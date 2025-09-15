Republica Moldova vrea integrare economică totală în UE. „Accelerăm reformele”

Republica Moldova accelerează reformele economice și digitale, cu obiectivul de a se integra tot mai mult în piața europeană. Mesajul a fost transmis de Doina Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul evenimentului Moldova Business Week 2025, desfășurat la Chișinău.

„Moldova este pregătită să devină o economie europeană modernă, unde investițiile aduc prosperitate pentru toți cetățenii”, a declarat Doina Nistor.

Fitch Ratings și Planul de Creștere al UE

Oficialul a arătat că luna aceasta agenția Fitch Ratings a menținut ratingul Moldovei la B+, cu perspectivă stabilă, „un reper care semnalează credibilitate macroeconomică pentru investitorii globali”. În plus, Planul de Creștere al UE, în valoare de 1,9 miliarde de euro, va finanța peste 150 de reforme până în 2027, printre care simplificarea procedurilor, consolidarea concurenței, reformarea întreprinderilor de stat și alinierea instituțiilor la acquis-ul comunitar, conform spuselor sale.

„Una dintre prioritățile noastre de top este simplificarea vieții de afaceri”, a completat Doina Nistor. În ultimii patru ani, guvernul a adoptat nouă pachete de simplificare, inclusiv impozitul unic de 2% pe cifra de afaceri pentru micii comercianți. Mai mult, în 2025 a intrat în vigoare și Legea Freelancerilor, care introduce o taxă unică de 15%, descrisă drept „una dintre cele mai inovatoare și competitive din regiune”.Doina

„Acolo unde simplificarea nu este posibilă, o facem mai inteligentă prin tehnologie. Așa cum îi place Prim-ministrului să o numească: Smart Bureaucracy”, a adăugat vicepremierul.

Digitalizare și cetățeni

Mai precis, peste 80% dintre antreprenori interacționează deja cu statul prin aplicația EVO, care a emis peste 200.000 de documente digitale din 2024 până acum în Republica Moldovă. „Ceea ce construim prin digitalizare nu este doar pentru investitori, ci pentru fiecare familie. EVO, semnătura mobilă, serviciile online: toate acestea înseamnă mai puțină birocrație, mai mult timp pentru oameni și o Moldovă mai aproape de Europa”, a declarat Doina Nistor.

Moldova are o acoperire gigabit de 90%, peste media UE, și găzduiește primul parc IT complet virtual din Europa, cu 2.500 de companii din 43 de țări.

Energie verde și integrare europeană

„Aceasta este calea Moldovei către energie sigură, curată și europeană. Ținta noastră este 30% energie verde până în 2030 și 80% până în 2050”, a spus Doina Nistor.

Moldova este deja sincronizată cu ENTSO-E și pregătește trei noi interconectoare de 400 kV cu România. În plus, o lege a „Energy Sandbox” permite testarea de tehnologii verzi inovatoare.

Pe 23 august 2025, pentru prima dată, Moldova și-a acoperit integral consumul de energie din producție internă regenerabilă.

De altfel, țara a aderat în martie 2025 la SEPA, iar 9 din 10 bănci urmează să fie conectate. Din ianuarie 2026, Moldova va intra, alături de Ucraina, în zona „Roam Like at Home”, iar semnăturile digitale vor fi recunoscute reciproc cu UE.

„Acest pas. care va fi anunțat mai târziu astăzi împreună cu colegul meu Radu Miruță, ministrul Economiei din România, va oferi Moldovei transparență și lichiditate la standarde europene”, a spus Doina Nistor, referindu-se la faptul că Bursa de Valori București a intrat în acționariatul noii burse de la Chișinău

Exporturile Moldovei către Uniunea Europeană au ajuns la 67% din total, față de 35% acum un deceniu. Vinurile și fructele sunt exemple de succes, cu piețe deschise în UE, Japonia și alte peste 70 de țări.

Pentru industrie, guvernul a creat o schemă de ajutor de stat care acoperă până la 60% din costurile de investiție în șase sectoare strategice: electronică, farmaceutice și chimicale, procesare alimentară, componente auto, textile și materiale de construcții.

„Moldova crește. Moldova poate!”, a încheiat Doina Nistor.