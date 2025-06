Revolta pasagerilor CFR: Trenurile arată ca în filme horror. E imaginea noastră, ca națiune

Condițiile din trenurile românești sunt un subiect care nu se epuizează niciodată. Deși condițiile s-au îmbunătățit în anumite zone, oamenii sunt revoltați de starea toaletelor din trenurile patriei. În paralel, CFR Călători se plânge că nu mai are bani nici de motorină.

Sfârşitul de săptămână a venit cu o veste neplăcută pentru românii care circulă cu treul: reprezentanții CFR Călători au transmis o scrisoare oficială către Ministerul Transportului prin intermediul căreia avertizează că în curând ar putea intra în incapacitate de plată. Efectul? Mai multe curse urmează a fi anulate instant din lipsă de fonduri. Se pare că la zi CFR Călători are datorii de peste 500 de milioane de lei la furnizori, în special la cei de motorină.

În acest timp pe platforma reddit se comentează despre condițiile inumane de călătorie cu CFR Călători.

„Cam așa se prezintă o toaletă dintr-un tren... Eu sunt bărbat și-mi este mie greu să intru în așa ceva. Ce faci ca femeie dacă ai nevoie? Noi ca noi, dar vine un străin la noi în țară și se întâlnește cu nevoia de a merge cu trenul și dă de așa ceva. Pare a fi o reclamă bună pentru țara noastră?” - a început dezbaterea un român revoltat și a postat o fotografie (vezi sus) cu toaleta unui tren.

Acesta a precizat că vorbim despre un tren Regio, „singurele pe care mai găsești genul asta de vagoane. In rangurile mai înalte, gen RE, IR sau IC, de cele mai multe ori este mai bine. Am găsit chiar toalete bine curățate si utilate.”

Postarea a avut zeci de comentarii.

„CFR este o cloacă de cretini care nu știu altceva decât să ceară salarii. Felul cum arată trenurile reflectă și felul cum arătăm noi, ca nație.”

Un angajat CFR a intervenit: „Fellow CFR-ist aici. Sunt parțial de acord mai puțin la partea cu salariile. Problema aici nu e neapărat la cei care muncesc pe posturi “de jos”. Problema e că este o companie cu 10 șefi la 5 oameni, iar cei de “jos” ar face treabă în mare parte dacă pe cei de “sus” nu i-ar durea-n cot.”

Un comentator a susținut că aceasta este starea generală a țării: „România arată bine pe hârtie. Dar în realitate e ca un apartament în Cluj care costă 300k euro, dar de fapt el e 80k, spo it puțin să arate modern. Dar dacă iei în detaliu așa și te uiți puțin. Nu avem niciun spital de nivel european construit din ’89 și până acum. Băi, în 2025 nu ai tu 3 spitale, hiperspitale... în fiecare regiune istorică??”

„Prima impresie despre o națiune o faci când intri într-o toaletă din țara lor. Oare ce părere au străinii despre noi?!” - a susținut un alt utilizator.

„Suntem acea țară care e arătată ca etalon al eșecului. Și nu glumesc. Un ceh spunea că în liceu, profesorii lor le spuneau "om fi având noi problema X, dar măcar nu suntem România"”.

„Suntem boschetarii Europei, noi știm asta, europenii știu asta”.

„Am văzut căcat întreg (puțin împrăștiat), dar bine lipit de oglindă”

„M-am plimbat cu trenul suficient să-ți zic că ce arăți tu aici nu e așa rău. Am pățit să deschid ușa și să vină valul de pișat spre mine pentru că era scurgerea înfundată. Am văzut căcat întreg (puțin împrăștiat), dar bine lipit de oglindă (încă nu știu cum l-a pus acolo sau cum stătea așa bine lipit). Sau chiuveta înfundată și plină de pișat, nu mai zic de căcați pe jos sau pe capac. Numai faptul că e hârtie igienică acolo pot spune că intră în top 10 WC-uri ok pe care eu le-am văzut în CFR”, a intervenit un călător.

„Buda aia arată dezgustător, dar exceptând faptul că nu e renovată și pe șeful de tren îl doare hăpt la patină, am întâlnit mizerie și prin alte țări de-ți mută nasul și-ți vomiți stomacul. E ceva specific trenurilor ieftine, încete, care fac mai mult de 2 ore între capetele rutei și se urcă tot felul de necivilizați. Pentru că, surprinzător, sunt necivilizați în toate țările”, spune altcineva.

Un alt comentator a precizat că situația nu este atât de gravă: „Genul ăsta de vagoane nu mai ajung la București de mult. Sunt vagoane vechi, care mai circulă pe unele Regio (personale). În general, pe rangurile mai înalte, situația băilor e mai bună.”

„Ține și de bunul simț al oamenilor”

Alți comentatori dau vina pe călători.

„Ține și de bunul simț al oamenilor față de zonele comune și în general. Nu e nesimțire și bătaie de joc să strici și să murdărești în așa hal un spațiu comun, așteptând ca o slugă să vină să curețe (perfect) după tine? Că o fi normal să ai slugă, autoritate mare, mai ales pentru cât s-a plătit pe bilet, dacă s-a plătit ceva. Oare care era situația dacă lăsau în așa hal în avion? Nu erau deloc consecințe?”

„Normal ar fi ca toți să învățăm cum să respectăm munca celor din jur și să fim mai empatici, cu respect. Nici nouă nu ne convine când suntem înjosiți și nedreptățiți! PS: Nu lucrez la CFR, vorbesc la modul general”.

„Eu am mers cu multe trenuri cu băi ok, cu hârtie igienică, săpun și șervețele de șters pe mâini. Da, erau cu băi “învechite” și nu era ștanț vopseaua aia, dar erau curate. Depinde exclusiv de populația care călătorește cu acele trenuri.”

„Aproape orice tren am circulat cu el, nu se închide ușa toaletei. Nu poți auzi dacă bate cineva, pentru că trenul în mers e oricum zgomotos.”

„Nu de puține ori se înfundă toaleta și calci prin urina de 1–2 cm care refulează și în hol. Ca să ajungi la WC tre’ să te abții sau pășești prin ea. Bărbații fac mai din ușă.”

„Confirm. Am avut o dată drum București–Constanța. Cam 35°C, mureai de transpirație în tren, mai era și plin. Ușa de la toaletă nu se închidea. Apa nu se putea trage că se înfundase. Putea a excremente tot drumul de 5 ore în căldura și aglomerația aia. Noi ca noi, studenți, am dat 12 lei pe biletul ăla. Bă’, dar când mă gândesc cum unii au dat 120 ca să stea în condițiile alea... Când zic că eram la 2 pași de a-mi da cu deodorantul direct în nări ca să scap de mirosul ăla, nu exagerez.”

„Educația, simplu... vin gușterii, beți, lasă mizerie, se pișă pe unde apucă, vomită, mâzgălesc pereții, etc. Copii de bani gata sau needucați care distrug tot, crezând că ei sunt buricul pământului. Asta e nivelul de educație în țară. Și dacă ar cumpăra trenuri nou-nouțe, în 6 luni ar fi pline de mâzgăleli, căcat și pe tavan, gumă lipită pe pereți etc. Văzusem o știre acu ceva timp, în care niște copii de etnie aruncau cu pietre în trenul de călători în timp ce circula”.

„Suntem și noi vinovați! Trebuie să ne uităm în oglindă și să ne spunem că nu suntem un popor manierat. Are și CFR partea lui de vină, dar noi trebuie să ne mai cizelăm.”

Soluții la toaletele infecte

Utilizatorii platformei au venit și cu sfaturi pentru a supraviețui unei curse cu trenul:

„Eu mi-am antrenat la propriu vezica să se țină între 10–12 ore din cauza trenurilor noastre. Literally, când merg de la București la Cluj cu trenul, eu nu am nevoie la baie până nu ajung la destinație. Și creierașul meu zice: „aici nu…”

„Ca femeie... te ții. Pentru când nu mai poți, se dezvoltă un skill special de levitat deasupra WC-ului ăluia. Avantaj dacă ești mai înaltă. :)) Mai există hârtii din alea de pus pe colac, eu mi-am cumpărat. Dar în unele WC-uri și cu alea mi-e frică să mă așez.”

„Aici pare ok. Am pățit tot la CFR să prind WC-ul plin cu pipi care se unduia în mișcarea trenului. Nu mergea trasă apa/golită toaleta. Acolo nu aveai cum, că sigur sărea ceva pe tine.”

„Nu faci, te ții cât poți, stai ciuci. Stai să vezi când nu merge să tragi apa și te stropește pe picioare urina adunată până sus de la ceilalți...”

Zici ca e noul platou de filmare "SAW"

Românii știu, bineînțeles să facă și haz de necaz: „Zici că e noul platou de firlmare "SAW"”

„Am văzut filme horror cu băi mai igienizate, producătorii ar trebui să primească lecții de la noi nene..”

„In egală masură, trenurile CFR. Asa arata la sosire, Cluj - Bucuresti, acum 2 luni”, a postat cineva o fotografie cu o toaletă CFR care arată decent (foto sus).

„Stai sa vezi cand e infundat cu totul wc-ul, nu ma consider usor de dezgustat dar serios ca ma luase cu rau odata la ce am vazut...”

„Nu era mai bine în trecut cînd veceul nu avea fund? Vedeai traversele direct, nu avea cum să se înfunde. În schimb nu aveai voie să-l folosești în timpul staționării.”