Bursa de Valori București intră în acționariatul noii burse de la Chișinău

Bursa de Valori București (BVB), MAIB și Premier Energy au semnat memorandumul de parteneriat pentru lansarea Bursei de Valori a Moldovei.

Bursa de Valori București (BVB) s-a alăturat celei mai mari bănci din Republica Moldova, MAIB, și grupului regional Premier Energy pentru a pune bazele unei noi burse de valori la Chișinău. Proiectul vine în contextul în care licența bursei existente a expirat, iar autoritățile au decis să construiască infrastructura pieței de capital în jurul Bursei de Valori a Moldovei, entitate juridică înființată de mai mulți ani, dar niciodată autorizată și operațională.

Acționarii lucrează la acest proiect de aproximativ un an, iar BVB este așteptată să aibă rolul de investitor-ancoră, aducând tehnologie și know-how. În prezent, BVB deține 5% din noua structură.

Din acționariat vor mai face parte, pe lângă BVB, MAIB - cea mai mare instituție de credit din Moldova, Premier Energy, principalul distribuitor și furnizor de energie și gaze, o companie de telecomunicații, precum și Guvernul Moldovei, care intenționează să privatizeze prin listare mai multe companii de stat.

Lansarea oficială a Bursei de Valori a Moldovei a fost programată pentru 15 septembrie, în cadrul Moldova Business Week 2025, eveniment desfășurat la Chișinău între 15 și 19 septembrie. Deschiderea pieței pentru tranzacții este planificată pentru vara anului 2026.