combustibilului. FOTO: arhivă

Criza generată de războiul din Orientul Mijlociu începe să se simtă tot mai acut în economia României. Un sondaj realizat de IMM România între 9 și 19 martie 2026, la care au răspuns 1.436 de antreprenori, arată că firmele resimt deja impactul indirect al tensiunilor internaționale, în special prin creșterea accelerată a costurilor.

Datele sondajului sunt elocvente: aproape 76% dintre antreprenori se așteaptă la creșteri semnificative ale costurilor operaționale, ceea ce înseamnă, raportat la eșantion, peste 1.080 de firme care se pregătesc pentru cheltuieli mai mari în perioada imediat următoare.

Această presiune financiară se traduce și în planul prețurilor, aproape 50% dintre firme (aproximativ 700 de companii) anticipând că vor fi nevoite să majoreze prețurile produselor și serviciilor, ceea ce ar putea declanșa un val de scumpiri în lanț în economie.

Presiune dublă: costuri mai mari, venituri mai mici

Principalul motor al acestor tensiuni este combustibilul, care influențează direct costurile de transport și, implicit, prețurile finale. Sondajul arată că 62,7% dintre firme indică scumpirea benzinei și motorinei drept cea mai mare problemă.

În ultimele săptămâni, prețul carburantului a crescut cu aproximativ 1,5 lei/litru, iar acest lucru poate duce la o majorare de 15-25% a costurilor de transport, în funcție de domeniul de activitate.

Având în vedere că transportul reprezintă o componentă majoră a prețului final pentru aproape orice produs, efectele se propagă rapid la nivelul întregii economii.

Aproximativ două treimi dintre antreprenori estimează o scădere a puterii de cumpărare, ceea ce înseamnă mai puțini clienți și vânzări mai mici, astfel că presiunea asupra firmelor este dublă: costurile cresc, în timp ce veniturile le sunt amenințate.

În acest context, peste 25% dintre firme iau deja în calcul reducerea investițiilor, semnalând o posibilă încetinire a ritmului economic și o adaptare forțată la noile condiții.

Impactul asupra pieței muncii este şi el unul extrem de puternic: angajările sunt puse pe pauză, iar unele companii analizează chiar reduceri de personal pentru a face față creșterii costurilor.

Această situație pune antreprenorii într-o poziție dificilă, determinându-i să solicite intervenții rapide din partea autorităților. Peste 71% dintre respondenți cer reducerea accizei la combustibil, iar aproape jumătate solicită scheme de compensare pentru transportatori și agricultură. Alte măsuri propuse includ credite garantate de stat și plafonarea prețurilor la energie, însă economiștii avertizează că o intervenție greșită, cum ar fi plafonarea abruptă, ar putea genera penurii, așa cum se observă deja în unele state europene.

În concluzie, sondajul arată că, deși conflictul este la mii de kilometri distanță, efectele lui ajung rapid în buzunarul firmelor și al consumatorilor români.

Creșterea costurilor depășește ritmul de ajustare a veniturilor, iar următoarele luni vor fi decisive pentru stabilitatea mediului de afaceri și pentru modul în care firmele se vor adapta la noile provocări şi vor supravieţui.

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Catastrofă aviatică în Columbia. Un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit imediat după decolare. Sunt cel puțin 66 de morți și zeci de răniți
gandul.ro
image
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
mediafax.ro
image
Jandarm, condamnat cu suspendare pentru că a bătut un bărbat până i-a rupt splina. Din 9 polițiști prezenți, nimeni nu a văzut nimic
fanatik.ro
image
Cum arată sărăcia în forma ei cea mai crudă: copii fără nicio posibilitate de a ajunge la școală. Interviu cu Maria Gheorghiu, cofondatoarea OvidiuRO
libertatea.ro
image
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
cancan.ro
image
Ministrul Muncii anunță creșteri record de pensie. „4.600.000 pensii cresc cu peste 10%”. Când se întâmplă?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Ce riști dacă lucrezi ca PFA, dar ești tratat ca angajat. Situațiile care te pot costa bani
playtech.ro
image
Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul Turcia – România! E realizată cu o tehnologie inovatoare. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Avertisment de la ANRE. „Odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani”
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (12) jpg
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Imagini ȘOCANTE cu Denise Richards. Din mămăiță, a redevenit bombă sexy. Vedeta nu se ascunde

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii