Cercetătorii cer relocarea urgentă a întregii populații dintr-un oraș american: va fi înghițit de ocean

Cercetătorii cer relocarea urgentă a populației dintr-un oraș american situat într-un bazin în formă de bol sub nivelul mării, orașul are deja 99% din populație expusă unui risc major de inundații severe, cea mai gravă expunere dintre toate orașele din SUA, conform unui studiu de specialitate.

Procesul de relocare a locuitorilor din New Orleans ar trebui să înceapă imediat, deoarece orașul a ajuns într-un „punct fără întoarcere” și riscă să fie înconjurat de ocean în câteva decenii, din cauza crizei climatice, potrivit concluziilor unui nou studiu.

Creșterea continuă a nivelului mării și eroziunea accelerată a zonelor umede din sudul Louisianei vor înghiți regiunea New Orleans în câteva generații. Studiul publicat de The Guardian estimează că orașul „ar putea fi înconjurat de Golful Mexic înainte de sfârșitul acestui secol”.

Sudul Louisianei, situat la altitudine joasă, se confruntă cu multiple amenințări, precum creșterea nivelului mării cauzată de încălzirea globală, intensificarea uraganelor – o consecință a crizei climatice – și degradarea treptată a liniei de coastă, afectată de industria petrolului și gazelor.

Regiunea se confruntă cu o creștere a nivelului mării de 3–7 metri și cu pierderea a trei sferturi din zonele umede de coastă rămase. Acest proces va determina țărmul „să migreze până la 100 km (62 mile) spre interior”, izolând astfel orașele New Orleans și Baton Rouge. Studiul compară situația actuală cu o perioadă similară de încălzire globală de acum 125.000 de ani, când nivelul mării a crescut semnificativ.

Cercetătorii consideră că acest scenariu transformă regiunea în „cea mai vulnerabilă zonă de coastă din punct de vedere fizic din lume” și subliniază necesitatea unor măsuri imediate pentru a facilita o tranziție organizată a populației din New Orleans, oraș cu aproximativ 360.000 de locuitori, către zone mai sigure.

Digurile nu mai ajută

Louisiana a înregistrat deja o scădere a populației în ultimii ani, iar această tendință s-ar putea accelera haotic dacă nu sunt luate măsuri pentru a gestiona riscurile majore care amenință orașul și comunitățile din jur.

„Deși reducerea schimbărilor climatice trebuie să rămână prioritară pentru a preveni cele mai grave consecințe, zona de coastă a Louisianei a depășit deja, în mod evident, punctul fără întoarcere”, se arată în studiul publicat în revista Nature Sustainability. Articolul este unul de tip „perspective”, ceea ce înseamnă că oferă o evaluare bazată pe date existente, nu rezultate noi.

Miliarde de dolari au fost investite în fortificarea orașului New Orleans printr-o vastă rețea de diguri, porți și stații de pompare, construite după uraganul Katrina din 2005. Cu toate acestea, amenințările în creștere sugerează că aceste infrastructuri, care necesită deja modernizări importante, nu vor putea proteja orașul pe termen lung.

„Din punct de vedere paleoclimatic, New Orleans a dispărut deja; întrebarea este când va deveni acest lucru evident”, a declarat Jesse Keenan, expert în adaptarea la criza climatică la Universitatea Tulane și coautor al studiului.

New Orleans se află într-o stare terminală

Keenan estimează că intervalul de timp pentru planificarea unei retrageri este de ordinul deceniilor, nu al secolelor. „Chiar dacă am opri schimbările climatice astăzi, zilele orașului New Orleans sunt numărate. Va fi înconjurat de ape deschise și nu poți menține la suprafață o zonă aflată sub nivelul mării. Nu există resurse financiare care să poată schimba acest lucru”, a adăugat el.

Autoritățile locale, statale și federale ar trebui să înceapă coordonarea unui plan de relocare, începând cu comunitățile cele mai vulnerabile, precum cele din parohia Plaquemines, situate în afara sistemului de diguri.

„New Orleans se află într-o stare terminală și trebuie spus acest lucru clar”, a afirmat Keenan. „Există însă o oportunitate de a gestiona această tranziție – putem sprijini oamenii și economia să se adapteze.”

El a subliniat, totodată, că factorii politici evită să discute public despre această realitate.

Orașul se confruntă deja cu riscuri majore: fiind situat sub nivelul mării, într-un bazin în formă de bol, aproximativ 99% din populație este expusă riscului de inundații severe – cel mai ridicat nivel dintre orașele din SUA, conform unui studiu recent.

Wanyun Shao, geograf la Universitatea din Alabama și coautor al acestui studiu, avertizează că nu există o cronologie clară, dar pericolul este iminent: „New Orleans iese în evidență chiar și comparativ cu alte orașe americane. Se confruntă cu una dintre cele mai rapide creșteri ale nivelului mării din lume. Este, practic, o bombă cu ceas.”

Ea consideră că relocarea va deveni inevitabilă, în ciuda dificultăților politice și emoționale: „Mulți oameni sunt profund atașați de acest loc, dar retragerea controlată va fi, la un moment dat, singura soluție viabilă.”

Se pierd rapid terenuri

Un factor major care agravează situația este pierderea rapidă a terenurilor. Din anii 1930, Louisiana a pierdut aproximativ 2.000 de mile pătrate de uscat din cauza eroziunii costiere – echivalentul suprafeței statului Delaware – iar alte 3.000 de mile pătrate ar putea dispărea în următoarele decenii. Ritmul este alarmant: o suprafață cât un teren de fotbal dispare la fiecare 100 de minute.

Pentru a combate acest fenomen, autoritățile au propus un plan care vizează refacerea naturală a terenurilor prin utilizarea sedimentelor aduse de fluviul Mississippi. Digurile și infrastructura existentă au blocat însă acest proces natural, direcționând sedimentele spre Golful Mexic.

Proiectul Mid-Barataria Sediment Diversion, lansat în 2023, urmărea să restabilească acest echilibru și să creeze peste 20 de mile pătrate de teren nou în următorii 50 de ani. Totuși, proiectul a fost abandonat de guvernatorul Jeff Landry, care a invocat costurile ridicate și impactul asupra industriei pescuitului.

Decizia a fost criticată de specialiști, care avertizează că renunțarea la astfel de inițiative accelerează degradarea regiunii.

În paralel, și eforturile legale de a obliga companiile petroliere să plătească pentru daunele ecologice sunt sub semnul întrebării, după ce Curtea Supremă a SUA a permis contestarea unei decizii prin care compania Chevron fusese obligată să plătească despăgubiri semnificative.

„Exodul a început deja”

Potrivit cercetătorilor, aceste evoluții indică faptul că statul renunță treptat la lupta pentru salvarea terenurilor costiere, ceea ce grăbește inevitabilul.

Deși Statele Unite nu au relocat niciodată complet un oraș mare, există precedente de comunități mutate din motive economice sau climatice. În cazul Louisianei, experții sugerează dezvoltarea infrastructurii în zone mai sigure, precum cele de la nord de lacul Pontchartrain.

„Exodul a început deja”, avertizează Keenan. „Fără un plan clar, migrația va deveni haotică. Piața va dicta ritmul, pe măsură ce asigurările devin inaccesibile. Louisiana trebuie să recunoască realitatea și să acționeze.”

Timothy Dixon, expert în medii costiere, consideră că problema este reală, dar subliniază că dispariția orașului nu este iminentă: „New Orleans nu va dispărea în 10 ani, dar ar fi trebuit să existe un plan de relocare încă de acum un secol.”

El avertizează că deciziile necesare vor fi dificile și nepopulare, mai ales în contextul atașamentului puternic al locuitorilor față de orașul lor.