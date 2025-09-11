Ce pot face românii în cazul unei pene de curent pe perioadă îndelungată. Sfaturile specialiștilor

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice”, care aduce informații utile referitoare la modul în care cetățenii ar trebui să acționeze în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, pentru o perioadă mai îndelungată.

Materialul conține recomandări privind comportamentul pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl adopte înainte, în timpul unei pene majore de curent sau după reluarea alimentării cu energie electrică.

Chiar dacă în România nu se anticipează o situație de avarie majoră la rețeaua de electricitate, astfel de evenimente pot apărea oricând din diverse cauze, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, precum vânt puternic, ninsori abundente și ploi torențiale provocatoare de inundații. Până la remedierea situației, o conduită corespunzătoare, dar și un minim de pregătire în avans pot ajuta mai ușor la depășirea momentelor dificile care pot decurge din lipsa alimentării cu energie.

Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice încurajează pregătirea unui rucsac de urgență, care ar trebui să existe în fiecare locuință. Accesând platforma națională Fiipregatit.ro pot fi regăsite informații despre ceea ce conține rucsacul de urgență.

În timpul unei întreruperi pentru o perioadă mai îndelungată a alimentării cu energie electrică este important să ne informăm din surse oficiale, de aceea ascultarea unui post de radio este foarte utilă. Este recomandată păstrarea unui întrerupător de lumină aprins pentru a afla când revine energia electrică, în timp ce deconectăm de la priză toate aparatele electrocasnice pentru a preîntâmpina defectarea lor din cauza fluctuațiilor de energie. Trebuie să verificăm dacă rudele și vecinii au nevoie de asistență, mai ales dacă sunt în vârstă sau au probleme medicale. De asemenea, sunt de evitat călătoriile inutile. O atenție sporită va fi acordată creării unui microclimat protector, prin metode specifice anotimpurilor iarnă-vară, protecției împotriva frigului sau căldurii excesive, păstrării alimentelor și igienei corporale. Un contact permanent cu cei din jur poate alunga sentimentele de deprimare și poate oferi o perspectivă sănătoasă asupra situațiilor de criză.

Întotdeauna, după o pană de curent majoră trebuie să permitem sistemului electric să se stabilizeze, înainte de a reconecta aparatele electrice. Este interzisă apropierea de zonele unde au căzut cabluri electrice și trebuie anunțate autoritățile despre aceste situații. Este necesară o evaluare a stării alimentelor și medicamentelor, care nu au putut fi refrigerate. De asemenea, recomandăm să urmați instrucțiunile autorităților privind alimentarea cu apă potabilă a localității. Nu uitați să refaceți rucsacul de urgență după fiecare utilizare, pentru a fi pregătit oricând va fi nevoie de el.

„Pregătirea populației este un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări. Una dintre recomandările cheie este dezvoltarea unor ghiduri care să ajute cetățenii să devină autosuficienți pentru o perioadă de minimum 72 de ore, în cazul unei situații de urgență sau al unui dezastru. În acest sens, am dezvoltat alături de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă un ghid esențial pentru situația unei întreruperi prelungite a curentului electric. Ghidul are aceeași structură cu cele deja existente pe Platforma Națională fiipregatit.ro și oferă, într-un limbaj accesibil, sfaturi concrete despre ce trebuie făcut înainte, în timpul și după o pană majoră de curent. Ne dorim ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că o pregătire corespunzătoare îl poate transforma în propriul său salvator în situații de criză, cu care, din păcate, ne confruntăm tot mai des.”, a declarat secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat.

„Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din Europa și nu numai din cursul acestui an i-au determinat pe mulți dintre noi să se întrebe cum să acționeze într-o astfel de situație. Am adunat în acest ghid o serie de recomandări cu privire la acțiunile pe care trebuie să le întreprindem în cazul unei pene majore de curent, dar și la un kit extrem de folositor pentru a fi pregătiți în eventualitatea producerii unei astfel de situații, pentru că o comunitate puternică este o comunitate pregătită să facă față oricărei situații neprevăzute. Ne bucurăm că membrii Asociației Energia Inteligentă au făcut parte din echipa care a elaborat acest ghid și vom continua să aducem în atenția publicului larg informații relevante privind modul în care trebuie să reacționăm în situații neprevăzute, prin proiectele pe care le derulăm în acest sens” a declarat Monica David, președinte Asociația Energia Inteligentă.

Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice se regăsește pe Platforma Națională fiipregatit.ro (https://fiipregatit.ro/ghiduri/avarie-majora-la-reteaua-de-transport-si-distribuie-a-energiei-electrice-cauze-47-101#cauze-generatoare-de-avarii-majore-la-reteaua-de-transport-sau-distribuie-a-energiei-electrice-341) și pe pagina dedicată proiectului „Zilele Prevenirii Dezastrelor” de pe site-ul Asociației Energia Inteligentă.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

Crearea unui rucsac de urgență și depozitarea proviziilor de urgență acasă și la locul de muncă te pot ajuta pe tine și pe familia ta să supraviețuiți în timpul și după o situație de urgență.

După un dezastru, poate fi necesar să evacuezi urgent casa sau poate fi necesar să te adăpostești acasă. Ar trebui să fii pregătit și să ai un rucsac de urgență (în caz de evacuare) și provizii suplimentare de urgență pentru a supraviețui acasă timp de cel puțin trei zile, în cazul în care apa, gazul și electricitatea vor fi întrerupte.

Un rucsac de urgență conține articole esențiale de care ai nevoie pentru a supraviețui. Acesta trebuie pregătit cu mult timp înainte de o situație de urgență și păstrat într-o locație ușor accesibilă.

• Găsește un rucsac ușor pentru a stoca obiectele.

• Depozitează rucsacul de urgență într-un loc în care este la îndemână pentru o evacuare rapidă.

• Comunică locația tuturor membrilor familiei.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

Apă

De preferat, 4l de persoană pe zi.

A se păstra într-un loc răcoros și întunecat și a se înlocui la fiecare 6 luni.

Ia în considerare tabletele de purificare a apei, care pot fi păstrate cu ușurință în rucsacul de urgență (plus o sticlă de apă spre purificare)

Alimente

Compacte şi uşoare, care nu necesită răcire, fierbere ori coacere.

Conserve

alimente deshidratate

batoane energizante

biscuiți

alimente proteice, de exemplu, batoane energizante

dulceaţă

sucuri, cafea, ceai

după caz, alimente pentru nevoi speciale: mâncare pentru bebeluşi, lapte etc.

dacă aveţi animale de companie, nu uitaţi mâncarea acestora.

Acte personale & bani

carte de identitate

carnete de asigurări medicale

contracte sau documente de proprietate care pot fi stocate fizic, într-o cutie de valori sau în format digital

bani de rezervă în bancnote mici

cecuri

numere de telefon importante

set suplimentar de chei auto și de la casă

harta fizică a zonei

copie a planului de urgență al familiei.

Trusă de prim ajutor

medicamentele personale şi reţete (Atenție! Nu uitaţi să scrieţi pe un bilet numele doctorului de familie)

analgezice, antiseptice

la nevoie, articole sau accesorii necesare pentru aparatul auditiv, scaunul rulant etc.

Obiecte sanitare

dezinfectant, șervețele umede, tampoane, etc.

hârtie igienică, hârtie umedă de mâini, batiste de hârtie

săpun, șampon, pastă de dinți, periuță

saci de gunoi

Îmbrăcăminte și încălțăminte

set de îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate – nu uitați lenjeria intimă

jachetă impermeabilă sau pelerină de ploaie;

Articole pentru încălzire

Sac de dormit

Sau pături groase – două pentru fiecare persoană

Folii de supraviețuire pentru fiecare membru al familiei

Aparate și unelte utile

radio alimentat pe dinam sau cu energie solară sau cu baterii de schimb (Nu uitaţi să înlocuiţi bateriile anual!)

baterii de rezervă

baterie externă pentru mobil și cabluri de încărcare

lanternă și batoane luminoase

fluier

cuțit sau unealtă multifuncțională

accesorii pentru oprirea utilităților (cheie universală)

măști de praf

mănuși de lucru

Adaptează proviziile pentru a satisface nevoile familiei tale, de exemplu, bebeluși și copii, persoane cu dizabilități:

• rezervă de medicamente pentru o lună, consumabile și dispozitive medicale, precum și tehnologii de asistență pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele cu boli cronice (aparate auditive cu baterii suplimentare, ochelari, lentile de contact, seringi, etc.);

• informații medicale (numele medicului curant, copii ale asigurării de sănătate, istoricul imunizării, rețetele și planul de medicație);

• alimente pentru diete speciale (diabet, intoleranțe, alergii, etc.);

• provizii pentru bebeluși (biberoane, alimente speciale, scutece etc.);

• un obiect de confort pentru fiecare copil (dacă este adecvat vârstei, cereți-i să aleagă singur);

• provizii pentru animale de companie (hrană, zgardă, lesă, documente, cușcă, castron, etc.)

Creează un rucsac de urgență suplimentar pentru locul de muncă și/sau mașină, incluzând obiecte precum:

• trusă de prim ajutor;

• set de haine de rezervă și pantofi confortabili;

• pelerină de ploaie;

• folii de supraviețuire;

• hartă în format fizic;

• baterie externă pentru mobil, cu alimentare solară, și cabluri de încărcare;

• cabluri de tracțiune;

• triunghiuri reflectorizante;

• racletă de gheață, lopată și perie;

• batoane luminoase și lanternă;

• nisip sau sare;

• soluții de dezghețare și dezaburire.

În fiecare an, revizuiește și actualizează rucsacul de urgență și consumabilele suplimentare de urgență, înlocuind obiectele expirate.

Provizii

Fă provizii acasă în situația în care trebuie să te adăpostești câteva zile

Strânge provizii suplimentare de urgență în cazul în care trebuie să te adăpostești împreună cu familia ta timp de cel puțin trei zile:

• apă: de preferat, 4l de persoană pe zi. A se păstra într-un loc răcoros și întunecat și a se înlocui la fiecare 6 luni.

• alimente (conserve, alimente deshidratate, batoane energizante, biscuiți, etc.);

• sac de dormit sau pături călduroase în cazul în care căldura va fi oprită pentru mai multe zile în timpul iernii;

• rezerva de medicamente pentru o lună, consumabile și dispozitive medicale, precum și tehnologii de asistență pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele cu boli cronice (aparate auditive cu baterii suplimentare, ochelari, lentile de contact, seringi, etc.);

• jocuri, jucării și alte articole pentru copii;

Pregătirea proviziilor nu trebuie să fie costisitoare. Poți strânge obiecte necesare supraviețuirii pe o perioadă mai lungă. Poți începe cu ce ai acum la îndemână în casă și poți adăuga mai multe în zilele următoare, când mergi la magazin sau când găsești promoții sau reduceri.

Pentru familiile care au nevoie de ajutor cu alimente în fiecare zi, nu doar în caz de dezastre, proiecte precum Banca de Alimente pot ajuta la strângerea proviziilor de bază.

Asigură-te că proviziile vor dura

Când trebuie să te adăpostești acasă, există lucruri simple pe care le poți face pentru a crește durata proviziilor (și a supraviețuirii):

Oprirea apei

• Curăță și umple căzile și alte recipiente cu apă în avans;

• Păstrează rezervoarele și piscinele în aer liber umplute cu apă și dezinfectate. Acoperă sistemul de filtrare;

• Pune apă în sticle până la 4l de persoană pe zi pentru hidratare, gătit și igienă. Depozitează apa într-un loc răcoros și întunecat. Înlocuiește-o o dată la 6 luni.

Pană de curent

• Setează frigiderul și congelatorul la o temperatură cât mai scăzută posibil și evită deschiderea ușilor pentru a menține alimentele perisabile proaspete cât mai mult timp posibil.

• Pregătește un stoc de surse alternative de iluminat fără flacără, cum ar fi lanterne alimentate cu baterii sau pe dinam și batoane luminoase.

Întreruperea gazului

• Strânge și depozitează în interiorul casei în mod regulat consumabile neperisabile care nu necesită gătit, cum ar fi conservele.

• Pentru a găti în astfel de situații, depozitează un aragaz de camping și combustibilul necesar.

• Asigură-te că fiecare persoană are 2 pături calde sau un sac de dormit.