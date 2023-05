Reabilitarea podurilor de peste Prut continuă: ce noi proiecte anunță autoritățile

România va reconstrui un pod peste râul Prut, iar alte două vor fi reabilitate, a anunțat, marți, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu.

„De ziua Europei facem pași importanți pentru aducerea Republicii Moldova mai aproape de Europa și prin infrastructura de transport. Am reprezentat astăzi delegația română la Chișinău, unde am participat la întâlnirea trilaterală dintre România- Republica Moldova- Uniunea Europeană.În cadrul acestei întâlniri, am avut onoarea de a semna din partea României, alături de doamna ministru Lilia Dabija, trei acorduri bilaterale de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, care prevăd reabilitarea și consolidarea a două poduri rutiere, precum și reconstruirea unui pod până în 2027, pentru care cele două țări își vor coordona acțiunile la nivelul autorităților centrale și locale implicate”, a transmis secretarul de stat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre:

- Alnita(RO) -Leuseni (MD): lucrările presupun demolarea podului vechi și reconstruirea unui pod nou cu patru benzi, care va corespunde cerințelor creșterii traficului de la punctul de trecere a frontierei între cele două localități, Albița și Leușeni

- Oancea (RO) - Cahul (MD): pentru acest pod, sunt necesare lucrări de reabilitare și consolidare care să elimine deficiențele existente

-Sculeni (RO) - Sculeni (MD): pentru acest pod sunt necesare lucrări de modernizare

Cele trei obiective de investiții de mai sus au studiile de fezabilitate privind stabilirea indicatorilor tehnico-economici finalizate, iar acum se află în faza de obținere avize mediu și ape, urmând apoi lansarea procedurilor de atribuire a contractelor pentru proiectarea și execuția lucrărilor, a precizat secretarul de stat.

„Vă reamintesc faptul că am reabilitat deja primul pod peste Prut după Revoluție, Galați (RO) - Giurgiulești (MD) și pe lângă reabilitarea și consolidarea celor trei poduri menționate anterior, pentru care am semnat azi acordurile bilaterale, am demarat procedurile și pentru:

* construcția a noi poduri rutiere peste Prut, ale căror oferte depuse se află în curs de evaluare:

Stânca (RO) - Costești (MD)

Bumbăta (RO) - Leova (MD)

Fălciu (RO) - Leca (MD)

* Construcția unui pod nou la nivel de autostradă:

Ungheni (RO) - Ungheni (MD)

Aceste poduri rutiere vor rezolva o parte din problemele strategice de interconectare în ceea ce privește infrastructura de transport și vor îmbunătăți condițiile de trafic între cele două țări. Mai mult, toate proiectele bilaterale de infrastructură de transport pe care le avem, vor asigura conectivitatea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și îi asigurăm pe frații noștri de peste Prut de tot sprijinul nostru în parcursul lor către aderarea la Uniunea Europeană.”, a transmis oficialul din Transporturi.

În mai 2022, secretarul de stat anunța că podul rutier de frontieră, peste râul Prut, între localităţile Giurgiuleşti (Republica Moldova) şi Galaţi (România) a fost reabilitat. Conform acestuia, în reconstrucţia lui au fost investite circa 8 milioane de lei (RON), asiguraţi în totalitate de Guvernul României. Acesta era primul pod dintre România şi Moldova reabilitat după 1989.

Totodată, în decembrie 2022, a fost aprobată finanțarea pentru construcția Podului rutier de peste Prut de la Ungheni, proiect depus de România în cadrul programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility #CEF).