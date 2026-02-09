România a „trecut” cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale

Ministerul Finanțelor anunță adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României în acest format de lucru în cadrul procesului de aderare la Organizație.

Adoptarea Avizului Formal confirmă angajamentul ferm și capacitatea instituțională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competență a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum și alinierea politicilor și practicilor fiscale naționale la cele mai bune standarde și practici ale OCDE.

Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă unul dintre cele mai dificile și exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexității tehnice și a standardelor ridicate aplicate în evaluare.

Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obținute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE și care a presupus parcurgerea și finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

Obținerea avizului a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentație suplimentară și ajustări, într-un proces exigent de peer review, cu standarde uniforme aplicate tuturor statelor memebre OCDE.

Rezultatul pozitiv obținut reflectă eforturile susținute ale Ministerului Finanțelor, realizate în strânsă cooperare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru adaptarea cadrului legislativ și instituțional în materie fiscală la standardele OCDE. În acest sens, un rol esențial l-a avut promovarea și adoptarea unor reforme legislative, printre care Ordonanța Guvernului nr.11/2025, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu impact asupra procedurilor amiabile și regimului prețurilor de transfer, precum și a unor demersuri pe plan operațional de consolidare a procedurile interne.

Adoptarea Avizului Formal în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale confirmă determinarea și angajamentul ferm al Ministerului Finanțelor în procesul de aderare la OCDE și reprezintă un pas esențial în consolidarea credibilității și convergenței sistemului fiscal românesc cu standardele internaționale.

„Dincolo de dimensiunea legislativă, adoptarea acestui aviz reprezintă o validare importantă și din perspectivă operațională, confirmând faptul că practicile aplicate de Ministerul Finanțelor și de Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt aliniate standardelor OECD, inclusiv în ceea ce privește aplicarea procedurilor amiabile. Această confirmare reflectă capacitatea instituțională de implementare eficientă a reformelor asumate și consolidează credibilitatea României în procesul de aderare la OCDE, demonstrând că nu doar cadrul normativ, ci și mecanismele administrative funcționează în conformitate cu bunele practici internaționale”, a informat luni Ministerul Finanțelor.