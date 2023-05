Rusia lansează noi mărci de îmbrăcăminte, după ce retailerii străini şi-au închis magazinele

Mărcile ruseşti de haine ajută sectorul local de retail să îşi revină după 15 luni dificile de închideri de magazine şi scăderea cererii, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, noi mărci de haine acoperă acum golul creat de plecarea rivalilor străini.

Sute de retaileri străini şi-au închis magazinele ca răspuns la invazia rusească din Ucraina, lăsând unele dintre cele mai prestigioase străzi din Moscova fără magazine de haine, astfel că industria de retail a suferit o lovitură de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

De exemplu, grupul spaniol Inditex şi-a vândut cele peste 500 de magazine din Rusia către un cumpărător din Emiratele Arabe Unite. Totuși, principalul său magazin Zara din centrul Moscovei, care a stat nefolosit timp de un an, s-a redeschis luna trecută sub un nou management şi sub o nouă marcă, MAAG, iar consumatorii sunt în mare parte satisfăcuţi, informează Agerpres.

„Nu am găsit diferenţe, în afară de varietatea alegerilor. Pentru moment sunt mai puţine articole", spune Antonina, o locuitoare din Moscova intervievată de Reuters în afara magazinului.

Vânzările cu amănuntul, un indicator important al cererii de consum, s-au prăbuşit în 2022, afectate de inflaţia accelerată şi scăderea salariilor, în timp ce exodul firmelor occidentale a contribuit şi el la pierderile mari înregistrat de industrie, spune Oleg Klimov, preşedintele Consiliului centrelor comerciale din Rusia.

„Oamenii nu înţelegeau ce se întâmplă. Ei nu erau dispuşi să cheltuie bani. Pierderile s-au ridicat la aproximativ 200 de miliarde de ruble (2,47 miliarde de dolari). Însă lucrurile încep să îşi revină acum. Banii întotdeauna trec dintr-o mână în alta", spune Oleg Klimov.

„Cea mai mare problemă sunt tranzacţiile internaţionale. Industria noastră este dependentă de importuri", spune Ksenia Zhdanova, care îşi conduce propria sa marcă de îmbrăcăminte KSEW şi este şi director comercial la platforma online a designerilor ruşi Richmill.

Lipsă de personal

O altă problemă o reprezintă lipsa de personal, spune Zhdanova, menţionând lipsa de croitorese şi profesionişti în textile, problemă care în opinia sa ar putea fi rezolvată numai de guvern.

Ruşii au găsit soluţii graţie micilor importuri şi comercianţilor online care ajută să ţină în viaţă mărcile străine, însă unele lucuri sunt în continuare dificil de găsit.

Irina Nikulina spune că nu îi este dor de mărcile străine, exceptând atunci când are nevoie de ceva simplu, de exemplu un tricou cu un preţ rezonabil. La rândul său, Tatiana Vakhonina spune că îi lipsesc cel mai mult magazinele IKEA şi Zara. „Acum mergem la shopping în Kazakhstan. Însă unele lucruri nu le mai poţi cumpăra", spune Tatiana Vakhonina.